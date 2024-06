¡Allez, ciudadano Mbappé, allez!

Confieso que no estoy tan puesto en política francesa como pueda estarlo Kylian Mbappé, que ayer votó por su amigo Macron aprovechando la rueda de prensa que ofreció como capitán de Francia, pero hay un porcentaje de compatriotas de ambos, y me refiero a Macron y a Mbappé, que no parecen estar demasiado contentos con la gestión del vigesimoquinto presidente de la República de Francia desde 2017. El 15 de abril, el Instituto Francés de Opinión Pública reveló que el 74 por ciento de los franceses desaprobaba la gestión de Macron. Un 43% de los encuestados se declaró "muy descontento" con la labor del presidente, mientras que un 31% dijo estar "bastante descontento". El nivel de desaprobación era hace dos meses muy superior a otros momentos elegidos por la misma encuesta: 58% en abril de 2018, 65% en octubre de 2019, 63% en abril de 2021… Y no es que el amigo de Mbappé lleve precisamente poco tiempo en El Elíseo, no, qué va, lleva siete años ya, cuatro menos que Al Khelaifi en el Paris Saint Germain y con las mismas Champions uno y otro, o sea ninguna.

Yo, como decía, no estoy tan enterado como Mbappé de la realidad francesa pero para ponerse al día de cualquier cosa no hay nada mejor que leer. Por ejemplo, leer al periodista Philippe Martière, quien, en marzo del año pasado, o sea hace un año y tres meses, publicaba un artículo titulado "La Francia que se rebela contra Macron" en el que criticaba al presidente de la República por el fondo y por la forma de una reforma de las pensiones que, en el fondo, perjudicaba fundamentalmente a las mujeres, a los trabajadores precarizados y a los trabajadores con ingresos medios y bajos, y que, en la forma, atacaba el principio central de la soberanía popular. O sea, se criticaba a Macron fundamentalmente por dos cosas, por perjudicar a las clases sociales más desfavorecidas y por hacerlo de un modo autoritario y sin contar con los partidos de la oposición. En Cinco Días, Luis Alberto Peralta criticaba a Macron por tener a Francia, y leo textualmente, "en llamas por la feroz desigualdad y su falta de reformas".

Para saber que Francia no es un país seguro no hay que leer a nadie sino poner cualquier cadena de televisión y a cualquier hora del día. O ver repetida la final de la Champions de 2022 entre el Real Madrid y el Liverpool. Recuerdo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, insistió en no llevar el partido a Saint-Denis porque no se podía responsabilizar de lo que allí ocurriera, pero Ceferin y el propio Al-Khelaifi hicieron oídos sordos y lo llevaron… con las funestas consecuencias que todos recordamos: tensión, miedo, violencia, cargas policiales, oleada de robos, gas pimienta, tornos bloqueados, individuos saltando las vallas para acceder al campo, servicios médicos desbordados, mujeres huyendo de acosadores, el partido empezando media hora más tarde… Gemma Meca, periodista de OK Diario, publicó el pasado mes de febrero una guía de las zonas que se debían evitar si se viajaba a París: alrededores de la estación Gare du Nord, zonas del distrito 18, distrito 19, distrito 20, Saint Ouen, por supuesto Saint Denis, Aubervilliers… Es decir: Gemma habría acabado antes diciendo qué barrios de París sí eran seguros y se podían visitar sin pasar un miedo atroz.

Así, por encima, estos son algunos de los motivos que, tras pegarse otro batacazo en las elecciones europeas de hace algunos días, han llevado a Macron a adelantar elecciones. Me han preguntado muchas veces desde ayer por lo que pienso de lo dicho por Mbappé y a esa pregunta yo sólo puedo decir que me parece fenomenal que un líder social, y un futbolista como él lo es, dé su opinión como ciudadano más allá de lo estrictamente deportivo. Aunque yo creo que él ha dicho lo que se esperaba que dijera, o sea lo políticamente correcto. Aún así, ojalá pudieran participar más futbolistas profesionales españoles del debate político nacional español. Por ejemplo, me habría gustado mucho oír a un internacional criticando los pitos al Rey o al himno nacional. Mbappé se ha dirigido a un sector muy localizado de ciudadanos franceses, que son básicamente aquellos ciudadanos de Francia que, como él, tienen la suerte de vivir bien. Los que viven peor y lo hacen inseguros y con miedo a ir por la calle pretenden, al parecer, un cambio. Pero, insisto, estoy encantado con Mbappé, que nos va a dar momentos de gloria. Por ejemplo cuando, en su primera rueda de prensa como nuevo futbolista del Real Madrid, critique al Gobierno español por incluir entre sus socios a comunistas y a herederos de una banda criminal que causó en España la muerte de cerca de mil personas inocentes. Salvo, por supuesto, que Kylian Mbappé no considere extremista una ideología que ha causado más de cien millones de muertos en todo el mundo. Así que, ¡allez, ciudadano Mbappé, allez!