Ancelotti resucita al Barça

Lo de ayer fue una oportunidad perdida. Fue más cosas, claro. Fue una derrota dolorosa por la forma en que se produjo. Fue una derrota difícil de asimilar porque el Real Madrid simplemente no se presentó al partido (salvo, por supuesto, que demos por sentado que la distancia entre el vigente campeón europeo y de Liga, supercampeón continental e intercontinental y el supercampeón español es de 9 a 2). También fue una derrota indescifrable porque un entrenador con la experiencia de Ancelotti cometió más o menos los mismos errores que en el 0-4 del Bernabéu. Pero, sobre todas esas cosas, como digo, la derrota de ayer supuso una ocasión perdida, la gran ocasión perdida para retirarle la respiración asistida al… ¿gran rival deportivo? Y digo así, entre interrogaciones, lo de "gran rival deportivo", porque viendo algunas actitudes me tengo que preguntar si esa sociedad de intereses comunes va más allá de la Superliga europea y llega al terreno de juego.

Sólo hay que ver cómo celebró anoche el barcelonismo una simple Supercopa de España para darse cuenta de que su victoria del domingo, y también por cómo y ante quién se produjo, supone una ventana abierta entre tanto monóxido de carbono que tienen que tragar últimamente. Y por esa ventana sacó la cabeza Laporta, que a la vista está que va a seguir haciendo de su capa un sayo con la bendición del Gobierno de España. De todos los títulos que podía ganar el Real Madrid, a excepción de la Supercopa europea y la Intercontinental que ya están en las vitrinas, el de ayer era, sin duda, el más prescindible, el menos relevante. Pero perderlo por 1-4 al descanso y por 2-5 al final, y hacerlo además ante el Barça, lo convirtió en aire fresco para el rival del Madrid. Y, salvo un par o tres de jugadores, entre los que destaco a Asencio, la verdad es que no pareció molestar demasiado que el Barça hiciera 5. Ya sabéis lo del "si había un título que se podía perder"...

Lo peor de todo fue ver al Real Madrid perdiendo 2-5 contra un equipo con un jugador menos y con más de media hora por delante… sin inquietar al Barcelona. Eran niños jugando contra adultos. Y sin ninguna reacción desde el banquillo, más allá de meter de repente a todos los jugadores de ataque… salvo a Endrick, por supuesto. Lo peor fue la contumacia en el error. Yo creo que cuando Ancelotti dice en rueda de prensa que él aprende de todas las críticas en realidad se está fumando un puro virtual: nuestra opinión le importa un bledo. Pero hay cosas que uno no puede llegar a entender, por ejemplo lo de Tchouaméni. Si hay alguien que ha colocado a Aurélian, que llegó en 2022 generando unas expectativas altísimas a su alrededor, en el punto de mira de los aficionados ha sido el propio Ancelotti, don erre que erre. Porque está clarísimo que a Tchouaméni no le llega para ser titular en el centro del campo del Real Madrid y es evidentísimo que como defensa central es una calamidad. ¿Entonces? Raúl Asencio es simplemente mejor. Ya está. ¿Por qué poner al chico al pie de los caballos? Lo de Lucas es distinto porque está cubriendo un hueco y trata de hacerlo lo mejor posible pero si, de repente, al Real Madrid le diera por traer ahora a Trent Alexander-Arnold, ¿alguien en su sano juicio pondría por delante a Lucas Vázquez?... Yo creo que no.

Si es un problema de desidia… al psicólogo. Si es un problema de que el entrenador está obcecado… a cambiar de entrenador. Porque, salvo por el dolor que a un madridista le supone que el Barça le meta cinco a su equipo sin competir, nada se ha perdido aún en realidad, todo es reconducible ahora. Pero si en Copa el jueves o en Liga el domingo Ancelotti sigue poniendo a los mismos y colocándolos en los mismos sitios porque resulta que no sé qué de las jerarquías, lo más probable es que, cuando lleguen los gordos, obtenga más o menos idénticos resultados. Yo sé de fútbol mucho menos que Ancelotti, por supuesto, pero, a cambio, no le debo nada a nadie, no tengo deudas contraídas y, por lo tanto, puedo decir sin tapujos lo que pienso. Sólo un entrenador perdido puede conseguir que esta plantilla juegue mal o, en su mejor versión, lo haga medianamente bien y a rachas, nunca durante todo el tiempo. Sin cambios ya, ahora, en este momento, la temporada se perderá con dos títulos menores. Y eso no era lo que estaba previsto en el guión que nos dieron en agosto. De hecho, estaba previsto justo todo lo contrario. Salvo, claro, que interese por algún motivo que se me escapa, no rematar al Barça.