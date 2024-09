Atleti: la Comisión Social del Engaño

Si, en lo que a mí se refiere, hay algo positivo en el intempestivo comunicado de la Comisión Social del Atlético de Madrid es ofrecerme testimonio de su existencia, que desconocía. No sabía que existiera tal Comisión y ahora ya lo sé, buena noticia, muy agradable. Aunque no sé si, como casi todo en el club colchonero, más que Comisión Social del Atleti será Comisión Social antimadridista, pero bueno, cada uno elige su propio destino. Por lo que me ha dado tiempo a indagar, esta Comisión es un órgano consultivo formado por representantes de diversos colectivos y aficionados del conjunto rojiblanco, o sea peñistas. Y a estos peñistas, o al peñista que dirija esta Comisión, no lo sé, porque igual no todos los peñistas piensan igual, les ha sentado fatal que la Liga de Fútbol Profesional coloque el martes 24 de septiembre el Real Madrid-Alavés, el jueves 26 el Celta-Atlético de Madrid y el sábado 29 el derbi Atleti-Real Madrid porque, y eso sí que es un hecho irrefutable, el Atleti tiene 48 horas menos de descanso para ese partido.

Este del descanso es un viejo mantra del que se quejan todos los equipos, también el Real Madrid, porque el calendario está tan apretado que es imposible que todos tengan exactamente el mismo descanso. Por ejemplo, leo en El Debate: "La polémica de los horarios: la Liga hace descansar mucho menos al Real Madrid que al Barça. Los culés tienen en sólo tres meses de competición más de dos días enteros de descanso que los madridistas". La información es del 27 de octubre del año pasado. Así que de los horarios se queja todo el mundo, pero no todo el mundo carga tanto la mano como lo hace esta peña del Atlético de Madrid, ni más ni menos que la Comisión Social. Porque esta peña, o su presidente, habla de "adulteración sistemática", se refiere a los "dos grandes dopados de nuestra competición" y hace referencia al madridismo de Javier Tebas, que es otro clásico. Bueno, también se queja de que los partidos del Metropolitano hayan sido todos a las nueve de la noche o nueve y media, lo que complica la presencia de los niños y la de aquellos aficionados que viajan desde fuera de Madrid.

Lo primero que hay que saber es qué es la Comisión Social del Atleti. Esta Comisión está formada por diez socios del Atleti, un miembro del senado del Atleti, un integrante de la Unión Internacional de Peñas del Atleti, un integrante de la Peña del Atleti más numerosa de la Comunidad de Madrid, un miembro de la asociación Los 50 del Atleti, un voluntario del Atleti, un socio de la grada de animación del Atleti, un socio discapacitado del Atleti, un abonado VIP del Atleti y un accionista del Atleti. O sea, y como decía al principio, esta Comisión es otra peña más del Atleti. Es una peña del Atleti que quedó constituida el 13 de julio de 2022. Y hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que esta Peña del Atleti hable de adulteración sistemática por unos horarios de la Liga y, sin embargo, no haya dicho esta boca es mía sobre el pago de más de 7 millones por parte del Barcelona al vicepresidente arbitral. El Caso Negreira estalló el 15 de febrero de 2023, esta peña del Atleti que se autodenomina Comisión Social quedó constituida el 13 de julio del año anterior, siete meses antes. Y desde el 15 de febrero, o sea desde hace un año y siete meses, nada de nada.

Pongo en Google "Comisión Atlético de Madrid contra el caso Negreira" y lo primero que me sale es esto del 21 de febrero de hace un año y que no tiene absolutamente nada que ver: "La Comisión Social acepta las explicaciones de Courtois". Nada más. Hasta hoy. Y esta ausencia de reacción por parte de estos peñistas puede ser por dos motivos: o bien porque no se hayan enterado del mayor escándalo de la historia del deporte español, que es posible, o bien porque ellos consideren que el hecho de que el Atleti tenga 48 horas menos de descanso que el Madrid de cara al derbi de finales de septiembre es más trascendente de cara a la competición y la compromete mucho más que haberse tirado cerca de 20 años pagando al número dos de los árbitros. Incluso si es por esto último, es decir porque piensen que lo que adultera la Liga es el calendario, llegan tarde. El jueves 29 de agosto, a las nueve y media de la noche, el Real Madrid jugó contra la Unión Deportiva Las Palmas; llegó a Madrid el viernes y el domingo, sin solución de continuidad, jugó contra el Betis en el Bernabéu. Pero es que hoy el periodista Daniel Peinado hace para As un informe demoledor sobre el descanso de uno y otro, de Atleti y de Real Madrid, y el titular es el siguiente: "El Atlético golea el Real Madrid en descanso: 15-0". Desde enero de 2020 no sucedía que el Real Madrid llegara a un derbi con más recuperación: 15 días a 0. Tiene que volver a reunirse la Comisión Social del Engaño.