Si ayer hacía referencia a un artículo publicado en el diario As sobre la abrumadora diferencia de descanso a favor del Atleti en sus choques contra el Real Madrid desde el año 2020, hoy tengo que hacerlo a otro del diario Marca que, un día después de que se supiera que existe un balance de descanso muy superior para el Atleti desde hace 4 años, insiste en calificar los horarios del último fin de semana de septiembre como de "atropello". No digo, por supuesto, que insista el periodista, digo que insiste el club rojiblanco. El parón de la Liga se ha llevado lamentablemente por delante a Barrios como se ha llevado desgraciadamente por delante a otro montón de jugadores internacionales, y eso seguirá sucediendo así mientras que los clubes le sigan haciendo el caldo gordo de cultivo a UEFA y a FIFA. Para que el parón de selecciones no se lleve por delante a los jugadores, el calendario debería o bien reducirse o bien racionalizarse, y para eso los clubes tienen que dar un paso al frente y defender sus derechos.

Para eso está, en teoría, la Asociación de Clubes Europeos, la ECA. Hace siete meses, el consejero delegado del Atlético de Madrid fue seducido por su amigo Al Khelaifi, que es precisamente el presidente de dicha asociación, para que pasara a formar parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, al que no pertenece por cierto el Real Madrid. Y digo que le sedujo porque algún método tenía que emplear Ceferin para atraer a clubes que estuvieran en la génesis de la SuperLiga y fueran capaces de traicionarse a sí mismos y luego al Real Madrid: Gil y el Atleti estaban pero, en cuanto silbaron las primeras balas, salió corriendo despavorido. Para eso, para impedir por ejemplo que Barrios se rompa, Gil deberá hacer algo que odia: enseñar la patita. El día de su nombramiento dijo que lucharía para, y abro comillas, "representar a los clubes y conseguir lo mejor para la familia del fútbol europeo". Pues lo mejor para esta familia es sin duda que sus futbolistas descansen, así que a trabajar por un calendario lógico…

Pero vuelvo al principio. Si el Atlético de Madrid considera un atropello que un equipo descanse 48 horas más que otro, lo considerará siempre, ¿no? Ayer no descendí al detalle pero hoy sí lo voy a hacer, guiándome por supuesto del magnífico informe de Daniel Peinado en el As. En la temporada 2020-2021, Atlético y Real Madrid se enfrentaron dos veces. En el primer partido, en diciembre, los dos tuvieron el mismo descanso pero en el segundo el Atleti tuvo 1 día más puesto que jugó el domingo la jornada anterior mientras que el Real Madrid lo hizo el lunes: ¿Fue un atropello o entonces no? En la temporada 2021-2022 volvieron a verse las caras otras dos veces, las dos en Liga. En el primero de los dos encuentros, de nuevo en diciembre, ambos equipos llegaron con idéntico descanso y el Madrid ganó por 2-0, sin embargo en el segundo el equipo de Ancelotti tuvo 4 días menos de descanso y perdió por 1-0, gol de Carrasco: ¿Fue un atropello o entonces no?... No seguiré detallándolo porque es demasiado minucioso, ahí está el As para quien quiera comprobarlo. A los 5 días de más descanso para el Atleti que para el Madrid en estas dos temporadas hay que añadir 4 días más en la temporada 2022-2023 y 6 más en la temporada 2023-2024. 6+4+4+1=15 días más de descanso en las últimas cuatro temporadas.

Ayer decía que me parecía increíble que para la Comisión Social del Atleti tuviera más peso en la limpieza de la competición el hecho de que un club tuviera 2 días más de descanso que el haberse tirado casi 20 años pagando al vicepresidente de los árbitros. Hoy no puedo por menos que llegar a la conclusión de que al Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva le parece un atropello, como se insiste en el diario Marca, que el Atleti tenga menos descanso que el Madrid puesto que parece que desde 2020 se ha acostumbrado a que suceda precisamente todo lo contrario. En cualquier caso, si adultera la competición hoy, la lleva adulterando desde el año 2020 sin que haya habido motivo de queja rojiblanco, probablemente porque entonces fue el beneficiado. Aunque sea todo un contrasentido, hoy el Real Madrid es un apestado en la UEFA y no participa en la CECA. No lo está por defender otra competición, en la que por cierto coló al Atleti y de la que Gil salió huyendo despavorido. Eso sí que es un atropello y no que en el derbi de este mes, y después de 4 años, el Madrid vaya a descansar más.