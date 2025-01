Barça-Real Madrid: será lo que diga el superministro Puigdemont

Cuando digo que el Barça es como el sanchismo es porque tienen muchos puntos en común. ¿"No dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno"? Pues Podemos en el Gobierno. ¿"No pactaría jamás con el independentismo"? Pues el independentismo es socio de Gobierno. Y el Barça con Laporta es lo mismo. Es agresivo a la hora de tomar decisiones. Casi violento. Les da igual lo que piense el resto. Ellos van a lo suyo y como, desde hace 50 años y antes, nadie les dice nada, pues se han acostumbrado a vivir del cuento. Leo una noticia de El Español: "El Barça le pone fecha defintiva a su regreso al nuevo Camp Nou: estará listo para jugar contra el Valencia". Eso era el 30 de septiembre pasado, y la noticia añadía: "El club culé ha hecho pública su intención de jugar la segunda mitad de la temporada ya en el remodelado estadio y abandonar definitivamente Montjuic". Bueno, pues el "remodelado" estadio sigue en obras, no parece que avance mucho la cosa con Limak, y el partido contra el Valencia, que se juega este domingo a las 9, tiene toda la pinta de que no se va a poder disputar allí. Esta información era de finales de septiembre pero es que, antes, se dijo que se iba a jugar en noviembre, luego en diciembre, en enero contra el Valencia según confirmó el club… El 16 de diciembre, y en noticia que firmaba Luis Fernando Rojo en Marca, se podía leer lo siguiente: "El Barça empieza a asumir que no regresará al Camp Nou en esta temporada". Noviembre, diciembre, enero, ahora que no se jugará hasta la próxima temporada… ¡Qué chapuza!

Yo no sé si habéis visto el reportaje "Megaestructuras: el Bernabéu del siglo XXI". Lo estrenaron en diciembre en National Geographic. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Es espectacularmente complejo todo. Muy difícil. Es una labor de orfebrería total. Orfebres de metales pesados. Y ahí nadie dijo nada de cuándo se iba a poder jugar en el nuevo campo. Como le dice Miguel Ángel al Papa Julio II cuando le pregunta cuándo terminará la Capilla Sixtina, "terminaré… cuando la acabe". Ya está. Pero como el Barça siempre tiene la obsesión del Real Madrid quiso acabarlo antes… ¿para qué? Si no es antes, es mejor. Y el Camp Nou simplemente no va a ser mejor, entre otras cosas porque la obra que se ha hecho en el Bernabéu no se ha hecho jamás en ningún otro sitio del mundo.

Pero, como decía, como en la navaja de Ockham, "en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable". ¿Que no se va a poder jugar en el Camp Nou hasta la próxima temporada? Pues en mayo, contra el Real Madrid, ¡jugamos fuera de España! Eso es, al menos, lo que han vuelto a filtrar desde el club, jugar fuera de España. Pero… ¡si no se puede! Leo en Estadio Deportivo, noticia del pasado 3 de mayo: "FIFA quiere llevarse la Liga fuera de España", y añade: "El máximo organismo del fútbol mundial estaría estudiando la modificación de la norma que impide que se jueguen encuentros oficiales fuera del territorio nacional". ¿Entonces? Si, de mayo para acá, esa norma no ha cambiado, ¿cómo sugiere el Barça jugar ese encuentro ante el Real Madrid fuera de territorio nacional español si no se puede? Salvo, por supuesto, que el Fútbol Club Barcelona sepa algo que no sepan los demás participantes de la Liga y en su caso vuelva a hacerse otra excepción más que deje al margen a los otros 41 equipos. Y otra cosa más: ¿Esto lo sabe el Real Madrid? Porque resulta que al fútbol se juega entre dos y el Barça va a tener un rival ese día. Son los puñeteros reyes de la improvisación. En serio. Pero, claro, como dijo Sánchez: "¿A quién pertenece la Fiscalía? Pues ya está" ¿A quién pertenece el Consejo Superior de Deportes? Pues ya está. Será lo que diga el superministro Puigdemont.