Cierra el pico, Del Bosque

El virus de la idiocia se ha apoderado del fútbol español. El No Sé Qué que Moncloa ha puesto ahí para No Se Sabe Qué Cosas, el Marqués zurdete de Del Bosque, dijo anoche en la Ser, y en alusión a Nico Williams y a Lamine Yamal, lo siguiente: "Tenemos dos inmigrantes que nos han hecho mejores, aunque a algunos no les guste". ¿A quiénes no les gusta, Marqués? ¿A quiénes? A ver, Vicente, que ganaste un Mundial pero no eres Churchill… Durante un tiempo, en plena posguerra y mucho después, España, tu país y el mío, fue una fábrica de migrantes, que es como se denomina a las personas que se mueven de un sitio a otro por la cuestión que sea. En el caso español, la cuestión en muchos casos no era otra que la pura y dura necesidad. Había españoles que por necesidad o porque querían mejorar su calidad de vida y la de su familia, se veían obligados a salir de aquí para salir adelante. Seguro que tú, que eres mayor que yo, tienes ejemplos de esto que digo en tu entorno. Yo, por ejemplo, pertenezco a una familia de inmigrantes. Mi tío Manuel, que en paz descanse, tuvo que irse a Suiza. Mi tía Rosa, que aún vive, tuvo que irse un pelín más lejos, a Australia. Y allí siguen tanto ella como mis primos. No sé cómo os movéis en la beautiful people roja de iPhone 15 Pro Max pero cuando la gente va a trabajar a algún sitio lo hace con sus papeles en regla. Mis tíos Manuel, Andrea, Rosa y Amador lo hicieron. Se deslomaron a trabajar de sol a sombra para llevar un sueldo digno a casa.

A lo que yo creo que tú te estás refiriendo de un modo vago y bastante demagógico es a la inmigración irregular, que por supuesto que es algo que no le gusta… a la Unión Europea, Marqués. No le gusta a Europa. Tanto es así que, aunque al estilo europeo, la Unión ha decidido tomarse en serio la seguridad de las fronteras exteriores y el control en las interiores. Están (estamos) tan preocupados en Europa que en el Eurobarómetro de primavera, el de la inmigración irregular ya era el principal problema para los ciudadanos de veinte estados de la Unión. Como te supongo informado acerca de las especiales circunstancias geográficas españolas, me paso ese capítulo, que supongo aprobado. También paso por alto lo de las mafias, lee sobre ello porque es terrible. En 2023 llegaron a España cerca de 60.000 inmigrantes irregulares, Marqués, lo que supuso un 82% más que en 2022. A Salamanca no sé cuántos llegaron, pero seguro que muchos menos que a Canarias, que está colapsada, Del Bosque.

Me gustaría que fueras allí a explicarles tu genial aportación porque más del 70% fueron a las islas. En las dos primeras semanas de 2024 ya habían llegado a nuestro país otros 3.768 migrantes irregulares. Desde Marquesolandia no sé cómo se ven las cosas pero para la gente común, o sea para la gente de la calle que no tiene la suerte de ser nombrado Marqués por el Rey, esto supone un problema. Un problema que tú, elegido por Sánchez Castejón para No Se Sabe Qué Cosas, ventilaste ayer en la Ser con el típico caca, culo, pedo, pis de un niño de tres años. Y no los tienes, Marqués, ya no tiene tres sino setenta y tres. Si tu aportación al problema de la inmigración ilegal es proponer que sigan entrando hasta que el cuello de botella salte por los aires a la espera de que dentro de veinte años aparezcan otros dos extremos habilidosísimos para la selección, mejor cállate. Te lo digo, por supuesto, desde la profunda admiración y respeto que sabes que todos te tenemos aquí. Pero, como dijo Curcio, los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Sé profundo. Y cierra el pico.