Comprar el relato culé

"Es porque soy judío. ¿Y un judío no tiene ojos? ¿Ni tampoco manos, ni órganos, ni medidas, ni sentidos, ni afectos ni pasiones? Si comemos las mismas cosas, y las mismas armas nos hacen daño; si nos sobrevienen los mismos males, y los mismos fármacos nos curan; si el verano y el invierno idénticos nos dan calor y frío; si nos pinchan, ¿acaso no sangramos?" "El mercader de Venecia" es una obra de teatro escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598. Y este discurso de Shylock, y en especial, lo referente al pinchazo y a la sangre, se ha hecho tan universalmente famoso que se sigue empleando aún hoy, casi 500 años después, lo mismo para un roto que para un descosido. ¿Quién le iba a decir al divino Shakespeare que una frase surgida de su ingenio iba a ser empleada por el segundo capitán de un club de un deporte llamado fútbol, el Real Madrid, para defender a uno de sus compañeros de equipo, Vinicius junior?: "Cuando a uno le pinchan, sangra"...

¿Sabéis qué? Creo que empiezan a ganar el relato. En serio, la balanza empieza a pesar más del lado del "Vinicius, enemigo público número uno". Y a ello contribuyen una vez más, nuevamente, muchos madridistas. No quiero decir que un seguidor del Real Madrid tenga que defender a Vinicius o a cualquier futbolista de su equipo por el simple hecho de llevar una camiseta blanca, no. El madridismo no es el barcelonismo, nunca lo ha sido. Pero el madridista medio, el madridista de a pie, tiene la mala costumbre de tragarse lo que le ponen encima de la mesa. "¿Caducado? Pues para adentro, lo que no mata engorda". Ahora están apretando por Vinicius, y el madridista empieza a comérselo todo. Como con Mou. Como con Pepe. Como sucedió, al principio, con Cristiano. Como ocurrió con Benzema.

Por ejemplo, el gesto de Vinicius llevándose el dedo índice a los labios silenciando a la grada de San Sebastián. Lo primero que habrá que preguntarse es si ese gesto se realizó por primera vez en la historia del fútbol este pasado sábado por la noche. Creo que la respuesta a esa pregunta es "no", ¿verdad? Ese gesto, en respuesta a la hostilidad del campo ajeno e incluso a veces a la animadversión del propio, es más viejo que el propio fútbol y lo han realizado innumerables jugadores. Si ese es un gesto reprobable, que a lo mejor es así, lo será siempre, ¿no? ¿O es sólo criticable cuando lo realiza Vinicius? Digo que son los reyes del relato porque van a acabar convenciéndoos (a mí no) de que dos penaltis bien pitados adulteran la competición pero que pagarle durante diecisiete años al vicepresidente arbitral es normal y lo hace todo el mundo. Y si os convencen es porque queréis ser convencidos y porque, en el fondo, pensáis que no os merecéis todo lo bueno que os está pasando. Os pasa a pesar vuestro. Complejo se llama.

Es como lo de Yamal. El otro día volví a ver repetida la última final de la Champions, la que le dio La Decimoquinta al Real Madrid. Lamine Yamal tiene una pinta estupenda y creo que va a ser un jugadorazo pero para certificarlo habrá que esperar hasta que juegue la mitad de bien de lo que lo hizo Vinicius en esa final. Hace tres meses, ¿eh?, no dos años. El doctorado no le va a llegar a Yamal ante el Girona, no. Su doctorado va a llegar si juega como lo hizo Vinicius ese 1 de junio. Si Lamine Yamal le gana él solo una final de Champions al Barça, sólo una, entonces diré que está a la altura de Vincius. ¿Bordarlo ante el Valladolid? Magnífico. ¿Salirse ante el Girona? Fenomenal. ¿Ganar una Champions? Eso son palabras mayores, eso está únicamente a la altura de unos pocos elegidos. Pues bien, ha calado la idea de que Yamal va a ganar el Balón de Oro, cuando resulta que lo va a ganar Vinicius, y que Vinicius es un ex futbolista por el cual debería aceptar el Real Madrid 200 millones de euros de Arabia. ¿Qué ha ganado Yamal a sus 17 años? Una Liga. Si, con 24, Lamine consigue 3 Ligas, dos Copas de Europa, tres Supercopas de España, una Copa, un Mundial de clubes y dos Supercopas de Europa podremos decir que es un crack mundial. Pero si los propios madridistas compran el relato culé… pues al final el Barcelona hizo bien en pagar a Negreira.