¿Cuándo se puede llorar y cuándo no?

¿Y si hubiera llorado una jugadora? Pongamos por caso que Alexia Putellas falla un penalti en los octavos de final de una Eurocopa y se echa a llorar, ¿alguien se habría atrevido a decir que era lamentable o que era ridículo? ¿Os lo imagináis? Puede que alguien lo hubiera pensado, pero ¿lo hubiera dicho? ¿Se habría atrevido a tanto? Yo sinceramente no creo que las lágrimas tengan sexo, pero, ¿no resulta profundamente discriminatorio calificar como lamentable una reacción que surge espontáneamente del sentimiento porque quien la experimenta tiene un pene y no una vagina? ¿O es que los hombres no podemos llorar? ¿Es eso? ¿Las mujeres sí pueden y nosotros no podemos o cómo funciona la cosa? ¿Eso de que los hombres tengamos que llorar en privado no va en contra de la igualdad? Yo lloro mucho y no me considero menos hombre por ello, de hecho seguramente llore más que muchas mujeres. Lloras para mantener sanos los ojos y para equilibrar tu salud. Llora el ser humano, no llora el hombre o la mujer. Lloramos todos. Y si tú no lloras, entonces tienes un problema.

¿O el asunto no es el llanto incontrolable sino quien lo protagoniza? Eso sería peor, ¿no? Eso sería aún más triste que lo anterior porque quien califica como lamentables las lágrimas de Cristiano estaría sugiriendo que todo el mundo puede llorar menos él. ¿Y él por qué no puede hacerlo? Hoy he leído a Miguel Cebreiro en ABC y se refería a "esa fina línea entre la ambición y el egoísmo" que "llevó a un jugador que lo ha ganado todo al llanto más desconsolado". A ver si lo entiendo: ¿Cristiano lloró porque es un egoísta y no porque fallara un penalti? A ver, somos periodistas deportivos y no psiquiatras, ¿no? ¿El día que Schweinsteiger lloró cuando Alemania se proclamó campeona del mundo estaba siendo egoísta? ¿Cuando Neymar rompió a llorar por los siete goles en contra no estaba pensando en Brasil y en los brasileños sino en sí mismo? ¿Cuando David Villa se echó a llorar tras la eliminación de España en 2014 no lo sentía de verdad, estaba fingiendo? No leí ni oí a nadie decir que era lamentable que Villa se echara a llorar tras la eliminación de España, ni mucho menos hacer referencia a los títulos ganados por David, que por cierto ganó un montón mientras fue profesional. ¿Por qué lo de Cristiano sí es lamentable y lo de Schweinsteiger, Neymar o Villa no lo fue? No lo entiendo. ¿No será que el problema lo tiene quien critica que alguien llore?

Es como el baile de Yamal y Williams ante Georgia, tan aplaudido. Yo estoy a favor de que todo el mundo llore cuando le apetezca, no sólo Neymar o Villa. Si llora Cristiano también me parece bien. Con el baile me pasa lo mismo. Entre Nico y Lamine no tienen 38 años, es normal que bailen. Lo que no me parece normal es que se ponga en la diana a un crío como Vinicius por hacer exactamente lo mismo que Williams y Yamal. A Vinicius le dijeron de todo por bailar pero ahora parece que ponerse a bailar delante de los georgianos es algo loable y sin embargo hacerlo en el Bernabéu está mal. ¿Por qué? Y aquí no hay racismo porque Vinicius, Yamal y Williams son negros los tres. Racismo no pero xenofobia sí, ¿no? Es decir, los nuestros sí pueden bailar, pero si lo hace uno que venga de fuera, entonces es un mono. Eso le llamaban a Vinicius cuando se ponía a bailar, mono e hijo de puta.

Yo creo que, en el fondo, lo que molesta es la camiseta que llevó Cristiano y la que lleva Vinicius. Si Cristiano llora no es porque fallar un penalti le rompa el corazón y sufra por Portugal, no, qué va. Si Cristiano llora es porque quiere convertirse en el futbolista de más edad en marcar un gol en una Eurocopa. Las lágrimas del resto de futbolistas, ya sean hombres o mujeres, sí son sinceras, las de Cristiano no pueden serlo. Y, si no, ahí está el Colegio de Psicoanálisis para acreditarlo. ¿Cómo era?... Ah sí, esa fina línea entre la ambición y el egoísmo que lleva a un futbolista a llorar después de haberlo ganado todo. Y esa es otra: ¿Estarían justificadas las lágrimas de un jugador que, a diferencia de Cristiano, no hubiera ganado nada a lo largo de toda su carrera deportiva? ¿Es entonces el éxito lo que penaliza? Eso es un poco comunista, ¿no? Pues no, queridos, no. Los ricos también pueden llorar.