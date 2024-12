¿Cubarsí ya no es Beckenbauer?

Ayer oía a tres periobarcelonistas defendiendo de un modo muy ardoroso su independencia de criterio con respecto al Barça. Era un poco cómico, la verdad. Y no lo digo por ellos en concreto, que a lo mejor resulta que sí son independientes y críticos con lo que hace el Barça. Lo digo en general. Lo digo por el resto. En general, el periodismo deportivo de Barcelona no es más que una prolongación mediática del club. Una rama. De hecho, si el Barça está arruinado económicamente y en plena encrucijada deportiva es, entre otros motivos, porque el periodismo ha mirado hacia otro lado mientras las diferentes directivas hacían de las suyas. Con una única excepción, el caso Negreira, que es en realidad el caso Fútbol Club Barcelona. En esa ocasión el periodismo no miró hacia otro lado porque no le quedaba más remedio, aunque el periodista que se topó con el escándalo confesó que le habría gustado descubrírselo al Real Madrid.

Viene esto a colación a propósito de la rueda de prensa de ayer de Hansi Flick, en la que apeló a la juventud de los jugadores del Barça para justificar los últimos tres tropiezos ligueros. Es curioso porque, en un momento determinado, uno de estos periodistas presumió de ser muy crítico y, atención, afirmó que lo dicho por Flick no era un asunto sobre el que se estuviera debatiendo en Barcelona. O sea, resumiendo, esas eran "cosas de Madrid". Pues en Barcelona lo desconozco, pero aquí, en Madrid, lo dicho ayer por el entrenador del Barça sonó a escapatoria con estilo: "Oiga, mire, nadie esperaba que el equipo estuviera líder el 3 de diciembre y lo estamos consiguiendo con unos niños pero, a lo mejor, no nos da para culminar la proeza y tenemos que aprender de cara a la próxima temporada". Eso es lo que dijo Flick según yo lo veo. Hombre, de que el mensaje no está nada claro puede dar una idea bastante ajustada la información que anoche desvelaba José Álvarez en El Chiringuito sobre que en el club habían entendido que las palabras del entrenador eran una forma de proteger a los críos.

¿En serio? ¿Una forma de protegerlos? No vi yo que Flick o nadie del Barça saliera a hablar de Yamal, Cubarsí o Casadó para protegerlos después del 0-4, bien al contrario. Aquí el edadismo no se utilizó para discriminar sino para elogiar: Yamal era mejor que Messi, Cubarsí era el nuevo Beckenbauer, Casadó una copia de Busquets… Los niños se habían reído del Real Madrid en su jardín del Bernabéu. ¿Y ahora me sale Flick con estas? Lo que yo creo es que, mientras el mar estaba en calma, el entrenador del Barcelona se dejó llevar por la suave brisa de la juventud, más que nada porque le beneficiaba a él: ¡Qué bueno es Flick, que está saliéndose con unos adolescentes! No oí a Flick salir en rueda de prensa para decir que quizás era un poco pronto para comparar a Cubarsí con el que probablemente haya sido el mejor defensa central de la historia del fútbol mundial, no. ¿Que Cubarsí es Beckenbauer? Pues venga, vamos con todo, es Beckenbauer.

Si, tal y como contó ayer José Álvarez, Flick quería proteger a los niños será porque piensa que necesitan protección, ¿no? ¿Y por qué la necesitan? ¿A lo mejor porque se ha hinchado demasiado el globito? ¿Y quién lo ha inflado? No lo habrán hecho desde Barcelona, ¿verdad? ¿Cubarsí ya no es Franz Beckenbauer? Pero aquí de lo que se habla es de fútbol profesional. Con 15, 16 ó 17, estos chicos son profesionales del fútbol. O sea, les pagan dinero por ganar. Mucho dinero. Si tuvieran 40 también les pagarían por lo mismo. Que un entrenador de cualquier equipo, pero menos aún del Barça, dé a entender que esta es una temporada de aprendizaje porque los jugadores tienen muy pocos años… En fin. Decir eso, además, cuanto tu principal argumento elogioso hacia estos futbolistas profesionales ha sido precisamente hasta hace dos días su corta edad… A buenas horas, mangas verdes, Hansi Flick. Y como no entiendes nada de español, te lo traduzco al alemán. Zu guten zeiten, grüne ärmel, Hansi Flick.