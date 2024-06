De la Fuente sólo dejó sin su llamada a Brahim

Que conste en acta que a mí Pedri me cae muy bien. Desde la distancia, claro, porque no le conozco en persona, pero me cae muy bien. Me parece un buen chico. Y educado. Y tengo las mejores referencias suyas de alguien a quien quiero sinceramente y admiro profesionalmente como es Paco García Caridad, que lo vio nacer futbolísticamente hablando. Eso sí, no me cae tan bien como para que me preocupen sus lesiones más que a él mismo. Lo digo porque hoy ha dicho que sus lesiones nos preocupan más a los periodistas que a él, cuando debería ser a él a quien le preocuparan. A lo mejor no mucho. Puede que no una preocupación desbocada, pero más que a la prensa sí, ¿no? Pedri me cae bien, insisto, pero no tanto como para que me preocupen más que a él sus lesiones ni tampoco tanto como para que me calle que siempre me ha parecido un futbolista sobrevalorado. Creo que Pedri es un buen chaval y un buen futbolista. Es tan buen jugador de fútbol que ese don suyo con un balón le va a dar para ganarse maravillosamente bien la vida. Pero no creo que sea Iniesta. Ni Modric. Es un buen jugador de fútbol que, como Gavi, Fermín o Cubarsí, llegó justo en el momento oportuno para cubrir con un pelín de demagogia un momento de necesidad del Barça. En el mejor Barça de Guardiola, yo creo que Pedri habría sido suplentísimo. Pero como había que relevar a Xavi… pues sacaron a calentar a Pedri. Y Pedri no se merece que le carguen de piedras la mochila poniéndole en el mismo escalafón que a uno de los mejores centrocampistas españoles de la historia.

Más que su fútbol preciosista, a Pedri lo que le definen son sus lesiones. Esas que a él no le preocupan y que, según parece, deberían preocuparme más a mí. En septiembre de 2021 estuvo 13 días fuera de los terrenos de juego por una lesión en el tendón de la corva. Reapareció y volvió a caer lesionado por lo mismo, esta vez 104 días. El 15 de abril del año siguiente estuvo otros 49 días ausente debido a una lesión en el muslo. En febrero de 2023, de nuevo la corva: 64 días. Y, en mayo, de nuevo la misma lesión: 32 días. En agosto de 2023 estuvo otros 64 días fuera debido a lo mismo. Y, luego, 22 por una lesión muscular en diciembre, y 36 por una lesión en el muslo en marzo de este mismo año. Entre septiembre de 2021 y abril de 2024, Pedri ha estado lesionado 384 días y se ha perdido 66 partidos con su equipo. Si en vez de llamarse Pedro y apellidarse González López, Pedri se llamara Gareth Frank y se apellidara Bale, el periodismo deportivo español ya le habría deshauciado, y el periodismo deportivo catalán habría hecho portadas mofándose de él. Pero no es motivo de broma sino de preocupación… para él, no para mí.

Pese a este historial de lesiones, Luis de la Fuente ha decidido llevarse a Pedri a la Eurocopa. Se lo ha llevado porque los seleccionadores se llevan a quien les da la real gana, que para eso están. Se lo ha llevado por el mismo motivo que a Cubarsí, por ejemplo, se lo ha dejado en tierra. De la Fuente se ha llevado a Pedri porque confía en él y porque ve cosas en este chico que los demás no vemos. Y porque él es el que sabe de fútbol, por supuesto. Pero lo que sí se puede afirmar taxativamente es que no se lo ha llevado por la temporada que ha hecho con el Barça. Es imposible que haya sido por eso porque, como decía, del 24 de agosto de 2023 al 9 de abril de 2024, Pedri ha estado 122 días lesionado y se ha perdido 19 partidos con el Barça. Y, supongo que debido al miedo o a la precaución o porque querían tener al chico entre algodones, la verdad es que Pedri no ha marcado esas diferencias que todos esperamos que marque ahora en Alemania.

De la Fuente no sólo confía ciegamente en Pedri sino que, además de convocarlo, le ha llamado. Sí, sí, ha cogido el teléfono móvil, ha marcado el número de Pedri y le ha llamado para preguntar cómo estaba y para decirle que confiaba en él y que, si todo iba bien, se lo iba a llevar a la Eurocopa. O sea, le ha dado cariño. A Brahim no le llamó pero porque él no estaba lesionado. Bueno, también llamó a Ramos y él tampoco estaba lesionado. Y también se interesó por Yamal y él tampoco estaba lesionado. Al final va a parecer que al único jugador al que no llamó por teléfono De la Fuente fue al futbolista del Real Madrid. Llamó a Pedri porque estaba lesionado, llamó a Ramos porque no lo estaba y llamó a Yamal por joven. Y a Laporte por veterano. Y a LeNormand para que no se fuera con Francia. Vamos, que a mí no me ha llamado por teléfono el seleccionador de puro milagro. Pero no pierdo la esperanza. Aún espero su llamada. Por calvo.