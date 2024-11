Déjà vu chantajista

Leo en Marca que Irene Paredes y Jennifer Hermoso son dos de las jugadoras con más internacionalidades en la historia de nuestro combinado nacional y, ojo a esto, atención a lo que viene ahora, "referentes dentro y fuera del campo en la lucha por el progreso y la igualdad". Vamos que si yo salgo ahora mismo a preguntar por la calle el nombre de dos mujeres que hayan defendido en España la igualdad no me responderán que Clara Campoamor o Concepción Arenal, no, qué va, sino que me dirán Irene Paredes y Jennifer Hermoso. Es, evidentemente, una exageración notable pero significativa de que el entorno que rodea y protege a las chantajistas vive, como ellas y probablemente para ellas, en un mundo irreal. Si yo salgo a la calle y pregunto el nombre de una española que haya defendido la igualdad es muy probable que nadie me responda Clara Campoamor sino Rosalía, y no la poeta sino la cantante, pero lo que está claro es que absolutamente nadie, salvo en el mundo de Nunca Jamás, dirá Irene Paredes. Porque, y pido perdón por esto que voy a decir porque puede suponer una bofetada de realidad, lo cierto y verdad es que a estas dos chicas las conocen en un ámbito muy reducido y, a lo que se ve, también muy contaminado desde el punto de vista informativo.

Todo esto viene a raíz de la lista que Montse Tomé ha presentado para dos partidos amistosos de la selección. A la entrenadora del combinado nacional se le ha ocurrido el dislate de ser independiente dejando fuera de la convocatoria a Paredes, que al parecer era impepinable que estuviera dentro. Y Vero Boquete ha aprovechado para publicar en X un comentario, "Déjà vu", cuestión ésta que ha sido rápidamente interpretada por los gurús de este grupo de futbolistas como un recado a Tomé a la que se compara ya con Vilda.

Vamos a ver, seamos sinceros e impopulares de una vez: si no fuera porque la selección femenina es una mezcla entre Falcon Crest, Los Soprano y Better call Saúl nadie le prestaría la menor atención a estas muchachas. Esto ha degenerado tanto que la gente ya no espera expectante al próximo gol sino a la próxima puñalada. La penúltima se la ha llevado Tomé porque las jefas interpretan que no ha seguido la doctrina a pies juntillas. El último que lo hizo, querida Montse, está en Marruecos. Vive allí después de ganar el Mundial. Feliz sí, pero en cierto sentido desterrado. Y todo porque en su momento no se cogió al toro por los cuernos y se malvendió la dignidad nacional deportiva. Es efectivamente, tal y como escribió, aunque mal por cierto, Boquete, un déjà vu, algo ya visto, el fragmento del recuerdo de una situación que no solucionamos en su día y que, de tanto en tanto, se revuelve contra nosotros.