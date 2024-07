Delafuentistas: ¡tranquilos!

No sé por qué sienta tan mal que alguien, por ejemplo yo, diga que Luis de la Fuente es un hombre con suerte. Decir de alguien que tiene suerte no supone descalificar su trabajo. Casi todos los partidos de España que ha dirigido De la Fuente desde el banquillo se han contado por victorias, de modo que, a su evidente buena suerte, está claro que el seleccionador tiene que añadir a la fuerza una preparación, un rigor, un trabajo y un conocimiento. Zinedine Zidane, por ejemplo, ganó tres Champions seguidas y se le seguía llamando "gestor de vestuarios", eso sí que era faltarle al respeto. O a Mourinho. A Mourinho, que habrá ganado no menos de veinticinco títulos a sus 61 años, se le sigue llamando "semifinalista". Eso sí que es faltarle al respeto a un entrenador, pero decir de él que tiene suerte… no lo creo. Yo me considero un hombre afortunado, presumo de ello. Tener buena suerte es un privilegio, y De la Fuente la tiene. No sólo tiene suerte, no, sino que tiene suerte además. No sólo sino además. Y eso está bien porque su buena suerte implica buena suerte para la selección española, que está a un paso de conquistar su cuarta Eurocopa.

Tampoco entiendo muy bien qué tiene de malo evidenciar lo obvio, lo que ve cualquiera que tenga ojos en la cara: el nivel de esta Eurocopa está siendo bajísimo. Como los luisdelafuentistas tienen la piel tan sumamente fina vuelven a pensar que constatar lo evidente supone un menosprecio para el juego de España, que está siendo superlativo. No se esperaba tanto de España y se esperaba mucho más de selecciones como Francia, Inglaterra o la propia Alemania. De hecho, si al principio de la Eurocopa se consultaba a los especialistas patrios del fútbol europeo, ni uno sólo daba como favorita a España. En primer lugar aparecía Francia, luego Alemania o Inglaterra, y en un segundo escalón aparecía España. Casi nadie daba a España como favorita en España y eso era por la sencilla razón de que se esperaba mucho más de selecciones como las anteriormente citadas. España ha sorprendido para bien y el resto de las candidatas lo ha hecho para mal, y eso no supone en absoluto menoscabar o quitarle mérito al equipo español. Está jugando mejor que ningún otro, eso es un hecho, y se ha beneficiado del fútbol mediocre de selecciones que partían como favoritas por delante de España. Son dos hechos: España está jugando muy bien y los demás bastante mal.

Tampoco comprendo por qué sienta tan mal que se diga que la Eurocopa empieza en los cuartos de final. Insisto: Croacia está en retirada, Italia es una broma, Albania no da el nivel y Georgia no creo que sea precisamente una superpotencia. Hasta el partido contra Alemania, España no tuvo en realidad ninguna piedra de toque relevante. En cuartos se impuso a Alemania aunque Alemania pudo llevarse el gato al agua, y ayer fue muy superior a Francia. Y creo que en la final volverá a ser superior. No sé por qué sienta tan mal, la verdad. E insisto en que tiene que ser compatible (al menos conmigo deberá serlo necesariamente más que nada porque llevo 38 años diciendo lo que me da la real gana y ya no voy a cambiar) alabar el juego de España, destacar la labor de De la Fuente y resaltar el hecho de que haya dado con la tecla después de la etapa negra de Luis Enrique con insistir en que el seleccionador gestionó mal el caso de Ramos, mintió descaradamente con Brahim y dejó en la estacada a su mayor valedor, que no fue otro que Luis Rubiales. Rubiales, el apestado Rubiales, el denostado Rubiales, confió en De la Fuente, le sentó ahí por el artículo 33 y luego De la Fuente dejó en la estacada a Rubiales después de aplaudirlo sin saber por qué lo hizo según dijo él mismo. Es humano y lo entiendo, pero es poco cristiano.

Hay cosas de Luis de la Fuente que me gustan y otras que no me gustan tanto. Y, como casi siempre en estos casos, peores que él mismo son sus aguadores. Hoy, claro, nadie se acuerda de Brahim. Hoy Brahim no importa. Pero yo sí me acuerdo y a mí sí me sigue importando. Creo que De la Fuente mintió y que la federación gestionó el caso de ese jugador rematadamente mal. Eso es así, como es también un hecho que España está a punto de ganar la Eurocopa sin el concurso del futbolista del Real Madrid. Y a quien me dice que esto hoy no toca yo le responda que toca si yo quiero que toque. Y quiero. Por lo demás, el asunto es futbolístico y no tiene mayor trascendencia. Ya se sabe que el fútbol es lo que más importa de lo que menos importancia tiene. Por cierto que los políticos, que todo lo ensucian, están utilizando asquerosamente a Lamine Yamal y a Nico Williams, que son dos chicos estupendos y dos fantásticos futbolistas, para arrimar el ascua a la sardina zurda. Y aquí meto a Del Bosque, a Irene Montero y a Juan Espadas. Esta izquierda nuestra lo pudre todo, incluso el triunfo de unos críos increíbles. Queridos delafuentistas, a aguantar. No queda otra. De la Fuente es un hombre con suerte y conocimiento que puede ganar una Eurocopa de un nivel bajísimo y que ha conseguido que España juegue muy bien. ¿Os gusta? Fenomenal. ¿No os gusta? Pues, como dijo Florentino en El Chiringuito... "tranquilos".