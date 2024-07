Desestabilizar con Williams

Poco antes de iniciarse el Mundial de Rusia, y al objeto de poder centrarse en su trabajo con la selección, Julen Lopetegui, que había alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para las tres próximas temporadas, le pidió al club blanco que lo anunciara oficialmente. Lopetegui actuó de buena fe, no quería que la noticia acabara filtrándose y enturbiara la concentración del equipo nacional, y el Madrid aceptó. Y el 12 de junio a las cinco menos diez de la tarde, a través de sus perfiles oficiales, el Real Madrid comunicó que Lopetegui sería su nuevo entrenador una vez hubiera finalizado la participación española. El jueves 14 de junio se inauguraba el Mundial y la selección debutaba el 15 de junio ante Portugal, y en esos tres días se provocó en España (y el verbo es ese, "provocar", o sea "producir o causar algo") una tensión absolutamente anormal. Se acusó a Lopetegui de haber traicionado a España y al Real Madrid y a Florentino Pérez de desestabilización.

Se sugirió que el comportamiento de Lopetegui ya no podía ser el mismo, que ya no era el seleccionador de España sino el entrenador del Real Madrid sentado en el banquillo de la selección… Y Rubiales, que es un Miura, inició una peligrosísima ronda de consultas. Y, entre los consultados, hubo profesionales de mi gremio, más peligro aún. Y algunos de esos periodistas le encendió aún más y el presidente de la federación destituyó al seleccionador en pleno Mundial. De no ser porque luego se produjeron hechos absolutamente lamentables, aquella escena de Lopetegui abandonando la concentración sería la más bochornosa de nuestro deporte. Y luego pasó lo que pasó. Ponte a buscar un seleccionador, a ver a quién engañas. Pues, te ha tocado… Fernando Hierro. Hizo lo que pudo, pero no fue suficiente.

Ya digo que el incendio fue provocado porque no creo que nadie con dos dedos de frente o que conozca a Lopetegui pudiera pensar en serio que su fichaje por el Real Madrid iba a condicionar sus decisiones o a descentrarlo. Llegó a decirse que no podía dirigir a España mientras preparaba la temporada con el Madrid. A Van Gaal lo fichó el United antes del inicio del Mundial de Brasil, a Conte lo fichó el Chelsea antes de la Eurocopa de 2016… Si de algo pecó Lopetegui fue de ingenuo y si en algo pensó Lopetegui fue en España, pero eso no sirvió de nada: ¡A la calle! Hoy, en plena Eurocopa y en vísperas de unas semifinales trascendentales ante Francia, se ha producido un hecho bochornoso por parte del mismo presidente que cuadruplicó el sueldo al vicepresidente de los árbitros. Durante todo el campeonato se ha estado acosando desde el Barça y desde su entorno a un futbolista internacional español… ¡que pertenece a otro club! ¡Que es propiedad de otro club! ¡Que tiene contrato en vigor con otro club! ¡Y que tiene una cláusula de rescisión de dicho contrato con otro club! Si el Barça o quien fuera estuviera interesado en Nico Williams, que es el jugador en cuestión, y el futbolista estuviera interesado en aceptar esa oferta, con abonar la cláusula de 60 millones sería suficiente. Mire, nos interesa Williams y, como vale tanto, lo hemos pagado: jugará con nosotros los próximos cinco años. Ya está. Eso es lo que hizo el Real Madrid con Lopetegui. Llegó a un acuerdo con él y lo anunció. Y aquello era terrible. No era ético. No se podía aceptar. Era antiespañol. ¿Y esto?

Hoy el presidente que cuadruplicó lo que estaba cobrando Negreira ha salido a decir, con un par, que Nico Williams le gusta y que tiene el dinero para hacer frente a su contratación. No ha salido a decir que se lo va a llevar, no, que también sería patético, sino que le gusta y que tiene el dinero para hacer frente a su fichaje. Hombre, Nico le gusta a todo el mundo y estoy seguro de que muchos clubes podrían afrontar su fichaje, pero… ¿a veinticuatro horas de un partido que puede valer una final? ¿Alguien ha oído algo sobre la desestabilización? ¿Alguien ha oído que la actitud del Barça con este crío sea antiespañola? ¿A que no? Nadie lo ha oído ni lo ha leído por la sencilla razón de que muchos periodistas están en ese mismo enjuague y le preguntan a Nico, y le preguntan a Yamal, y le preguntan a Pedri… Ahora cerrad los ojos e imaginaos por un instante que en vez del Barça fuera el Real Madrid el interesado en Williams. Por eso el Madrid ficha fuera, para que dentro sólo pueda desestabilizar el Barça aunque eso se lo calle todo el mundo. Vamos, casi todo el mundo.