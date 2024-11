El diablo se llama Montse Tomé

"No vendan su alma al diablo", este fue el escueto y críptico mensaje que Jennifer Hermoso publicó a través de sus redes sociales al poco de conocerse que la seleccionadora Montse Tomé la apeaba de la convocatoria de España para dos encuentros de mentirijilla, o sea dos partidos amistosos. Salvo que Hermoso piense que ella es el diablo, es justo deducir que a quien van dirigidas esas palabras y a quien ella se niega a venderle su alma es a la señora Tomé, el diablo esta vez. Y digo "esta vez" porque, como en El crisol de Arthur Miller, resulta que aquí el diablo cobra la forma humana que van necesitando las chantajistas a medida que van surgiendo los acontecimientos. Antes el diablo al que no debíamos venderle nuestra alma era Jorge Vilda mientras que ahora, de repente, se ha reencarnado en Montse Tomé. La heroína vuelve a ser, cómo no, eso no cambia, Jennifer Hermoso, quien, crucifijo en mano, trata de exorcizarnos para impedir que caigamos en las garras del diablo: "No le vendáis vuestra alma".

Antes de que hablara Hermoso, antes incluso de que lo hiciera Verónica Boquete, que busca desde hace tiempo el puesto de seleccionadora, ya había llegado a mis oídos que el comportamiento tanto de Hermoso como de Misa, la portera del Real, no había sido el ideal durante los Juegos olímpicos, de ahí que Tomé pusiera a la selección masculina de fútbol como ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Y debe ser que, aprovechando precisamente una ventana intrascendente, la entrenadora ha decidido poner punto final a una situación que ella está viviendo ahora pero que antes sufrieron en sus propias carnes otros entrenadores.

Lo que, en el fondo, hacía Miller con El crisol, más allá de relatar un hecho cierto acaecido en Salem, Massachusetts, no era más que criticar el macarthismo, esa etapa negra de la historia de los Estados Unidos en la que la delación figuraba en el orden del día. Porque, ¿qué hizo Jorge Vilda para merecer ser apartado de la selección nacional? ¿Alguien lo sabe? Parece que el documental de Netflix sigue sin poder aclararlo. La periodista Andrea Segura comentaba anoche en El Chiringuito que Vilda no paraba de repetir que tenía varios planes pero que nunca los explicaba y que las jugadoras se reunían en las habitaciones poco menos que para preparar la táctica. Pero, sin planes, sin táctica y, por cierto, sin doce de las quince chantajistas, Vilda ganó un Mundial, ¿no? Porque lo ganó, ¿no es cierto? ¿O era Boquete la seleccionadora? Ayudadme a recordar, por favor.

Ahora el diablo cobra la forma de una mujer, a la que supongo que no podrá acusarse veladamente de machista. ¿O sí? Bueno, todo es posible, incluso que Sánchez pacte con Meloni. Hoy el diablo al que no debemos venderle nuestra alma resulta que se llama Montse Tomé, pero mañana puedo ser yo, o puedes ser tú, o puede ser él. O un perro. O un gato. O un grifo que gotea. O el despertador que nos toca las narices a las siete de la mañana. Dependiendo de las necesidades de estas señoras, el diablo será quien ellas determinen en cada momento. Siempre a través del chascarrillo, del rumor, del comentario chusco, de la acusación sin pruebas, de la delación en suma, del cotilleo con risita, lo que viene siendo la vieja del visillo. Y todo por no respetar a las titulares asumiendo una simple suplencia.

Qué mal lo habrá visto Tomé para dar ese paso incomodando a las dueñas. Supongo que si lo ha hecho ahora es porque intuye que el culo le huele a pólvora y quiere que su etapa concluya con un arranque de dignidad tardía. Quizás se lo merezca Tomé porque ella estuvo con Vilda, sabía cómo se las gastaban en Salem y, cuando pasaron por la quilla a Jorge, simplemente se calló, bajó la cabeza y aceptó el puesto. Y no vale todo, Montse, créeme. No lo vale. Tú sí que vendiste tu alma deportiva al diablo. Aceptaste el camino fácil. Traicionaste a un amigo. ¿Y para qué? ¿Vas a ganar un Mundial? Lo dudo mucho.