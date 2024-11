El fútbol no ha estado a la altura

Si no podía jugarse, ¿por qué se jugó? O, para ser exactos, si no debía jugarse, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se jugó si nadie quería que se jugase? No he oído ni a un solo futbolista o entrenador que haya salido a decir que la jornada debía disputarse con normalidad, y eso es así porque la jornada ha sido totalmente anormal. Más bien al contrario, he oído a entrenadores a punto de estallar en lágrimas y a futbolistas diciendo que les gustaría estar en Valencia ayudando y no jugando en un campo de fútbol. Y la excusa no puede ser la afición: ningún seguidor con dos dedos de frente quería ir a un campo de fútbol a cantar goles mientras compatriotas suyos buscaban a familiares y amigos tragados por la gota fría. Así que vuelvo al principio: si no se debía jugar, ¿por qué se jugó? Si nadie quería hacerlo, ¿por qué se hizo? Si, como dijo hace cuatro días Marc Márquez, el Gran Premio de motociclismo de Valencia no podía celebrarse allí por una cuestión ética, ¿ha sido poco ético disputar como si nada hubiera sucedido esta jornada de Liga? Yo creo que sí, no ha sido ético y ese desdoro será recordado durante muchos años.

Y los clubes no pueden esconderse detrás de Tebas. Javier Tebas es un empleado, no el jefe. Los jefes de los clubes son sus presidentes. Y, en líneas generales, los presidentes también han callado. De Tebas, que es un hombre muy locuaz y con tendencia a hablar de todo, incluso de cosas que no le competen directamente, sólo se conoce un tuit. Al parecer, en su opinión, el fútbol tenía que dar ejemplo y, como los demás, acudir ordenadamente a sus puestos de trabajo. Porque, claro, es lo mismo un panadero o un fontanero que un futbolista de élite. Pues no, el futbolista de élite tiene mil veces más repercusión que el panadero y, según lo veo, bastante menos importancia que él porque sin pan no se puede vivir pero sin el fútbol sí se puede. Y como se puede vivir sin fútbol pero no se puede vivir sin fruta, que nos gusta mucho a todos, de nuestra Liga podía esperarse un gesto que, desgraciadamente, no se ha producido.

Sin rastro de la Liga y con la federación escondida, ¿qué ha dicho la AFE sobre esto? AFE, eso es cierto, se ha solidarizado con todas las víctimas, sí, pero no el sindicato de futbolistas, no, sino la Asociación de Ferias de España, que comparte siglas. Si el calendario estaba tan apretado, ¿por qué no jugar en Navidades? La Liga para el 22 de diciembre y no vuelve hasta el fin de semana del 11 de enero. Vamos, unas mini vacaciones. Ni más ni menos que veinte días, un lujazo. Habría sido muy bonito que los jugadores hubieran dado un paso adelante real, uno más allá de las típicas declaraciones de buena voluntad que, como el valor a la legión, ya se supone. Después de ver a Sánchez escurriendo el bulto no se puede decir que Tebas haya huido. Habrá quien piense que si el Gobierno no está a la altura, la Liga tampoco está obligada a estarlo. También habrá quien piense que no son horas para ética sino para agua, leche, pan, luz, gas, ejército y excavadoras. Pero a mí me queda la sensación de que, una vez más, el fútbol no ha estado a la altura. Quizás porque, como decía el viernes, dejó de ser de la gente.