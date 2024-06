El mejor es Vini

Si yo recelo de Mbappé no es porque no sea un futbolista extraordinario, a esa conclusión llega cualquiera nada más verlo. Ni porque vaya a entablar una batalla de egos con Vinicius o con Bellingham, lo dudo mucho. Su discurso es coherente, quizás demasiado. No ofrece resquicios. Está claro que ayer, cuando sabía que iba a hablar con los medios de comunicación que están con Francia, se preparó su comparecencia al milímetro. Y utilizó dos palabras, "liberado" y "humildad", que no estaban ahí puestas por casualidad. Y, por cierto, de un día para otro y sin que se le despeinara el flequillo, rompió amarras con el PSG, más concretamente con sus dirigentes, que le han tratado, según él, con "violencia". Dice "¡Hala Madrid!", cuelga una foto de crío con la camiseta del Madrid… y ya está.

Yo no recelo de Mbappé porque no sea futbolista para el Real Madrid, que lo es sobradamente. Ni tampoco porque crea que vaya a provocar un terremoto en el vestuario, que no lo creo. Recelo de Mbappé porque dejó al Madrid colgado de la brocha tras dar su palabra de que ficharía por el Real al final de esa temporada. Y por supuesto que ni yo ni nadie puede sentir lo que él sintió, ni para bien ni para mal. Él está sólo ahí arriba como lo estaba Maradona. Y seguro que se sintió dolido porque Al Khelaifi no cumplió su palabra de dejarle ir si llegaba una oferta similar a la que en su día le pagó el PSG al Mónaco. Florentino ofreció 160, luego 180 y al final acabó ofreciendo 200 y no hubo respuesta. Así se las gastan en ese equipo. Lo hizo para rescatarlo, para demostrarle cariño. Pero luego le hizo al Madrid lo que el PSG le hizo a él. Por eso recelo. Pero seguro que lo aclara todo el día de su presentación oficial, allá por el mes de julio.

Sí empiezo a detectar que hay algunos madridistas que consideran antimadridista decir, por ejemplo, que a mí el Mundial que ganó Francia en 2018 me importa un pepino. Lo que me importa a mí es que Vinicius enchufara el otro día el segundo en Wembley con la camiseta de mi equipo. Y que hace dos años embocara el único gol en Saint Denis, el que le dio al Madrid la Decimocuarta. Empiezo a detectar que hay quien piensa que es antimadridista insistir en un hecho probado: hoy por hoy, en este momento y en estas circunstancias, es Mbappé el que necesita al Madrid y no al revés. Claro que tiene que llegar con humildad. Tiene que llegar con humildad por la sencilla razón de que ahí dentro hay chicos que de momento le sacan dos Copas de Europa de ventaja.

Y tampoco me gusta que se haya tratado de hacer pupa a Rodrygo. Me huele mal. Ni pienso contribuir a un debate que me parece falsario: salvo mejor opinión de Ancelotti, nadie se tiene que marchar. Y empiezo a detectar algo más y es que como no digas que Mbappé es el mejor jugador del mundo se te mira de arriba abajo. Pues, ahora mismo, para mí no lo es. Vinicius es, según yo lo veo, el mejor. Y después está Bellingham. Y luego probablemente Mbappé. Por eso Kylian viene al Madrid, porque en 2022 no había debate a propósito de quién era el mejor del mundo y hoy existe cierto consenso en que Vini le ha pasado por la izquierda. Lo que vaya a pasar a partir de ahora lo iremos viendo y contando y si Mbappé marca 50 goles y en la final de la Champions de 2025 anota un hat trick, pues habrá que decir la verdad, que es el número uno mundial. Pero hoy el mejor es Vinicius, que, por cierto, lleva partiéndose la cara por el Madrid desde hace un lustro.

Mbappé va a generar debate porque no es un futbolista sino una empresa. El Real Madrid ya ha tenido otros jugadores así. Beckham era una empresa. Y Ronaldo. Y Cristiano. Son futbolistas excesivos porque son buenísimos. Zidane también generó debate cuando llegó y hubo quien osó decir que ralentizaba el juego del Madrid. Cuando llegó Drazen Petrovic, que también era una empresa, se decía que el equipo tenía excesiva dependencia de él, pero, ¿cómo narices no iba a tener dependencia de Petrovic su equipo si en una final de la Recopa metió 62 puntos? No tengo dudas al respecto de que Mbappé se va a salir pero las tengo todas a propósito de que Vinicius tenga que pagar esa cuenta. Para mí él es hoy el mejor del mundo. Si hay un jugador en ese vestuario que puede mirar a alguien por encima del hombro, aunque no lo hará, es Vini junior.