El sanchismo también adultera la Liga

Anoche, y a propósito del descalzaperros del Consejo Superior de Deportes, finalizaba diciendo algo así como "y ahora decidme a mí sin reíros que el problema es de Real Madrid Televisión". Yo lo decía por supuesto en broma, de modo que imaginaos mi sorpresa cuando me encuentro con que ni más ni menos que el presidente de la Liga lo dice, sí, pero él en serio: ¿Dónde está ahora Real Madrid Televisión?, decía a través de un tuit. De modo que, si lo he entendido bien, para Tebas el problema no es que el Gobierno de España se haya orinado en la Liga y se haya ciscado en la federación, no, qué va. El problema para Tebas es que Florentino Pérez no se haya pronunciado al respecto de la comedia bufa en la que, con la participación directa de don Javier, se ha convertido el fútbol español, que ya es el hazmerreír de Europa. Lo que molesta a Tebas no es que Pilar Alegría dijera ayer por la mañana que tenían que preguntarle a la Liga y que por la tarde, y sin preguntarle a nadie por supuesto, emitiese su juicio favorable a la inscripción de Olmo, sino que el Real Madrid no diga… ¿no diga el qué, Tebas? ¿Que no le diga a usted lo que tiene que hacer? Porque Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid pero usted es el presidente de la patronal de los clubes. ¿Y qué va a hacer usted, Tebas? ¿Va a hacer algo más además de repetir lo de "Florentino, caca"?

Porque, veinticuatro horas después de la salvajada gubernamental, aquí sólo se han quejado el presidente del Athletic de viva voz y, a través de un comunicado, la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, y la Real Sociedad, pero ésta de los horarios de sus partidos. No le pida al Real Madrid que sea valiente por usted, Tebas, el Real Madrid ya lo es hace mucho tiempo y eso le ha costado distanciarse de la federación, de la UEFA y de la Liga que usted preside. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a liderar? ¿O se va a esconder detrás de Florentino? Coja el teléfono, Tebas, y dígales a los clubes qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿No hay que jugar? ¿Hay que denunciar por alineación indebida? ¿Cuál es exactamente la postura de la Liga? ¿Sabe que pasa? Lo que pasa es que usted preside una institución esencialmente cagueta y a la que únicamente une el color del dinero. Pastoree usted, Tebas. Pastoree.

Y las conclusiones del Consejo Superior de Deportes son como para troncharse de la risa. Dice que el hecho de no poder inscribir a Olmo y a Víctor supondría un daño reputacional para el Barça. Pero, ¿de qué planeta ha salido esta gente? Un daño reputacional para el Barça es tener al frente a un presidente que va por ahí pegando cortes de mangas y llamando hijos de puta a los presidentes de las federaciones territoriales. Un daño reputacional para el Barça es tener al club en quiebra económica, eso es daño reputacional severo. El daño reputacional para el Barça, amigos del Consejo, se produce por haberle pagado al vicepresidente arbitral durante 17 años. El daño irreparable a la competición viene dado porque hubo uno que pagó mientras los otros se dedicaban a jugar. De ese daño reputacional definitivo no habéis dicho nada, ¿verdad? Está el PSOE como para hablar del daño reputacional.

Por supuesto que esto no ha hecho más que empezar. En el programa Onze, de Esport3, el periodista Joaquín Maroto, que está muy bien informado de todo lo que tiene que ver con la Federación y con la selección, ha dicho que hubo una amenaza de plante por parte de los internacionales del Barça, o sea de Yamal, Pedri, Casadó, Torres, Cubarsí o Gavi: "O solucionáis lo de Olmo o no acudimos con la selección". Ojo, ¿eh? El asunto es gordo. Conozco a Joaquín hace más de 35 años y si dice eso es porque se ha producido exactamente como él dice. ¿Otro plante? ¿Y ahora de los chicos? Iba a decir que la federación debería negar o confirmar la noticia de Maroto, pero está Louzán como para confirmar nada… "Daño reputacional" dicen los cachondos. Daño reputacional supone para España tener a una ministra que dice "producieron" en vez de "produjeron" y "jurisdiprudencia" en lugar de "jurisprudencia". Pero claro, ¿de quién depende Pilar Alegría? ¿Eh? ¿De quién? Del Gobierno. Pues eso.