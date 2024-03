No entiendo a los árbitros. Nosotros, que somos usuarios de un idioma, el español, que hablan cerca de seiscientos millones de personas por todo el mundo, tenemos que esforzarnos por saber lo que es el "high behind", el "on field review", el "high close up", el "loop", el "frame", el "super slow" o el "atacking possession phase", y cuando un futbolista le dice a un árbitro "it’s a fucking goal", le saca tarjeta roja y puede quedarse sin jugar entre dos y tres partidos. Pero eso y no otra cosa es lo que era, era un "fucking goal", un puto gol, si se me permite la expresión malsonante, un jodido gol, si se me vuelve a permitir. Era un "fucking goal" que cerraba casi definitivamente la "fucking League". Sólo se pueden extraer conclusiones negativas acerca del último Valencia-Real Madrid. Primero, la actuación desastrosa de Gil Manzano. Parece que el colegiado extremeño está hundido, no quiere hablar con nadie y se ha recluido en su domicilio. No es la primera vez que Gil Manzano perjudica notablemente al Madrid puesto que hace dos temporadas fue el primero en pitarle tres penaltis en contra y también el primero en anularle tres goles a favor. Del nivel del arbitraje español habla bien a las claras el hecho de que se insista en que Gil es el mejor colegiado nacional, ¡cómo estará el patio!

Segundo, esa imagen de un crío de 8 ó 9 años a lo sumo gritándole "mono" a Vinicius ante la atenta mirada de su madre, más preocupada porque a su vástago le estén grabando que porque el crío insulte a una persona por el color de su piel: "¿Estás grabando al niño?"... Y yo me pregunto: ¿La próxima vez le tirará un plátano? ¿Y deberemos aplaudirlo? ¿O no habrá que hablar sobre ello porque es menor de edad? Tercero, el caso Peter Federico: Peter ha salido de la cantera del Real Madrid, club al que, por cierto, debe volver en breve, pero el sábado parecía una mezcla entre Ayala, Baraja, Mendieta y Mario Kempes: ¿Qué te ha hecho el Real Madrid, querido Peter, además de formarte como jugador? ¿Decirte que no tienes hueco en la primera plantilla? ¡Qué efusividad! ¡Qué ímpetu! ¡Con ese ímpetu hoy estaría jugando en el Madrid sin lugar a dudas! A Federico empezaron a lloverle palos racistas en las redes sociales y ha tenido que cerrar los comentarios en Instagram. Porque, y esto hay que decirlo también, el racismo no es un problema de tal o cual equipo sino de educación. A mí, que no soy un futbolista de élite, me llaman a diario de todo menos negro, más que nada porque soy blanco. Bienvenido al club, Peter. A raíz de esto, como también de la gravísima lesión de Diakhaby, ha habido quien ha puesto el cronometro en marcha, y no desde la grada sino desde el periodismo: "A ver cuánto tarda Vinicius en solidarizarse con Peter Federico", "han pasado no sé cuántos minutos y Tchouaméni aún no ha mandado un mensaje de ánimo a Diakhaby: ¿Estáis enfermos? ¿Estáis mal de la cabeza? ¿Qué pasa, que Vinicius se alegra de que a Peter Federico le digan que tendría que irse de aquí en patera? ¿O a Tchouameni le hace feliz haber lesionado a un compañero de profesión? ¿Os oís? ¿Os leéis? ¿Qué es, una cuestión de postureo?

Otra periodista nos llamaba hoy conspiranoicos a quienes pensamos que el hecho de que un club haya pagado durante 17 años un total de 7,3 millones de euros mancha irremisiblemente la competición. Pues sí, señora, o señorita, yo soy uno de esos conspiranoicos. No soy terraplanista, no creo que en el Lago Ness haya un monstruo, no me parece sensato pensar que en el Himalaya viva un simio gigante llamado Yeti, pero sí creo que cuando el juez habla de "corrupción sistémica" su señoría se está refiriendo a eso precisamente, a la corrupción sistémica. Seguro que esta misma periodista se habría encadenado el 15 de febrero de 2023 al Congreso de los Diputados y aún estaría allí en una tienda de campaña de haber sido el Real Madrid el que hubiera pagado un día, y no 17 años, al vicepresidente arbitral. Nada de esto tiene importancia, ni el error sideral de Gil Manzano que ha dado la vuelta al mundo, ni los insultos racistas dirigidos a un excitadísimo Peter Federico, ni el crono solidario que algunos le ponen a Tchouameni, ni la periodista que llama conspiranoico al juez Aguirre, si lo comparamos con lo más grave de todo: los vídeos de Real Madrid Televisión. Algún día pasará algo terrible como, por ejemplo, que un niño le llame mono a alguien ante la complaciente y cómplice mirada de su madre. Cuando eso pase, cuando eso ocurra, que está muy cerca de suceder cualquier día, podremos decir sin temor a equivocarnos que estamos de basura hasta las orejas. Por cierto, era gol legal. Pero eso ya lo sabías tú, ¿verdad, Jesús Gil Manzano?