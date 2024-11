Fuera de juego semiautomático, pago automático a Negreira

Si hay algo que define mejor que cualquier otra cosa al Barça de Hansi Flick es precisamente el fuera de juego. Parece increíble que a un entrenador de fútbol profesional todavía se le pueda sorprender con un ardid que es más viejo que Matusalem, pero el alemán lo ha logrado… hasta el otro día ante la Real Sociedad. De modo que el Barça se ha visto beneficiado por el fuera de juego, que Flick adora casi tanto como Guardiola la posesión, y lo ha hecho en concreto hasta en un total de 109 veces hasta la fecha, a una media de casi siete fueras de juego por partido. Algunos de esos fueras de juego han sido milimétricos, indetectables a simple vista. Pero, gracias a la tecnología, el Barça ha podido correr más riesgos. En el fútbol de los años 90, de esos 109 fueras de juego es probable que hubieran pitado sólo la mitad. Pero Flick sabe que ahora puede jugar al límite, arriesgar, porque si hay algo ilegal la tecnología lo va a detectar.

La máquina se llama fuera de juego semiautomático. Al Real Madrid le pasó en dos ocasiones con dos goles anulados muy justos. Al Espanyol le sucedió lo mismo con otros dos goles anulados por el pelo de un piojo. Pero nadie protestó. Nadie cuestionó la tecnología. A nadie se le ocurrió decir que el fuera de juego semiautomático estuviera trucado. Al menos sobre eso existía cierto consenso… hasta ahora. Cuando el Barça ha sufrido en sus propias carnes lo que en la Liga española ha provocado él mismo hasta en 84 ocasiones, entonces sí, en ese momento se ha visto al verdadero Flick y la caverna butifarrera ha salido en tromba a poner en duda la tecnología. Incluso el CTA, que parece que está al servicio del club catalán, ha sentido la necesidad de justificarse en un tiempo récord.

Lo que más me llama la atención es el desparpajo. Sí, el desparpajo. Para eso hay que valer, ¿eh? No todo el mundo sirve para ir por ahí diciendo que luchó contra Franco cuando se benefició de él. Uno tiene que tener algo especial, algo distinto, diferente, para decir que hay que repetir un partido porque a uno de tus futbolistas se le ha pitado un fuera de juego y hacerlo, además, sabiendo que ese club pagó durante diecisiete años al número dos de los árbitros. De esas diecisiete Ligas el Barça ganó 9, más de la mitad. ¿Cuántos de esos partidos habría que repetir? A ver: 17 años por 38 partidos, sale un total de 646 partidos de fútbol. Pero el barcelonismo no funciona así. Quiero decir que, desde críos, a los culés les dicen que las reglas no van con ellos y que había una vez un dictador que rescató en tres ocasiones de la quiebra al malvado Real Madrid cuando fue justo al revés. Tendrían que ser los cuarenta y un clubes restantes los que se negaran a jugar partidos de fútbol con un club que pagó durante cuatro lustros a uno de los jefes de los árbitros, pero no. Debería haber sido la Real Sociedad la que se negara a saltar al césped hasta que no hubiera una sanción deportiva, pero qué va.

Es Gaspart, que fue precisamente uno de los que pagó, el que deja entrever que hay algo inconfesable en el hecho de que al Barça, al fin, le anulen un gol por fuera de juego. Eso sí, para que alguien se maneje por la vida con esta desenvoltura es necesario que haya quien le baile el agua. Para que a un vampiro no le molesten durante el día tiene que tener a su servicio a esclavos que le protejan, correveidiles. Y aquí los esclavos son los demás clubes con la participación estelar del tratamiento que le da a todo esto el periodismo convirtiendo un fuera de juego en un escándalo mundial y olvidando que hay un club participando en la Liga que pagó durante 17 años al número dos del CTA. Si luego va Drácula y te chupa la sangre, no te quejes ni le vengas para entonces con un manojo de ajos. Los ajos para la sopa.