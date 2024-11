Gánatelo, Kylian

Tiene que haber un punto intermedio entre que Mbappé sea Santo Dominguito de Val o Satanás reencarnado. Ni tan bueno como Santo Dominguito ni tan malo como Belcebú, un término medio. Con esto quiero decir que yerra quien pretenda echarle la culpa a Kylian de todos los males del actual Real Madrid como se equivocan también quienes, en un exceso de celo protector, quieren sacarlo de la ecuación como si el delantero francés fuera un señor de marrón puesto ahí por el Ayuntamiento de Almeida. Mbappé tiene su parte de responsabilidad, y probablemente ésta sea incluso mayor que la del resto puesto que su advenimiento ha sido largamente esperado por el madridismo. Puede también que alrededor de su llegada se hayan producido unas expectativas exageradas: ni Alcaraz es Nadal ni Mbappé es Cristiano. Con CR7 se rompió el molde y no habrá otro como él.

Mbappé no tiene tampoco responsabilidad en el sindiós táctico que ha producido su llegada, pero el hecho es que esto le está provocando al crack francés un problema que tiene más que ver con lo mental que con lo futbolístico. Está tan concienciado y quiere demostrar cuanto antes que se encuentra a la altura del reto que ha abandonado incluso a Francia por el Madrid y, de paso, ha obligado a Deschamps a mentir por él porque, tal y como desvelaba hoy José Luis Sánchez en Jugones, si Mbappé se ha caído de la convocatoria es simple y llanamente porque el jugador se lo ha pedido al seleccionador porque quiere recuperar cuanto antes su mejor estado de forma.

Yo lo entiendo todo. Todo. Comprendo que el Real Madrid es otro nivel y que esto que le pasa a Kylian no le ha sucedido nunca. Entiendo que ha entrado por primera vez a un vestuario que lo ha ganado todo antes de que llegara él y que no le ha necesitado para conseguirlo también todo al máximo nivel. Igualmente comprendo que no debe ser sencillo llegar a un club en el que lo más importante es el escudo. E incluso puedo comprender que, aunque al principio hubiera risas, el hecho de que otro jugador no sólo le haya discutido su posición sobre el terreno de juego sino que incluso se la haya arrebatado le haya supuesto un revés inesperado. Lo que ni puedo ni quiero entender es que, para que Mbappé se sienta realizado, se proponga hacer infeliz a quien lleva seis años dándolo todo por el Real Madrid. Si Mbappé es mejor que Vinicius que lo demuestre en el campo y no en los programas de radio. Si Mbappé es mejor que Vinicius que se lo coma por los pies como, por cierto, ha hecho el brasileño con otros. Si Mbappé quiere el corazón del madridismo que lo robe, como hizo Vini. Si Mbappé es el ídolo de masas que nos llevan vendiendo desde su etapa en el Mónaco, que lo demuestre donde corresponde. Yo creo que lo hará. De verdad que lo creo. Lo creo porque es buenísimo. Pero… a costa de Vinicius no. Con Vinicius sí, a su costa de ningún modo. Compitiendo con Vinicius de acuerdo pero no haciéndole luz de gas al brasileño. Gánatelo, Kylian, gánatelo. Porque el Real Madrid no es el equipo de tu pueblo, con todos mis respetos al PSG. Pon de pie al Bernabéu. Vuélvenos locos. Pero con Vinicius, no sin él.