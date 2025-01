Gaspart: la tumba más sencilla

Ayer, en El Chiringuito, el ex presidente del Barcelona, Joan Gaspart, dijo textualmente lo siguiente: "Hace unos años el Bilbao se iba a Segunda División y al final no se fue. Yo era vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, y me llevaré a la tumba lo que pasó". Y, ante la súplica de Jota Jordi, añade, y de nuevo cito la textualidad de sus palabras: "No pasó nada, que se salvó de milagro y ganaron todos los partidos a partir de las últimas jornadas". Y esto es lo que dice Joan Gaspart. Ni más ni menos que esto. Dice que él era vicepresidente federativo cuando el Athletic se salvó de irse a Segunda de milagro, dice que no pasó nada y dice que ganaron todos los partidos en las últimas jornadas. Anoche me decía Josep Pedrerol que si a mí no me parecía grave. Pues no, me reitero en lo dicho, a mí no me lo parece.

A mí no me parece grave, no, a mí me parece lo siguiente, a mí me parece directamente una infamia, o sea, y según el diccionario de la RAE, "una maldad o vileza". Porque Gaspart no dice nada, Gaspart lo sugiere. Y si Gaspart lo sugiere es porque probablemente no pueda aportar las pruebas y porque, además de no poder aportarlas, resulta que si lo hiciera se estaría auto incriminando el muy bobo. Porque si lo que sugiere (pero no dice) Gaspart es que, puesto que al frente de la Federación había en ese momento un ex jugador del Athletic, y al Athletic le salvaron del descenso a base de arbitrajes favorables, él, como vicepresidente, fue tan culpable de eso como pudo serlo el presidente Ángel María Villar. Por eso insisto en lo que dije ayer en El Chiringuito: a mí no me parece grave, a mí me parece una vileza. Porque, ¿cómo se defiende alguien de un rumor, de un cotilleo? Por eso, desde aquí, aunque sin arrodillarme por supuesto como hizo Jota Jordi, yo conmino a Gaspart a decir lo que sabe antes de que, y ojalá que sea dentro de muchísimos años, Dios se lo lleve a la tumba.

Hay quien, en su perfecto derecho, aporta como fuente de autoridad a Joan Gaspart. Yo creo, también desde mi libertad, que Joan Gaspart carece absolutamente de cualquier rasto de credibilidad futbolística. De ser mínimamente creíble Gaspart, el Real Madrid tendría que haberle denunciado y no lo hizo. El Real Madrid debería haberle denunciado cuando, desde la vicepresidencia de la Federación, dijo, y de nuevo cito textualmente, lo siguiente: "Perjudicaré al Real Madrid hasta que me muera". Pero, como yo ahora, el Real Madrid pensó que Joan Gaspart es un fantasma. Gaspart no se da cuenta, o a lo mejor sí, de que si él sugiere que bajo su vicepresidencia federativa se salvó al Athletic, alguien podría pensar que se perjudicó al Real Madrid, tal y como se encargó él mismo de recordarnos que haría.

Es curioso porque Gaspart dice que, como los faraones, se llevará no sé qué cosas a la tumba porque, en su presencia y con su conocimiento y consentimiento, el Athletic se salvó de milagro, pero, sin embargo, no es capaz de recordar los pagos a Negreira que se hicieron bajo su mandato. Y cito de nuevo textualmente: "¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar?" Según la investigación policial, el Fútbol Club Barcelona pagó a Negreira entre los años 2001 y 2018, y él fue presidente del club desde el 23 de julio de 2000 hasta el 13 de febrero de 2003. O sea que él, como presidente del Barça, estuvo pagándole al vicepresidente de los árbitros durante 935 días, o lo que es lo mismo durante 134 semanas, lo que vienen a ser 31 meses. Y esto yo lo puedo afirmar por la sencilla razón de que está probado, o sea que no es una infamia. Él pagó, asegura que no fue para comprar voluntades pero hay quienes emplean el término "neutralidad". Lo dijo el propio Negreira, y vuelvo a citar textualmente a la fuente: "El Barça quería que todo fuera neutral".

Insisto en lo que dije anoche: no me parece grave, me parece directamente infamante. Porque Gaspart no dice, no señor. "¿Qué pasó?", le preguntan, y él responde "nada, nada". Si pasó, dígalo. Dígalo para que así pueda defenderse el Athletic Club. Pero si pasó, querido Gaspart, usted fue cómplice. Y si usted, como vicepresidente, podía ordenar desde un despacho que éste club permaneciera y aquel otro descendiera, ¿por qué me voy a tener que creer yo que no podían ustedes influir en los arbitrajes? No se vaya a la tumba sin sacarnos de dudas. Hable. Pero hágalo alto y claro. Como decía Platón, "la mejor tumba es la más sencilla".