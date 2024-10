Godall, Perrín y Freixa: las miguitas del caso Negreira

Seguro que el juez Aguirre es un profesional meticuloso y hará una extraordinaria instrucción del caso Negreira, pero, visto desde fuera y con los ojos de un profano, da la impresión de que, al final, uno sólo tiene que atar cabos y seguir las miguitas de pan que van dejando los propios protagonistas, las personas que estuvieron ahí mientras el Barcelona pagaba al vicepresidente arbitral, para llegar a la misma conclusión. Ya sé que un juicio no se gana sólo con miguitas, lo sé, pero si yo fuera su señoría iría citando, uno a uno y por su orden, a todos aquellos que, a lo largo de estos años, han ido cantando La Traviata. Por ejemplo, Alfonso Godall. Este caballero no era un mindundi en el Barça sino que fue ni más ni menos que vicepresidente con Joan Laporta, y, allá por 2012, dijo textualmente lo que sigue: "Tenemos que estar al lado de las entidades en las que se ejerce el poder y no darles la espalda. Recuerdo que en su día Laporta lo tuvo clarísimo. ¿A qué presidente apoya Florentino? A Gerardo González. Entonces al Barça le conviene apoyar a Villar y tener una buena relación con la federación, donde se cuecen los comités de árbitros, la competición y la Liga"... Y luego conectó su buena relación con la federación con lo que él denominó un "saldo arbitral favorable". En ese momento, hace doce años, desconocíamos que mientras Godall decía eso su jefe le cuadruplicaba los ingresos al vicepresidente de los árbitros, pero, aún así, aún sin saber eso, yo ya tuve clarísimo entonces que aquello era un escándalo de dimensiones siderales. Nadie le repreguntó a Godall a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de estar "al lado de las entidades". No hubo nadie, y por supuesto ningún juez, que llamara a Godall para preguntarle. En 2012 no, pero igual ya ha llegado el momento de hacerlo en 2024, ¿no?

Alberto Perrín, otro vicepresidente del Barcelona, habló hace poco de los pagos a Negreira como un "pacto de no agresión", desmontando la teoría de que se pagaba por unos informes de dos folios con faltas de ortografía y chorretones de café. Según Perrín, que estaba al lado de Laporta porque era otro de sus vicepresidentes, no se pagó para saber si aquel árbitro era más o menos permisivo o éste otro dejaba jugar más o menos, no, sino que se pagaba para que aquel árbitro y éste otro no agredieran al Barcelona con sus actuaciones. Desde el profundo desconocimiento que tengo, quizás sea oportuno que se llame también a Perrín cuando acabe la instrucción para que concrete a qué se refería exactamente cuando habló de "pacto de no agresión". Como habría que citar a declarar también a Toni Freixa. El otro día, en la Cope, Freixa, que fue portavoz del Barcelona y ha sido varias veces candidato a presidirlo, dijo lo siguiente: "Siempre nos hemos sentido maltratados, siempre con menos trato de favor y, ante esa situación, se han podido cometer errores". Lo que dice claramente Freixa es que el club catalán hizo "lobby" para evitar que los árbitros le perjudicaran: "Un listillo", dice, "nos vendió un lobby". Y otros listillos, y eso lo añado yo, se lo compraron. Un listillo vendió y otros listillos encontraron por ahí un atajo para compensar… ¿exactamente el qué? ¿Que Francisco Franco rescató al Barça de la quiebra?

"A confesión de parte, relevo de pruebas" es un viejo axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. Probado estaba el qué y, con estas declaraciones, creo que queda también claro el para qué. Lo que, y perdón por mi candidez, me sigue sorprendiendo es el cuajo insuperable, la cínica desfachatez que tienen todas estas personas de reconocerlo en público y sin el menor rubor. Lo hacen, según creo, porque se sienten intocables, invulnerables, con un estatus superior y un foro especial. No son como usted o como yo, no. A nosotros nos llega una multa de Almeida por circular por Madrid Central y corremos a pagarla para evitar el recargo. Estos no, estos se sienten inalcanzables. Y si lo sienten así es por la sencilla razón de que llevamos 50 años abonando el terreno de su inaccesibilidad. Juegan con otras cartas, tienen reglas distintas, reinventan su propia historia, no pagan nunca, ni siquiera cuando dan un golpe de Estado o, en el plano deportivo, arrojan la cabeza de un cochinillo al campo o un cafre llama mono a Vinicius a la cara. Pueden hacer lo que quieran porque nosotros dejamos que hagan lo que quieran. Somos consentidores. Pero si hay justicia en España y ésta es verdaderamente ciega y no tuerta como parece muchas veces, el Fútbol Club Barcelona deberá pagar lo que hizo. Si no lo hace, la competición seguirá siendo de chicha y nabo, locución que remite al popular "chichinabo", o sea despreciable y de poca importancia. Si no hay consecuencias, la Liga no será la Liga sino Chichinabolandia. ¿Queremos vivir ahí? Yo no, desde luego.