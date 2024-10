¡Gracias, Rafa!

Justamente hoy hace 6 años que los vecinos del municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar veían cómo sus casas y calles quedaban literalmente arrasadas por las lluvias torrenciales causadas por una DANA que asoló toda la zona durante ese miércoles absolutamente negro que dejó tras de sí un total de diez víctimas mortales. Una instantánea, la del tenista Rafael Nadal, se hizo rápidamente viral puesto que el mejor deportista español de todos los tiempos apareció de repente, pillado in fraganti por la cámara de fotos de un periodista o el teléfono móvil de algún transeúnte, remangado como un vecino más, achicando durante varias horas el lodo y el agua de un taller mecánico. Cambió su raqueta Babolat por un rastrillo, sustituyó sus habituales Nike por unas botas altas de goma y, en vez de deslizarse por la tierra batida de Roland Garros, se peleó con el lodo amontonado en un taller de coches. En su despedida del tenis profesional, yo no me quedo con ninguno de sus partidos, ni siquiera con aquella final contra Federer, sino con esa imagen de Nadal, que a mí me parece que le define mejor que cualquier otra. Porque, y ahí reside el auténtico éxito de Rafa, su incomparable carrera deportiva está inevitablemente marcada por el interés personal del deportista de élite por tartar de demostrar que él es una persona normal, uno más, uno de los nuestros, como en la película de Scorsese sólo que sin gansters. Es más, estoy convencido de que si Rafa Nadal no hubiera dotado de cierta normalidad a todo lo que ha hecho dentro de las pistas durante todos estos años, ahora mismo no estaríamos hablando de él en estos términos.

Siempre soy sincero. Cuando me preguntan si vibro con esta selección nacional de fútbol me veo en la obligación de responder que no, más que nada porque no lo hago y si dijera que sí estaría mintiéndome primero a mí mismo y después al resto. Pero sí he llorado con los éxitos de Nadal, he sufrido cuando él lo pasaba mal y me he entristecido cuando ha perdido. Y, últimamente, me ha dolido verlo en esa situación, queriendo pero no pudiendo, él que lo pudo casi todo. Y si he llorado, he sufrido, me he entristecido y me ha dolido lo que le ha pasado a una persona a la que no conozco personalmente no ha sido por los catorce títulos de Roland Garros sino, por ejemplo, porque un miércoles de hace seis años, a eso de las tres de la tarde, agarró un rastrillo, se calzó unas botas de goma, se puso un mono de trabajo y ayudó a uno de sus vecinos a echar fuera el agua que anegaba su negocio.

Uno puede ser una estrella del deporte, un premio Nobel de Literatura o el actor ganador de cuatro Óscars de Hollywood y, al mismo tiempo, ser un verdadero imbécil. Sinceramente no creo que volvamos a ver un deportista como éste, y no me refiero a sus títulos, ni a su garra, ni a esa cabeza prodigiosa que le mantenía siempre dentro de los partidos, ni a su capacidad para aguantar el dolor sino a esa perseverancia por convertir en normal lo que era absolutamente extraordinario, su tesón por transmitir naturalidad en circunstancias que no lo eran en absoluto. Por eso España está hoy más triste que ayer porque Rafa lo deja. Y por eso España está hoy más alegre que ayer porque empieza lo mejor para Rafa. Decía Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Rafa Nadal lo ha sido, ha sido persistentemente responsable, responsable hasta el punto final. Y, como no podía ser menos, ha sido él quien ha decidido cuándo y cómo colgar la raqueta. Lo mejor que se me ocurre decir es gracias.