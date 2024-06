Guiu y el milagro de la cantera culé

"Corría el minuto 80 de juego con empate a cero en el marcador entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao. Xavi tomó una decisión acertada. Apostó por La Massía. Salió el ‘noi de Palautordera’, un ariete de 17 años que en sólo 23 segundos y dos preciosos toques se desmarcó, recibió un precioso y magistral pase del mago Joao Félix, giró, controló y remató en una definición soberbia que batió al portero de la selección española". Esta crónica de El Periódico de Cataluña fue la que llevó a un lector del periódico a mandar una carta al director cuyo titular era el siguiente: "El debut de Marc Guiu, una muestra del talento inagotable de La Masía". Como tantos otros medios de comunicación, en Sport buscaron rápidamente en las gradas al padre del nuevo crack, cuyas imágenes celebrando el gol de su hijo se hicieron virales en el estadio Lluís Companys. Henchido de satisfacción, como no podía ser menos, Manel reconocía que había llorado de emoción porque, resaltaba, su hijo llevaba en el Barça desde prebenjamín: "Once temporadas dejándose la piel". Y debe ser cierto que, como decía el lector del Periódico de Cataluña, el talento de La Masía es inagotable porque el noi de Santa María de Palautordera, en el Bajo Montseny, un municipio perteneciente a la provincia de Barcelona, acaba de fichar por el Chelsea inglés.

La crónica del golazo de Guiu no es de hace tres años, ni dos, ni uno. El golazo del "noi" que provocó la emoción de sus padres y la posterior reacción del anónimo seguidor culé presumiendo del infinito caudal de La Masía es de hace ocho meses, en concreto del 24 de octubre de 2023. El 27 de diciembre, o sea dos meses y tres días después, y probablemente para demostrarle al mundo lo sobrado que va el Barça con el talento canterano, llegaba a la ciudad condal Vitor Roque. Aunque sería más exacto decir que Roque aterrizó de emergencia en Barcelona puesto que su incorporación, que estaba prevista para el nuevo curso, se precipitó porque, al parecer, a Xavi no le llegaba con lo que tenía arriba. "O Tigrinho" era, según Sport, "la esperanza de gol del Barça" porque debía ser que el "noi" había perdido fuelle. El Barça pagó por Roque treinta millones fijos y otros treinta y uno en variables, y Deco, el director deportivo, justificaba así su contratación: "El City acaba de pagar veinticinco millones por un jugador de 17 años de Argentina". Pero si el Barça ya tenía a ese jugador, ¿no? Era Guiu, ¿verdad?... De modo que Roque, a quien no quería el entrenador, llegó al Barça para desplazar absolutamente a Marc Guiu, que era la nueva perla azulgrana, otro talento surgido de la inagotable cantera de La Masía. Y, como Xavi no quería a Roque, el chico, que venía de marcar goles como churros en Brasil, se deprimió hasta terminar en el banquillo de los suplentes mimetizándose con la camilla de la Cruz Roja. Un dramático dos por uno que, como decía, justificó Deco bajo el potentísimo argumento de que el City, que tiene el dinero por castigo, se había gastado veinticinco millones en otro jugador de 17 años.

Y si la operación deportiva parece desastrosa, la económica no le va a la zaga. Hace un año el Santos ingresó 16 millones de euros más variables del Chelsea por Deivid Washington. Por Guiu el Barça ingresará sólo 6. Marc no se va a la Premier por miedo a la competencia, no, qué va. De hecho en el Chelsea se va a encontrar con otros cinco delanteros, Nicolás Jackson, Armando Broja, Lukaku, Nkunku y el citado Washington. Y, según dicen, su nuevo equipo negocia ya para hacerse con los servicios de Isak y Jonathan David. Si el "noi de Santa María de Palautordera" se va a Londres no es porque le dé miedo luchar por un puesto sino porque se ha sentido ninguneado en esa fuente inagotable de talento que es sin lugar a dudas el Fútbol Club Barcelona, el equipo en el que, según declaraba su padre, Manel, su hijo llevaba "once años dejándose la piel". Dejándosela a jirones para ver cómo le relegaban a la suplencia por otro futbolista dos años mayor que él y procedente de Timóteo, en Minas Gerais, estado de Brasil. Y ahora, Laporta, si te parece, háblame de la cantera. Pero despacio, hazlo despacio.