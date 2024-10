Háblanos del lobby, Freixa, del lobby...

De antemano pido perdón porque seguro que hay asuntos mucho más acuciantes pero es que no puedo parar de darle vueltas a lo que dijo el otro día Toni Freixa en la Cadena Cope y la forma tan sorprendente que tuvo de resolver lo que él mismo dijo y, sobre todo, el colofón final, la guinda de sus propias declaraciones al sugerir que el Barcelona, que fue el club que pagó durante diecisiete años al vicepresidente arbitral, tendría que romper relaciones con quien no lo hizo, o sea con el Real Madrid, por defenderse en los tribunales de justicia. Sorprendente viniendo de un abogado profesional. Es cierto que el señor Freixa, que utilizó el término "lobby", no se refirió nunca a la compra de un árbitro en concreto, pero es que el juez Aguirre habla de corrupción sistémica. ¿Por qué habla de corrupción sistémica, o sea generalizada, su señoría? Muy sencillo: lo que sugiere el juez es que, teniendo a sueldo a la persona que decidía los ascensos y los descensos de los colegiados, o sea su futuro económico, también se tenía atado y bien atado a todo el sistema. Creo que es importante insistir en esto un millón de veces si es menester: si el Real Madrid hace vídeos de todos los colegiados, incluso de aquellos que, de vez en cuando, aciertan, lo hace porque no critica a un árbitro en concreto sino a todos.

Decía Freixa en el diario Sport que, de ser citado por el juez, estará ante una gran oportunidad para defender al Barcelona del equipo que más han beneficiado los árbitros a lo largo de la historia, pero Freixa, que insisto en que es abogado de profesión, tiene un cacao importante en la cabeza. A ver, Toni, si el juez Aguirre te llama finalmente como ha solicitado el Real Madrid, no es para hablar de fútbol, no, sino para que le expliques por qué hablabas de "lobby" en relación con el pago de 7,3 millones de euros a lo largo de 17 años, en concreto entre 1994 y 2018, más que nada porque tú formaste parte de aquella junta directiva de 2003 a 2005. Y empleas exactamente el término "lobby", que, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, puede ser o bien un vestíbulo ("espérame, Julita, en el lobby mientras le doy de comer al gato"), o bien un grupo de presión. En el diccionario panhispánico de dudas se dice que el "lobi", con una sola be y una i latina, "es un grupo u organización dedicados a influir en los políticos o los poderes públicos en favor de determinados intereses". Dijiste textualmente lo siguiente: "Un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby, y un presidente tras otro no se atrevía a quitar eso porque pensaba que nos iba a ir peor". Claro, Freixa, si un presidente tras otro no se atrevió a quitar eso porque pensaba que les iba a ir peor era porque creían que con el servicio ofrecido por el listillo les iba bien, ¿o no? De eso, Freixa, es de lo que querrá hablar contigo el juez si te cita finalmente y no del penalti de Guruceta.

Como Freixa metió la pata, por mucho que él quiera poner en funcionamiento el ventilador, lo resuelve como lo llevan resolviendo todo en Cataluña y, en lo deportivo, en el Barcelona desde hace medio siglo: "No entiendo cómo no rompen relaciones con el Real Madrid". O sea, y como decía Groucho Marx, "y dos huevos duros". Es decir, como no me gusta que me digan la verdad, yo, en vez de retroceder, me voy hacia adelante. Pero, y sólo en lo tocante a esto último, o sea a la ruptura de relaciones entre el Real Madrid y el Barcelona, sí estoy de acuerdo con Freixa… pero al revés: no logro entender cómo es posible que el Real Madrid no rompiera relaciones hace años con esta gente, ese club y esos directivos. Lograron reescribir la historia y que hubiera muchas personas que pensasen que el Real Madrid era un club franquista cuando no hubo club de fútbol que apoyara más a la dictadura que el Barcelona. Y ahora quieren volver a reescribirla. Mira, Freixa, si te citan vete pero hazlo con papeles bajo el brazo y no con tus recuerdos de crío. Papeles. Documentos. Y no me refiero a los informes de Negreira sino a unos serios. Y si tienes alguna prueva de que el Real Madrid pagara durante un minuto (fíjate lo que te digo, un minuto. No un día o una hora, un minuto) al vicepresidente arbitral, llévalas al juzgado. Porque es eso, y no tus viejos fantasmas futbolísticos, lo que se va a juzgar. No nos des mítines, danos explicaciones. ¿Lobby? ¿Grupo de presión? ¿Tenían miedo a dejar de pagar por si les iba mal?... ¿Qué quisiste decir el otro día?