Hezonja y el modelo del éxito del Real Madrid

El modelo del éxito del Barça del que presumía Bartomeu en la prestigiosa Universidad de Harvard consistía, y aún consiste, en vender como un éxito lo que en realidad es un rotundo fracaso. Cuando en 2015 el ex presidente culé tuvo el cuajo y las santas narices de irse a los Estados Unidos para dar charlas acerca de un modelo inexistente, él ya sabía que el éxito no era tal y que lo único que estaba haciendo el club que presidía era morir por encima de sus posibilidades, como dicen que dijo Oscar Wilde en el lecho de muerte mientras, arruinado, pedía Champagne y caviar al servicio de habitaciones del lujosísimo hotel en el que se hospedaba. Seguro que Bartomeu, que es un empresario de éxito, no se habría guiado en ninguna de sus empresas por la política suicida del Barça, pero allí disparaba con pólvora del rey. Insisto: el modelo del éxito del Barça siempre ha sido el mismo, vender como un éxito lo que todo el mundo sabía que era un fracaso que conducía al club a la quiebra técnica.

Hoy ha sucedido algo que abona esa teoría, que sigue incidiendo en ella en realidad, y que me ha sorprendido porque yo, ingenuo de mí, creía de verdad que Mario Hezonja, Super Mario, un jugador de baloncesto extraordinario, quería seguir en el Real Madrid y, sin embargo, hacia el mediodía se ha sabido que, en vista de que las negociaciones con el club blanco no llegaban a buen puerto, Hezonja ya tenía un acuerdo apalabrado con el Barcelona por 4 temporadas temporadas y 3 millones de euros por cada una de ellas, lo que convertiría a Hezonja en uno de los jugadores mejor pagados de Europa. Hasta ahí todo normal. Me ha sorprendido pero ya no tanto. Entiendo que Mario quiera ganar más dinero, doy por hecho que lo vale, la política del Real Madrid es ajustarse al centimillo a la ortodoxia económica y, después de un año desastroso, el Barcelona tiene que rearmarse, renovarse y dar un golpe de efecto.

Pero los titulares del periobarcelonismo avalan mi teoría de que, sin su concurso, no habría sido posible que el Barça se encontrara al borde de la desaparición: "El Barça le arrebata Mario Hezonja al Real Madrid", "La traición del madridista…", "Hezonja a punto de desertar", "El Barça le roba Hezonja al Madrid"... Al Real Madrid no le pueden arrabatar algo que no es suyo, Hezonja se pertenece a sí mismo. Y de un club deportivo no se deserta, se deserta de un ejército y el Real Madrid no lo es. Hezonja no traiciona a nadie, sólo vela por sus propios intereses. Mientras ha jugado para el Real Madrid lo ha hecho maravillosamente bien, se ha comportado con profesionalidad y ha demostrado tener mucho carácter. Él cree que esas virtudes valen 3 millones de euros al año, el Real Madrid no. Punto. Gracias, Hezonja.

Esto de Super Mario ya pasó, por ejemplo, con Tomic. Después con Mirotic. Acaba de suceder con Willy Hernangómez. Todos eligieron el dinero y a todos les fue deportivamente peor. Pero es lícito, ¿eh? El Real Madrid podría haber hecho un esfuerzo económico por retener a Tomic, y luego podría haberle dado a Mirotic la locura de dinero que pedía, y después podría haber repetido idéntica operación por Willy. También podría haberle dicho en su día que sí al padre de Neymar, pero le dijo que no. Y le dijo que no, como se lo dijo a Tomic, Mirotic o Willy y ahora a Hezonja, por una cuestión de responsabilidad. A la larga, la responsabilidad financiera es fructífera. De 2012, que fue el año en que Tomic se fue al Barça, hasta aquí, el Real Madrid ha ganado 7 Ligas y 3 Copas de Europa mientras que el Barcelona ha ganado 3 Ligas. O sea, el Real Madrid ha ganado 4 Ligas y 3 Copas de Europa más que el Barcelona de Tomic, Mirotic, Hernangómez y ahora, al parecer, Hezonja. A Tomic le sustituyó Slaughter, a Mirotic le sustituyó Bourousis y a Hezonja le sustituirá otro gran jugador de baloncesto, y lo hará por bastante menos de 3 millones al año. Y, dentro de otros diez años, allá por 2034, la diferencia de Ligas y Copas de Europa entre Real Madrid y Barcelona se habrá incrementado. Porque, a diferencia del Barça que vive de la publicidad, el Madrid se nutre de los títulos desde 1902. Ese, y no el de Bartomeu, sí que es el auténtico modelo del éxito. Y para hablar sobre ello no hay que irse a Harvard, bastan los Cursos de Verano de El Escorial.