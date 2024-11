Kylian, mírate en el espejo de Vini

Un amigo me decía hoy que él tenía fe en Mbappé. Yo no. Yo tengo fe en Dios y, después, creo en lo que veo. Y a Mbappé no le veo. Kylian me puede ilusionar, puedo creer que va a volver a ser el mejor, mi deseo de que triunfe puede ser firme, pero no tengo fe en él como no la tengo, por otro lado, en ningún jugador. Porque no es cuestión de fe sino de trabajo, de constancia, de solidaridad y puede que también de tiempo. Lo que hoy parece imposible mañana es posible, y ahí está sin ir más lejos Vinicius. Hoy preguntaba en X: "¿Vini o Kylian?". Al instante me respondió Richard Dees: "¿Y por qué tengo que elegir?"... ¿Porque es mi perfil y ahí las preguntas las hago yo? Pero puede que la encuesta no estuviera bien hecha, luego la he borrado. Mi objetivo no era que la gente escogiera sino que dijera cual de los dos futbolistas tenía que ser, en su opinión, el jugador franquicia. Hubo también quien respondió "los dos".

Me resulta increíble que muchos madridistas me afeen que pregunte por Mbappé so pretexto de que viste de blanco cuando la afición de mi equipo es la mayor especialista mundial en destrozar a sus propios jugadores. Lo hizo con Bale, con Benzema, con Hazard, con Kaká. Se criticó a Zidane, a Figo, a Beckham, se silbó a Míchel, a Martín Vázquez... ¿qué pensará Jesús Vallejo cuando vea que no se puede decir la verdad de Mbappé? A él no le pitaron, de él se descojonaron directamente. El colmo es escuchar a madridistas el daño psicológico que le ha hecho a Mbappé que yo le llamara Engañé. De locos.

Yo, y ya lo dije el otro día, quiero que le vaya muy bien a Mbappé pero no a costa de Vinicius. Porque aquí hay dos planos de debate, el real y el hipotético y ficticio. En el plano real Vinicius le saca a Kylian tres cabezas ahora mismo. No lo digo yo, lo dijo Ancelotti el viernes. Y luego lo dijo el propio Vinicius el sábado en el césped. En el plano hipotético, Kylian es mucho mejor que Vinicius. Pero el equipo vive de lo real y, además, lo hipotético se hace de rogar porque yo creo que, si echamos la vista atrás, Vini lleva demostrando que es mejor que Mbappé los últimos tres años. Lo que yo digo es que si para que Mbappé sea mejor que el mejor extremo izquierdo del mundo hay que sacarle de ahí para meter a Kylian, hemos hecho un pan con unas tortas. Anoche, en El Chiringuito, mi amigo Edu Aguirre fue más allá y dijo que él pensaba que no se la pasaban. Firmo una X en la quiniela porque entre que a veces no se la pasan y que cuando se la pasan la manda al muñeco... estamos apañados.

Mbappé tiene una ventaja, tiene el ejemplo de Vinicius. Él lo tuvo mucho peor y salió adelante. De él no es que dudaran, de él se mofaban directamente. Pero salió adelante. A Mbappé no le han llamado negro o mono ni han colgado de un puente un muñeco con su nombre, a Vinicius sí. Pero salió adelante. Hace 10 días a Vinicius le hurtaron lo suyo, el Balón de Oro que se había ganado, pero el sábado marcó tres golazos. O sea, salió adelante. Si Mbappé quiere triunfar en el Real Madrid, y albergo pocas dudas a propósito de que lo hará, sólo tiene que mirarse en el espejo de Vinicius. Hombre, si hasta pillaron a Benzema criticándolo con Mendy: hoy Karim reconoce que Vini es el mejor. Cuando Mbappé le supere lo diré. Pero en el plano real, no en el hipotético y ficticio. Porque en el plano ficticio yo soy Keanu Reeves y me muevo en Matrix.