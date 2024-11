Kylian... sin excusas

Como dije el martes, Mbappé por la izquierda. Al final del partido le preguntaron al francés por su situación sobre el terreno de juego y dijo algo así como que había sido así durante toda su vida deportiva y que unas veces le había tocado jugar por la izquierda, otras por la derecha y también por el centro. Y si esa es, según él mismo, la historia de su vida deportiva, ¿por qué se insiste tanto en España sobre que Mbappé sólo puede jugar por la izquierda? Él mismo dice que tanto en el Mónaco como en el PSG como en la selección francesa ha jugado como 7, de 11 y por el centro, como un 9, ¿entonces? Yo creo que si en España se insiste tanto en que Mbappé tiene que jugar por la izquierda es por la ley de la impenetrabilidad, o sea la imposibilidad de que un cuerpo ocupe al mismo tiempo el espacio del otro. ¿Estoy sugiriendo que quienes insisten tanto en que Mbappé juegue por la izquierda pretenden, en el fondo, neutralizar a Vinicius? Pues sí, en líneas generales es eso exactamente lo que estoy diciendo. Mbappé asegura que puede jugar por cualquier sitio, a Vinicius no se le ha oído decir lo contrario, el propio Ancelotti le dijo a Pedrerol que Vini había aprendido a jugar como delantero centro… Pues ya está, ¿no?

Este domingo Mbappé jugó más por la izquierda que Vinicius y Vinicius jugó más por el centro que Mbappé y, aunque el arranque del francés fue muy ilusionante, lo cierto es que fue diluyéndose y, a medida que avanzó el partido, Vinicius volvió a convertirse en el mejor de un Real Madrid francamente muy bueno. A Ancelotti se le acusa de sobreproteger a su estrella, que ahora mismo es Vinicius, y, en su maniobra de pasarlo al centro del ataque, no se ve en el fondo una maniobra para sacar rendimiento a ambos futbolistas sino para no agotar al brasileño, que venía de jugar con Brasil. Ahora se abre un panorama muy interesante porque, desgraciadamente, Vinicius va a estar veinte días sin poder jugar debido a una lesión. Y, al fin, la banda izquierda va a ser toda para él, para Kylian Mbappé. Un potro libre y salvaje ante su gran ocasión de demostrarle al madridismo el por qué ha estado esperando siete años por él. Sin presiones. Sin competencia. Y… sin excusas. Vinicius ya ha ganado dos Champions. Un gol suyo le dio La Decimocuarta al Madrid. Y otro cerró La Decimoquinta. Vini ya ha tenido actuaciones estelares en todos los campos del mundo. Y en las situaciones más adversas. Sin ser el capitán, porque no lo era, y sin ser el líder, porque tampoco lo es, ha sido decisivo. Y ahora, Kylian, ancha es Castilla. Galopa y corta el viento. En Anfield, y probablemente ante el equipo que está más en forma de Europa, tienes tu gran ocasión. La de corroborar eso que dicen de ti, que eres el mejor. En Liverpool. Sin un Vinicius al que recurrir. Gánatelo en el campo. Y haznos dudar a los que pensamos que Vini júnior es mejor.