¿De qué gente es el fútbol?… No nos cansamos de oír una y otra vez que el fútbol es de la gente. Pues bien, ¿de qué gente? De la gente que espera a las puertas de la improvisada morgue para poder certificar que su familiar o amigo es uno de los doscientos dos muertos confirmados hasta el momento, no. Hasta ayer las autoridades trabajaban sobre un listado de cinco mil llamadas de alerta de desaparecidos, hoy esa cifra se ha rebajado hasta los dos mil quinientos. ¿Es el fútbol de la gente que a estas horas de la noche continúa buscando a sus seres queridos? ¿También es de ellos? ¿El fútbol es de la gente que no tiene agua que beber en Utiel? ¿Es de la gente que tiene que dormir en la intemperie en Requena o Riba-roja? ¿Es de la gente que se ve obligada a dormir delante de sus negocios en Torrent para impedir ser saqueados por los maleantes? ¿También es suyo el fútbol o de esta gente no es? ¿Es de la gente de Paiporta, que ha visto cómo volaban sus casas y cómo desaparecían sus coches si no algo peor? ¿Es de la gente que depende de la generosidad de los voluntarios para acceder a un litro de leche en Algemesí? ¿O todos estos son parias?

Y si el fútbol no es de toda esta gente, ¿a qué gente nos referimos cuando decimos que es suyo? Porque no creo que nadie albergue la más mínima duda de que si, en vez de ser la Comunidad Valenciana la afectada, hubiera sido Madrid, Cataluña o Canarias, la Copa del Rey se hubiera celebrado el miércoles como si nada, hoy se habría jugado un partido de Liga y mañana se jugaría el resto. Entonces, si nosotros somos la gente y el fútbol es nuestro, ¿cómo es posible que ni federación española de fútbol ni Liga de Fútbol Profesional hayan tenido siquiera la sensibilidad de plantearse un aplazamiento? Y si le exijo más al fútbol es por la sencilla razón de que es el deporte rey, el de la gente. El fútbol es el deporte de la gente que no ha parado por la gente porque, en realidad, el fútbol, queridos amigos, no es nuestro. Quizás hubo un tiempo en que sí lo fue, al principio de todo, pero ya no. El fútbol no es de la gente, el fútbol es de las élites. Por eso el otro día se celebró la Copa, hoy se ha celebrado un partido de Liga y mañana se celebrará el resto de la jornada. Bonito verbo, "celebrar", conmemorar, festejar. Porque cuando uno va a un campo de fútbol va precisamente a eso, a festejarlo, a disfrutarlo. Pero hoy no había nada que disfrutar. El fútbol ha cambiado de manos, ya no es nuestro, ahora es suyo.

Y a los clubes de fútbol en general hay que exigirles también más. Al Real Madrid no, el Real Madrid nunca ha sido tímido a la hora de solidarizarse. El Real Madrid abrió el fuego con un millón de euros y, detrás del Madrid, el resto. Pero muy lentamente, muy despacio, con cintura de madera. Y no me refiero por supuesto a la cantidad de lo donado sino a su calidad. El gesto del Real Jaén, por ejemplo, poniendo precios populares para el partido que deberá disputar contra el Atlético Porcuna el domingo 10 de noviembre es tan importante como el millón del Real Madrid. Cada uno da lo que tiene. Cuando pase todo esto, cuando la gente haya enterrado a sus muertos, haya localizado a los desaparecidos y tenga un techo bajo el que pasar la noche, habrá que revisar algunas cuestiones. Por ejemplo, ese calendario que no permite aplazar una jornada cuando en España se vive una tragedia nacional. Si el fútbol le da la espalda, la gente tendrá que renegociar ese contrato, ¿no? Hoy por hoy el calendario es el de la gente que ha ido y venido durante todo el día atravesando el Puente de la Solidaridad acarreando botellas de agua y de leche, potitos para los bebés y papel higiénico. Ese calendario sí que es duro. Pero lo han completado y lo seguirán haciendo. No se trata del fútbol sino de la vida. La vida de la gente. Esa gente de la que decíais que era el fútbol.