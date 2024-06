Laporta, ¿dónde está la cámara oculta?

Joan Laporta, dígame el nombre de un jugador de su equipo de hockey sobre patines. Sólo uno. Sin mirar, ¿eh? Pero, hombre de Dios, si en precampaña le preguntaron a usted a qué jugadora ficharía para el Barça femenino, si a Andrea Pereira, Asisat Oshoala o Leila Ouhabi y usted dijo que no conocía a ninguna de las tres cuando resulta que las tres juegan en el Barça. El club que usted preside, Laporta, no es el club polideportivo con más Copas de Europa. Eso es mentira, Laporta, y usted lo sabe. El CSKA tiene 86: 34 de esgrima, 20 de hockey hielo, 13 de voleibol, 8 de baloncesto, 3 de ajedrez, 3 de voleibol femenino, 2 de esgrima femenina, 1 de balonmano, 1 de rugby seven femenino y 1 de waterpolo. Si, entre fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol sala, hockey patines, balonmano y baloncesto el Barça tiene 48 Copas de Europa y el CSKA tiene 86 entre todas sus secciones, es fácilmente deducible incluso para ustedes que el CSKA tiene en concreto 38 Copas de Europa más que el Barcelona, ¿no? Entonces, si hay un club polideportivo que tiene más Copas de Europa que el Barcelona, ¿por qué repiten como loros desde Barcelona que el Barça es el club polideportivo con más Copas de Europa? No lo entiendo. ¿Piensan que sus socios son idiotas? ¿O creen como Göbbels que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad?

¿Son importantes las Copas de Europa de hockey sobre patines? Por supuesto que lo son. Naturalmente que sí. Como las de fútbol femenino. O las de balonmano, que es un deporte admirable y que a España le da siempre muchas alegrías. Pero el Barcelona, Laporta, se llama Fútbol Club Barcelona. Fíjese usted que el Real Madrid lleva el fútbol en el apellido, Real Madrid Club de Fútbol, mientras que el Barcelona lo lleva en el nombre, Fútbol Club Barcelona. El nombre del club no es Balonmano Club Barcelona o Hockey Patines Club Barcelona sino Fútbol Club Barcelona. Pero es que, más allá del nombre, de la importancia que ustedes le dan al fútbol en su club polideportivo con respecto a otros deportes puede darnos una idea bastante aproximada lo que presupuestan para cada sección: ¿Para el fútbol femenino?... 8 millones. ¿Para el balonmano?... Otros 8 millones. ¿Fútbol sala?... 5 millones. ¿Hockey?... 4. ¿Baloncesto?... 30 millones. ¿Fútbol? Pues para el fútbol han presupuestado ustedes ni más ni menos que 900 millones de euros. ¡Oh, la, la!

Lo de que el Barça apuesta por la cantera y no como el Real Madrid, que se lo gasta todo en extranjeros, es una milonga como el Castell de Torre Baró. Usted ha fichado a Ferrán Torres por 55 millones. A Raphinha, que debe ser de Sitges, por 58. A Koundé, que ahora me entero de que es natural de Cadaqués, por 50. A Lewandowski, nacido en Arenys de Mar, por 45. A Vitor Roque, que jugaba en el equipo de Calella de Palafrugell, por 30. ¿Cómo tiene usted el cinismo de afirmar que su política es de cantera? De los veintiún futbolistas de la primera plantilla, once son nacidos fuera de España. Y de los diez nacidos dentro, cinco de ellos no salieron del Barça. De los cinco restantes, dos no juegan nunca. Pero, ¿qué broma es esta? ¿Se piensa usted, Laporta, que sus socios y aficionados son bobos? ¿Es eso? ¿Les está tomando el pelo? ¿O es una cámara oculta? Ya está, es eso. Es una cámara oculta, ¿verdad? ¿Dónde está, Laporta, dónde está? ¿Dónde está la cámara oculta?