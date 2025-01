¿El PSOE es el Barça de la política o el Barça es el PSOE del fútbol? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, Laporta o que nos tomara por imbéciles? Hoy escuchaba a Pilar Alegría, la de "producieron" y "jurisdiprudencia", afirmar sin rubor que el Tribunal Supremo (¡el Supremo!) acusaba al fiscal general del Estado sin pruebas. ¡Sin pruebas! ¿Usted sabe qué hay que hacer para llegar al Tribunal Supremo, Alegría?... Primero hay que estudiar Derecho, luego aprobar las oposiciones de juez, luego acceder a la magistratura y, por último, el Consejo General del Poder Judicial elige de entre todos los magistrados para el Tribunal Supremo a través de un concurso de méritos al que sólo pueden acceder aquellos con más de 15 años de antigüedad. ¿Y para ministro? ¿Qué hace falta para llegar a ser ministro? Pues, en el caso concreto de esta señora, estudiar Educación social en la Universidad Complutense… ¡y ya está! ¿Nos toma por imbéciles Alegría? Nos toma. Sobre todo toma por imbéciles a sus votantes. ¿Nos toma por idiotas Laporta? Nos toma por idiotas, sobre todo a sus electores. Porque hoy, entre la cantidad de palabras vacías, frases hechas, lugares comunes, mentiras piadosas y de las otras y amenazas de lloriqueo, Laporta ha dicho, por ejemplo, que Raphinha no dijo el otro día lo que dijo de un modo bastante evidente, o sea que si él no estuviera ya en el Barça, y observándolo todo desde fuera, se pensaría mucho si venir o no.

La hora y cincuenta minutos de Laporta ha sido tan poco clarificadora como aquellos inacabables mítines que daba Fidel Castro. Para él, todo aquel que no le diga amén está en contra del Barça. Ojo, no en contra de la gestión que del Barça hace Laporta, no, sino del Barça. "O conmigo o contra mí". No ha dicho nada del contrato con Nike, del que afirma que es el mejor de la historia del deporte mundial… porque lo dice él. De repente, el dinero de Qatar o de Arabia Saudí ya no está manchado. Asegura que no montó un pollo nada más conocer la decisión del Consejo Superior de Deportes de inscribir provisionalmente a Olmo. Critica a Heurtel, al que él, como presidente, sacó de China para volver a dejarlo compuesto y sin club… Es decir: nada de nada de nada de nada.

Y, en un momento determinado, y preguntado por al apoyo silencioso del Real Madrid en todo el asunto de Dani Olmo, Laporta ha dicho algo curiosísimo y es que, aunque rivales, los clubes tienen que apoyarse fuera del terreno de juego. ¿Cuándo fue eso, Laporta? ¿Fue cuando usted dijo que el Real Madrid había jugado muy sucio en el caso Negreira? ¿O cuando dijo que en los últimos 70 años los árbitros habían sido gobernados por directivos o por socios del Real Madrid? ¿O cuando dijo que el trabajo de Real Madrid Televisión era una vergüenza? ¿O cuando acusó al Real Madrid de franquista? ¿O cuando llamó cínico al Real Madrid? ¿O quizás fue cuando dijo que el Real Madrid era el equipo del Régimen? ¿O cuando dijo que la Liga estaba adulterada a favor del Real Madrid?

Supongo que David Barrufet no es culé para Joan Laporta. O Guillem Graell. O Jordi Camps. O Enric Llopart. O Ferrán Reverter. O Juan Manuel Tabero. O Xavier Mas. O Ramón Ramírez. O Jordi Llauradó. O Raúl Cabrera. O Xavier Budó. O Eduard Romeu. O, el último por ahora, Juli Guiu. Y en la lista hay más. Más de veinte directivos pusieron pies en polvorosa porque, como dice mi amigo Marçal Lorente, Laporta dirige el Fútbol Club Barcelona como si se tratara de un colmado. Ninguno de ellos es culé, sólo son culés aquellos que le hacen la pelota a Laporta o le dicen a Laporta que va vestido cuando va desnudo por Las Ramblas.

Que, de repente, Laporta no hable mal del Real Madrid o no le acuse de ser el equipo de Franco no deja, en mi opinión, nada bien… al propio Real Madrid. Muchos madridistas creen, y yo con ellos, que a la inversa el Barça no habría tenido piedad. El merengue no entiende a Florentino pero, como sabe que a veces escribe con los renglones torcidos, lo fía todo a un bien superior, que no comprende de momento. Que no comprendemos por ahora. Da la impresión de que Florentino quiere mantener con vida a Laporta y a mí me da por pensar que sólo puede ser por una cosa: porque es un petardo como presidente y al Real Madrid le interesa tener al frente del equipo catalán a un gestor tan desastroso como él. Ojalá esta maniobra de Florentino también tenga una explicación, como casi todas hasta ahora. Pero, al contrario, Joan Laporta, el desastroso Laporta, el Laporta que sólo ve enemigos, no habría hecho prisioneros. Ojalá el madridismo no tenga que arrepentirse en el futuro.