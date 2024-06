Liberté, égalité, fraternité y Mbappé

Ayer venía a decir más o menos Eduardo Inda en El Chiringuito que desde Jorge Valdano no se veía una mente más preclara que la de Kylian Mbappé. Y todo porque el capitán de Francia y futuro (desde el 1 de julio) jugador de mi equipo, que es el Real Madrid, dijo en rueda de prensa que había que huir de los extremistas, que es algo muy sensato y que conviene hacer en general en todas las facetas de la vida, pero que nos aclara pocas cosas. No me parece tampoco, sinceramente, un posicionamiento como para que llevemos tirando cohetes las últimas 48 horas. El caso es que, ante la más que presumible victoria de Agrupación Nacional en las elecciones legislativas del país vecino, hubo quien quiso ver una toma de posicionamiento del equipo dirigido por Didier Deschamps, más que nada porque la hubo, ese posicionamiento existió efectivamente. Salvo que mañana aparezcan Aréola, Konaté o Fofana a decir públicamente que están en contra de lo expuesto por Mbappé, cuestión ésta que provocaría la III Guerra Mundial, todo el mundo dará lógicamente por hecho que lo dicho por el capitán es compartido por el equipo nacional francés, y puede que eso sea así o puede que no lo sea. O puede que la inmensa mayoría de jugadores no tengan ni la más remota idea de lo que dijo Thuram antes que Mbappé. Es posible incluso que algunos futbolistas internacionales franceses ni siquiera sepan que hay elecciones en Francia.

Lo que está en cuestión no es que uno, dos, tres o veinte futbolistas den su opinión sobre cualquier asunto. Ellos son, como el resto, ciudadanos libres y pueden hacerlo porque están en su derecho. Lo que es más debatible es la oportunidad de hacerlo aprovechando el paraguas del equipo nacional, en las instalaciones de la selección de Francia, con el escudo francés en el pecho y con el brazalete de capitán. Porque lo que dijo Thuram pasó casi desapercibido y de puntillas, pero todo lo que dice Kylian Mbappé tiene un eco y un recorrido mundiales. De forma que, quiera o no quiera, el capitán de Francia ha metido de lleno y a la fuerza al equipo nacional en campaña en pleno proceso electoral. Eso es lo que se critica de Mbappé, que ahora obliga a sus compañeros a permanecer en silencio aunque no quieran para no entablar un debate político en plena concentración eurocopera. Eso es lo que ha molestado, por ejemplo, a Jordan Bardella, que, si las encuestas están en lo cierto, podría convertirse en primer ministro el próximo 7 de julio. De ahí justamente que le haya respondido con tanta dureza.

A ver, haré un juicio de valor: yo creo que la inmensa mayoría de quienes apoyan a Mbappé, como por ejemplo la ministra de Cultura francesa de Macron, no están apoyando exactamente su libertad para expresarse como quiera sino que Kylian haya tomado partido por las ideas que ellos defienden. Si en lugar de salir el otro día diciendo que hay que huir de los extremos, que no deja de ser un cliché bienqueda, Mbappé hubiera dicho "yo votaré por Agrupación Nacional", ¿alguien cree sinceramente que se habrían producido las mismas muestras de solidaridad? ¿Y seguiría siendo igual o menos libre Mbappé para opinar? El caso es que con su voto a su amigo Macron, el fútbol de Francia (más bien pobre) y hasta la nariz rota de Kylian han pasado a un segundo plano, y no sé si eso es lo más correcto. Y, repito, entiendo perfectamente a Mbappé. De todos es sabido que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y el presidente de la República se ha portado con él como un amigo fiel. Se ve que entre millonarios se entienden bien. Por cierto: ¿No es extremista ganar 75 millones de euros netos al año? En un extremo de la escala salarial sí está, desde luego.