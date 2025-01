Lo de Olmo es una broma al lado del caso Negreira

Anoche hacían una encuesta en El Chiringuito sobre si Joan Laporta tenía que presentar o no la dimisión y, en líneas generales, la respuesta entre los culés fue positiva. Así, a grosso modo, dos de cada tres aficionados preguntados dijeron que el actual presidente tenía que presentar la dimisión. Objetivamente hablando, yo creo que un culé tiene muchos motivos para estar enfadado con Laporta. El presidente prometió que Leo Messi iba a seguir en el Barça y fue incapaz de cumplir su promesa. Laporta, o por mejor decir sus satélites, dio por hecha la contratación de Nico Williams, y Nico sigue en el Athletic. Directivos de Laporta aseguraron que ya se podrían jugar partidos en el Camp Nou en el mes de noviembre del año pasado, y luego en diciembre, y estamos en enero de 2025 y se prevé que para junio sigan las obras. Laporta afirmó poder inscribir a Dani Olmo, y el chaval anda por ahí como alma en pena y como agente libre sin saber si irse o si quedarse. Ha sido Laporta quien ha dejado de nuevo a Heurtel tirado. Quiero decir que si yo fuera culé, que gracias a Dios no lo soy, me parece que estaría cargado de razón para pedirle al presidente más mentiroso de la historia del fútbol mundial que se fuera a su casa por donde había venido, pero… aún así, a pesar de haber maltratado al club y arrastrado por el suelo la imagen del Barcelona, todavía hay, según esa encuesta de El Chiringuito a la que me refería antes, un tercio de aficionados azulgranas que creen que debe seguir. Es, insisto, su problema. Es, por así decirlo, un problema local. Del mismo modo que es mi problema, por ejemplo, que en España siga habiendo gente que crea que Pedro Sánchez debe continuar.

Cuando, y desde el punto de vista de un periodista madridista, se dicen todas estas cosas, los laportistas, que no barcelonistas, dicen algo que verdaderamente uno sólo puede tomarse a broma, y es que si yo estoy diciendo que Joan Laporta mintió con Messi, con el Camp Nou, con Williams o con Olmo no es porque todas estas cosas sean ciertas, no, sino porque le tengo miedo a Laporta. Es algo verdaderamente fantástico y que habla bien a las claras del auténtico frenopático en que se ha convertido ese club. Pues por supuesto que si yo llego hoy a esRadio y me encuentro a un señor que me asegura que es Napoleón Bonaparte le voy a decir que está como una chota. Naturalmente. En Arsénico por compasión, la fantástica película de Frank Capra, hay un personaje, Teddy Brewster, que se cree que es Teddy Roosevelt, y todo el mundo le sigue la corriente porque, en el fondo, le tienen cariño. Pero saben que no está en su juicio. ¿Por qué le siguen la corriente a Laporta aquellos que niegan hechos que están delante de sus ojos?

Pero, vuelvo a insistir en ello, ese es un problema local. Yo, también en 2025, voy a insistir en lo mismo. No tengo nada contra Olmo, me parece que la gestión es horrible y creo que sacar a Heurtel de China, traerle a Barcelona y, cuando ya está en España, decirle que no le pueden fichar porque cuatro frikis están subiéndose por las paredes en X, es terrible. Pero todo esto, Olmo, Heurtel, el Camp Nou, Williams, Messi… todo esto son lágrimas en la lluvia, que diría Roy Batty, porque este caballero, Joan Laporta i Estruch, cuadruplicó lo que estaba cobrando del Barcelona el vicepresidente de los árbitros en activo. Oidme bien, Laporta pagó a Negreira, el Fútbol Club Barcelona estuvo pagándole al número dos de los árbitros durante 17 años. Pagaron Laporta, antes que él Gaspart y, después que ellos, Rosell y Bartomeu. Y es muy probable que pagara hasta Núñez. Estuvieron pagando desde que en España se estrenó Samurai Jack. Todo lo demás, la inscripción, la reinscripción, si se puede jugar al fútbol en el Camp Nou en noviembre, en febrero o en el mes de las flores, Messi, Williams, las palanquitas o la norma del 1:1, son lágrimas en la lluvia. Porque, también en 2025, el elefantote gordote sigue ahí, rumiando, cagando, durmiendo y procreando elefantitos pequeñitos. Estos problemillas debería gestionarlos el presidente del club que pagó al vicepresidente de los árbitros en una división inferior, no en Primera. Mientras no haya consecuencias al mayor escándalo de la historia del deporte español, a mí lo demás me parecerá una broma. Por mí como si logran inscribir a Hansi Krankl, a Hristo Stoichkov y a Gary Lineker. Lo gordo, lo importante, lo relevante es lo otro. El elefante. Me parece bien que haya quien se distraiga con estas cosillas. Adelante. Pero, insisto, el Barcelona pagó a Negreira durante 17 años. ¿Lo demás? Lo demás son lágrimas en la lluvia.