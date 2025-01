Los brotes verdes de Mbappé

Cada tanto conviene recordar por qué hubo madridistas, entre los que me encontraba yo, que no querían que Kylian Mbappé viniera al Real Madrid. Sí porque la memoria es flaca, es débil, hay que darla de comer de vez en cuando y parece que hubo un grupo de madridistas inteligentes y normales, madridistas que quieren que a su equipo le vaya bien, que un día se enteraron de que Florentino quería a Mbappé y dijeron que no, que de ningún modo, que eso era una temeridad. Y no fue así. No volveré a repetir la historia porque es conocida por todos pero, resumiéndola mucho, si hubo madridistas que no quisieron que viniera Mbappé no fue por un ataque de locura sino porque se sintieron traicionados. Fue por eso y no porque dudaran de su calidad. Nadie dudó nunca de que Mbappé era buenísimo, aunque su primer tramo de la temporada haya sido bastante mediocre. De lo que dudó ese grupo de madridistas es de que fuera buena idea fichar a un futbolista buenísimo pero que dio la "espantá" en el último minuto.

Pero hubo un madridista que no dudó, su presidente. El presidente del Real Madrid, que es el primer madridista, no dudó nunca y, a pesar de que fue a él a quien tomó el pelo en primera persona, tuvo una visión general de la jugada, templó gaitas, miró hacia el futuro y no cerró las puertas al jugador. Y Mbappé vino. Y, tal y como yo lo entendí desde el principio, lo hizo para liderar al equipo con sus goles. Lo que sucede es que agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron meses muy malos para él, desastrosos, hasta el punto de que hubo quien creyó que le venía grande el Madrid, que no fue nunca mi caso. Y ahora, cuando casi está acabando enero, empiezan a verse brotes verdes con Mbappé. Brotes verdes en su juego, en su fútbol y en sus goles. Este Mbappé sí se parece al jugador que fichó el Madrid. Y quien más y quien menos da por buenos esos cinco primeros meses de adaptación porque, al final, Kylian llega a tope en el momento crucial del año. Por eso y porque cuando firmó su contrato lo hizo por 5 temporadas y no sólo por una.

Esto siempre resulta muy complicado para mí porque yo tengo una idea distinta de club. Y siempre me cuesta disgustos. Me costó disgustos cuando dije que el Real Madrid no debía renovar a Cristiano con sus condiciones. Y lo mismo me pasó con Ramos. Dije y escribí lo que dije y escribí de Mbappé y no muevo ni una coma. Y aunque creo que siempre tendré jugadores más favoritos que él en el equipo, me alegraré por supuesto con sus goles. Y creo que va a triunfar. Y eso será bueno para el Real Madrid, que quiero recordar que ya ganó algún título antes de su llegada.

Pero… Siempre hay un "pero", ¿no? Pero… yo creo que si colocamos el listón del éxito de Kylian en que le marque un hat trick al último clasificado de la Liga o en que dé caza como máximo goleador a un delantero que en agosto cumplirá 37 años, entonces nos estaremos equivocando como se equivocan en Barcelona diciendo que Yamal es el nuevo Messi. ¿A qué le llamo yo triunfar en el Real Madrid? Pues le llamo triunfar en el Real Madrid a ganar, por ejemplo, 4 Champions, 3 Ligas, 3 Mundiales o 3 Supercopas de Europa. Eso hizo un jugador que a mí siempre me gustó muchísimo, Gareth Bale, que tuvo que irse por la puerta de atrás, repudiado por el madridismo y atacado salvajemente por no hablar correctamente el español. Yo diré que Mbappé ha triunfado en el Real Madrid cuando marque un gol decisivo en una final de la Copa de Europa. Vinicius, por ejemplo, ya lo ha hecho. Vinicius ya ha triunfado. Ha triunfado porque ha marcado dos goles definitivos en dos finales que le han dado al Real Madrid dos Copas de Europa.

Ese es el nivel en el club deportivo más importante del mundo. Y para eso ha venido Kylian aquí. Lo del sábado estuvo bien. Tres goles, tres puntos y para casa. Pero ante el Atleti, dentro de dos semanas, estará aún mejor. Los partidos que miden a los futbolistas grandes no son aquellos que se juegan contra los últimos sino contra los primeros. Cristiano, Di Stéfano, Gento, Benzema y Bale o Vinicius ya lo hicieron. Resulta muy emotivo escuchar a Vini o a Rodrygo diciendo que van a darlo todo para que Kylian sea el máximo goleador, y eso habla muy bien del clima que se ha generado en el vestuario, pero si Mbappé acaba siendo el máximo goleador y el Real Madrid no gana Liga o Champions, su esfuerzo habrá sido en balde. Y Kylian está en el camino correcto. Pero, por favor, no lo fastidiemos todo comparándolo con el máximo goleador histórico o con un jugador que, como Vini, ya ha ganado Decimocuarta y Decimoquinta. ¿Se entenderá esto que digo? Pues he de reconocer que no lo creo. ¿Me da igual? Pues sí, confieso que me da exactamente igual que no se entienda.