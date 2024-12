Mbappé: jugar con red

Mbappé, que no está bien, disfruta sin embargo de una red absolutamente inesperada, al menos para mí, la que le brinda el estadio Santiago Bernabéu. Sí, sí, el Bernabéu. El mismo estadio Santiago Bernabéu que fue inmisericorde con Zidane, Figo, Beckham o Ronaldo. El Bernabéu que pitó al máximo goleador histórico del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El que la tomó con Benzema, cuestionó a Martín Vázquez o despidió por la puerta de atrás a Michel, ahora está protegiendo a Mbappé, le está esperando, le blinda por lo que pueda pasar. Y Kylian Mbappé no es un futbolista más, no. Mbappé eligió irse del Mónaco al PSG y, luego, cuando la alfombra roja estaba preparada y listas las luces de neón, dio una larga cambiada para permanecer en París. Y al final, eso sí, Mbappé cumplió su sueño de niño de poder vestir la camiseta del mejor club deportivo de todos los tiempos.

Yo, cuando tengo un bajón, que también los tengo, pienso en una frase que escuché hace muchos años: "Recuerda cuando soñabas con lo que tienes". Aunque, a veces, los sueños pueden transformarse en pesadillas. Mbappé puede sentirse un privilegiado por muchísimos motivos, uno de ellos es su extraordinario talento para la práctica de una actividad que, en el siglo XXI de nuestra era, proporciona unos ingresos millonarios. Otro motivo es el cariño del Bernabéu. Y su paciencia. La paciencia del Bernabéu es algo inédito. El otro día, sin ir más lejos, ese mismo campo se mofó de uno de sus jugadores, Vallejo, un buen chico que jamás ha dicho una palabra más alta que la otra. Y en cuanto al cariño, en ese campo no es habitual que te lo regalen por nada. Por mucho sí, por nada no. A Kroos se le ama por lo que dio, que fue todo. Como a Cristiano. O, antes, por ejemplo a Juanito. Pero, ¿cariño del Bernabéu a cambio de nada?... Que yo recuerde es la primera vez que sucede esto. Y eso es así porque en el campo que ya lo ha visto todo y varias veces están invirtiendo en el futuro Mbappé, en sus regates futuros, sus galopadas futuras, sus pases del futuro, sus goles del mañana… Esas facturas deberá pagarlas Kylian.

No quiero trivializar con la ansiedad o con el miedo. Me parece que es un asunto demasiado importante como para ventilarlo con un "tendría que haberlo tirado él". Me refiero al penalti del 1-0 que Mbappé cedió a Bellingham después de su fallo del otro día en Anfield. Pero, más allá de sus problemas, sigo creyendo que tendría que haberlo tirado él. Y me siento mal siendo tan estricto con otros cuando a lo mejor, en su misma situación, yo me habría escondido debajo de la cama. Pero yo no soy una superestrella del fútbol mundial. Hoy oía a María Trisac defender justamente lo contrario, o sea que hizo bien en no tirarlo porque lo que buscaba era protegerse. Y es tan razonable opinar eso como lo contrario. Yo creo que el miedo que Mbappé pueda tenerle a no sé qué lo va a vencer mejor yendo hacia adelante que para atrás. Pero, ¿y si lo falla? Pues si lo falla lo vuelve a tirar hasta que lo meta. Ayer escuchábamos en El Chiringuito una conversación de Cristiano con Rio Ferdinand diciendo que él jamás se iba a esconder y que si fallaba un penalti volvería a tirar otro, y luego otro, y otro más… Así hasta que lo marcara. Pero Cristiano hay uno, Mbappé no es como él porque no hay nadie como CR7.

Kylian es un privilegiado. Lo van a esperar hasta el final en un campo que no suele hacer prisioneros. Se tiene que quedar con eso. Tiene cuatro años y medio para vencer sus miedos, no es algo habitual en el mundillo profesional. Hay un documental de 2015, "Odio a Christian Laettner", que relata la animadversión que aquel jugador, estrella del baloncesto universitario e integrante del Dream Team en los Juegos Olímpicos del 92, despertaba entre los aficionados, que le decían absolutamente de todo. Y, cuantos más insultos arreciaban contra él, Laettner se convertía en un mejor jugador de baloncesto. Pero, claro, no todo el mundo es igual. Mientras sana, Mbappé goza del privilegio del cariño desinteresado del estadio más exigente del fútbol mundial. No es poca cosa, no señor, no lo es.