Mbappé y la extraña familia.

Todo lo dicho por Mbappé a Canal Plus Francia me parece muy coherente y sensato. Coherente y frío. Sensato y frío. Y también inteligente. Inteligente y frío. Lo cual, todo sea dicho de paso, no le viene del todo mal al Real Madrid, que ya tiene muchos jugadores calientes. Vinicius es caliente, demasiado caliente. Y Bellingham también lo es. La sensación general que me queda después de oír la entrevista es que los que estamos alrededor (que no cerca) de Mbappé sufrimos innecesariamente por él. Él, según sus propias palabras, está feliz como una lombriz, encantado de vivir en Madrid y de haber podido salir al fin de la burbuja francesa por primera vez en su vida. Desde fuera tenemos la impresión de que el arranque de Mbappé en la Liga española, y más teniendo en cuenta la dedicación que se le ha prestado a su caso en los últimos siete años, no ha sido demasiado bueno, pero tranquiliza saber que para él es normal. Y también alivia conocer de primera mano que no sufre de ansiedad y mucho menos de depresión. Aparentemente Mbappé no ha dejado de ser ese chaval (porque es un crío) acostumbrado a ser el centro de atención y a tener los focos sobre su cabeza. Y de todo lo dicho se deduce igualmente que él tiene claro que no ha fichado para cinco meses sino para cinco años y que está seguro de que va a triunfar aquí.

Ha sido, en mi opinión, una entrevista fría, casi gélida, y tranquilizadora si te la crees. Yo me la creo, de modo que, como madridista que soy, estoy más tranquilo. No hay por ahí, en opinión del interesado, ningún cable suelto ni ningún tornillo que sea necesario apretar. Hasta ahora Kylian Mbappé ha pilotado su carrera deportiva con solvencia y de sus últimas declaraciones no se desprende nada que nos haga titubear. Está bien, feliz, con ganas de triunfar en el Madrid y de recuperar su viejo estatus con la selección de Francia, y anda enojado por su hermano, a través del cual trataron de presionarlo para que volviera a decir que no al Madrid. Y en la comparación con Francia, con Mbappé España sale ganando porque aquí, según él, le han recibido como uno más de la familia. Así que nada de depresiones ni preocupación por lo de Suecia, todo está bajo control gracias a Dios. La verdad es que este tipo de entrevistas, aunque sean tan frías como la de Canal Plus, humanizan a su protagonista.

De lo único que habla de oídas Mbappé es de la relación del equipo con sus aficionados, que puede atravesar por diferentes fases dependiendo fundamentalmente de si se gana algo o no. Si se ganan títulos, Kylian será uno más de la familia madridista y todo será buen rollo, alegría y sonrisas. Pero, y óyeme bien Mbappé porque esto que te voy a decir te interesa, si aquí no se ganan títulos (y cuando me refiero a títulos estoy hablando de los gordos) no hay ni familia ni tíos ni sobrinos. Escúchame, Kylian, si no ayudas a ganar títulos importantes, y aquí los que importan son fundamentalmente dos, Champions y Liga, y además por ese órden, no habrá cielo suficiente en Madrid que te resguarde. Es cierto que contigo han hecho una extraña excepción porque el personal está expectante, pero si esto no empieza a fluir… en fin, no te arriendo las ganancias. Porque en la familia del Real Madrid los hijos no conocen ni a su padre cuando no se gana. De modo que lo que tienes que hacer si quieres seguir haciéndote fotos por la calle con tranquilidad es ganar. Por ejemplo, sin ir más lejos, mañana mismo en la Lombardía, en Bérgamo, ante la Atalanta. Si del Atleti Azzurri d'Italia sale mañana el Real Madrid fuera de los primeros veinticuatro puestos de la Champions… ay, amigo mío. Ahí conocerás a la familia de verdad, que tiene sus peculiaridades. No es mala, de verdad que no, pero tiene un vicio: ganarlo todo. Átate los machos, Kylian. Y da la cara. Mañana. Sin excusas. La familia estará atenta.