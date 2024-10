Merde d'Or

Lo primero que conviene decir es que nada de esto va con Rodrigo Hernández Cascante, popularmente conocido como Rodri, el segundo futbolista español que ha conseguido ganar un Balón de Oro tras Luis Suárez, que lo ganó en 1960. Rodri es un extraordinario futbolista y un buen tipo, y en mi opinión fue claro merecedor del premio del año anterior, lo que pasa es que ése hubo que dárselo a Messi. Así que de la ecuación de esta discusión sobre el ganador del Balón de Oro hay que sacar cuanto antes a Rodri, que no tiene en absoluto la culpa de que el premio no se lo crea nada ni de que en él participe la UEFA, que es un organismo muy desacreditado. El asunto no es ese. Ni tampoco es que, al conocer que Vinicius, que era el gran favorito, no iba a ganar el premio que entrega anualmente la revista France Football, el Real Madrid haya dicho "hasta aquí hemos llegado", decidiendo que ninguno de sus expedicionarios acuda a la gala que se ha llevado a cabo esta noche. Si el Real Madrid ha decidido no acudir a la entrega del Balón de Oro no ha sido porque no lo haya ganado Vinicius, no, sino por una cuestión de respeto institucional. El Real Madrid siente que ni France Football ni la UEFA respetan al club y, por lo tanto, a esa falta de respeto ha decidido responder ausentándose. Es más, creo que tardaremos mucho tiempo en volver a ver a nadie del Real Madrid en dicha gala.

Lo que habrá que dilucidar ahora, una vez eliminado Rodri de la ecuación, es si el Real Madrid tiene o no motivos suficientes para pensar que le están faltando al respeto. Veamos: ¿cuáles son los criterios para conceder el Balón de Oro?... Estado de forma, títulos logrados durante el año natural en curso e imagen pública. El primer criterio, el estado de forma, está íntimamente ligado al segundo, o sea a los títulos cosechados colectivamente: parece complicado que un futbolista que esté mal contribuya a los éxitos de su equipo. Vinicius, que ha sido decisivo gracias a su extraordinario estado de forma a los éxitos del Real Madrid, que han sido los dos más importantes que se pueden conseguir en un club, Liga y Champions, tenía todas las papeletas pero… habrá quien sostenga que su imagen no es la mejor posible y que, por eso, en su lugar han premiado a Rodrigo, que ganó la Premier con el City y la Eurocopa con España. De forma que para descabalgar a Vinicius del Balón de Oro se habría invertido el orden en la prioridad de los requisitos y el tercero, o sea el fair play, habría pasado a ser el primero en importancia. Bien. ¿Y entonces… Carvajal? Dani Carvajal tiene una imagen pública a prueba de bombas: como Rodri ha ganado su Liga, como Rodri ha ganado la Eurocopa y, además, ha conquistado la Champions, que no ha ganado Rodri precisamente porque fue eliminado por Carvajal. Y marcando en la final. Hoy ha quedado más claro que nunca que France Football no respeta sus propios criterios y que UEFA, y por motivos meramente extradeportivos, ha decidido extirpar quirúrgicamente a los dos mejores candidatos a ganar el Balón de Oro, o sea a los dos jugadores del Real Madrid. El club blanco piensa que eso es una falta de respeto y por eso ha decidido no acudir.

El asunto, por lo demás, se ha llevado en el más estricto de los sigilos, probablemente para hacer el mayor daño posible. El Real Madrid se ha tenido que enterar por el City de que el ganador era Rodri. ¡Por el City! En el club blanco existe estupefacción generalizada porque no entienden que se descabalgue de ese modo a Vinicius pero lo de Carvajal ha sentado incluso peor aún. En solidaridad con sus futbolistas, el Real Madrid, premiado con el trofeo al mejor club y cuyo entrenador también ha sido galardonado con el trofeo al mejor técnico, ha decidido no acudir. Es un día de alegría para los fantoches del mundo, que celebran que el Balón de Oro no se lo den a nadie del Real Madrid como si se tratara de un título importante. Es un día de decepción para el madridismo. Y, aunque ellos no lo saben aún, es un día ruinoso para France Football y para la UEFA. Si había algo que aún le daba cierto empaque a esa gala era la presencia de la expedición del mejor club deportivo de la historia. Sin el Real Madrid pierde el Balón de Oro. Pierde crédito, pierde caché y pierde la poca credibilidad que aún pudiera tener. Y esto es como todo: habrá quien piense que Rodri lo merecía desde el principio, habrá quien crea que se lo merecía Carvajal e incluso habrá quien piense que se lo han robado a Vinicius. Pero no habrá ningún madridista (o habrá pocos, para ser del todo justos) que piensen que el club hace mal no yendo a una gala que hoy ha empezado a cavar su propia tumba.