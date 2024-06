Preguntado sobre cuál es el mejor equipo del mundo, Leo Messi dice en una entrevista concedida a Infobae que es el Real Madrid: "El mejor equipo es el Real Madrid. Es el último campeón de la Champions". Mi amigo Lobo Carrasco me ha dicho vía X que estoy cortando las declaraciones de Messi, pero no es cierto. De hecho, todo el mundo titula así: "Messi: el Real Madrid es el mejor equipo del mundo". Aunque es verdad que ahí hay un punto y seguido porque Messi añade lo siguiente: "Si es por resultados, es el Madrid. Si es por juego es el Manchester City de Guardiola". No por debatido deja de ser interesante. Igual yo no estaba enterado y resulta que la UEFA da también una Champions estética. En lo de la estética tendríamos un problema porque, ¿quién decide lo que es más o menos bonito? Eso es subjetivo. A mí, sin ir más lejos, el fútbol de Guardiola me aburre soberanamente, mucho tiki tiki pero poco mambo.

El único modo objetivo de determinar por lo tanto qué equipo es el mejor de Europa no es otro que la Copa de Europa, no hay otro modo. Y, de hecho, hay un señor que se parece mucho a Florentino Pérez que el otro día colocó La Decimoquinta justo en el centro de las otras catorce. Siete a un lado, siete a otro y en el centro la última. El debate estético siempre suelen sacarlo a colación aquellos que pierden. Es como si el Real Madrid tuviera que andar justificándose. Y es un debate que no acaba. Cuando el Barça juega al 1-0, como en la Liga de hace dos temporadas, es que está en "proceso de"... Ahora, con Flick, parece que ya no, ahora lo que prima es ganar. ¿Ganar al precio que sea?, preguntaría un esteta. Por supuesto que no. Ganar cometiendo un crimen, no. Ganar metiendo un gol más que el rival, sí. Eso es el fútbol profesional. Y también el amateur. La gente quiere ganar. Al profesional le pagan por ganar, no por recitar un poema de Rimbaud.

Mi amigo Lobo, que cuestiona a Mourinho por casi todo, sí le concede sin embargo credibilidad para lo que a él le interesa. Es verdad que Mou dijo que Messi era el dios del fútbol, pero Mourinho también le dijo a Susana Guasch allá por 2014 que cuando el dios del fútbol, o sea Messi, colgara las botas, el Barça habría adelantado al Real Madrid en Copas de Europa y, sin embargo, la cosa estaba por aquel entonces 10 a 5 y, diez años después, está 15 a 5 y el Barça lleva desde 2015 sin ganar la Copa de Europa. Messi estuvo en el Barça hasta 2021 y no volvió a ganar la Champions, y luego otros dos años en el PSG y tampoco. Y, aunque Messi aún no ha colgado las botas, es complicado que, con los 36 años que tiene, vaya a cumplir ya la profecía de Mourinho. Para ello primero tendría que fichar por un equipo europeo que ganara las próximas once Champions retirándose con 47 años. Complicado. Y todo por no reconocer lo obvio. Es obvio que el Real Madrid es el mejor. ¿Jugando a qué? Pues jugando al fútbol, jugando a meter la pelotita entre los tres palitos más veces que el rival. Que yo sepa esta era la norma hasta hace un rato, ¿no? Si tú metes uno y tu rival no mete ninguno, ganas tú, ¿verdad? Ahora bien, si se trata de tocar el piano… pues entonces el mejor es también del Madrid, Aurelian Tchouameni. El chico lo tiene todo, interpreta el Nocturno en mí bemol de Chopin y, a sus 24 años, ya puede presumir de haber ganado una Copa de Europa.