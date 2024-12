Misterio Mbappé

Como Ahab a Moby Dick, el Real Madrid está irremisiblemente sujeto a Kylian Mbappé. No es un futbolista normal y, por lo tanto, su éxito será difícilmente normalizable y su fracaso imposible de ocultar. No me parece que la comparación, demasiado apresurada, con Hazard o con Kaká sea de recibo porque a Mbappé lleva siete años esperándolo el madridismo y a los otros dos jugadores no. Los otros dos llegaron con más sordina y se fueron sin dejar huella, pero Mbappé tiene que triunfar o triunfar, no estaba el cuerpo merengue preparado para esta jota que le ha tocado bailar.

Decía que el Real Madrid está irremisiblemente unido a Mbappé porque de su estabilidad depende en gran medida el buen futuro deportivo del equipo y porque, si nos paramos un instante a pensarlo, quien sea que ocupe el banquillo, y ahora mismo esa persona es Ancelotti, tiene pocas opciones. ¿Puede sentarlo? Pues no, en realidad no puede. Si Mbappé siguiera tan mal como hasta ahora, sentarlo sería agravar la cuestión. Imaginemos la repercusión mundial. ¿Y cómo se va a señalar así al futbolista? Si teniendo asegurada la titularidad anda así, ¿qué pasaría si se le enseñase el camino del banquillo? Así que, aunque no remonte, Mbappé debe jugar, es una cuestión de Estado que lo haga. De modo que tiene que jugar como titular para ver si así recupera la alegría, pero, ¿y dónde lo hace? Hombre, qué mejor que lo haga por la banda izquierda, ¿no? Es la suya preferida. ¿Por la izquierda aún a riesgo de sacar de ahí a Vinicius, que es el mejor del mundo en esa posición? Pues sí, hay que correr ese riesgo.

Así que o Mbappé y el Real Madrid resurgen juntos o juntos se van a pique deportivo. Su fichaje, y eso es algo que ya dijimos algunos en su momento, podía condicionar al resto del equipo. No por su carácter, que ya estamos viendo que es humilde y apocado, el de una buena persona, sino por su dimensión y por la larguísima espera. Se ha hecho tanto de esperar, ha habido tanto desgaste en esa contratación, tanta energía invertida, hemos hablado tanto de las idas y venidas de Mbappé, que lo justo y necesario es que llegara de una vez y, nada más aterrizar en el Bernabéu, besara el santo. Pero el santo se le resiste a Kylian hasta tal punto que hay quien piensa (y a mí no me miréis) que a lo mejor no es tan buen jugador. Yo creo que es un crack mundial, que tiene un talento inmenso y que anda bloqueado porque tiene sobre su cabeza un nubarrón negro de origen desconocido. No dudo de su calidad.

Al final lo del penalti es lo de menos. Con las estadísticas en la mano, Mbappé es un jugador del montón en ese lance concreto del juego. Lo de más es que cuando se queda sólo delante del portero rival recuerda al primer Vinicius, siempre elige la peor opción. Recuerda al primer Vinicius pero su caso tampoco tiene nada que ver con el del brasileño porque Vini era una apuesta, un tiro al aire, un brindis al sol, mientras que Kylian Mbappé es un jugador testado, un seguro de vida. En teoría, el Real Madrid lo apostaba todo a caballo ganador. Hoy, en la práctica, y recalco lo de "hoy", el caballo siempre llega tarde. A la espera del encaje, que está resultando más complicado de lo que inicialmente cabía esperar, el foco va girando muy lentamente del futbolista bloqueado hacia el entrenador incapaz de resolver el misterio. Si el Real Madrid no gana en Gerona y luego a la Atalanta, Carlo Ancelotti pasará definitivamente a ocupar el centro de un escenario que, hasta ahora, pertenece a Mbappé en solitario. Quién me iba a decir a mí que, después de tirarme siete años hablando de la llegada de Mbappé, cuando finalmente lo hiciera iba a estar hablando en estos términos de él. Impensable. Inimaginable. Pero real.