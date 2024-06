Morata y los idiotas

Al delantero internacional húngaro Martin Ádám, que mide un metro y noventa y un centímetros y pesa ochenta y seis kilos, le llaman "gordo" por las redes sociales. Si Ádám está gordo, ¿cómo estaré yo? Es más, ¿cómo estarán muchos de los que llaman gordo a Ádám? Él se ríe, pero el asunto no es nada gracioso, pero esta es la sociedad actual, es lo que hay. Lo suyo habría pasado probablemente desapercibido si no le hubieran preguntado el otro día en la sala de prensa por su peso y por cómo le afectaba que se rieran de él. Si el mundo está en manos de gente que se ríe de los demás por el color de su piel, su religión, su orientación sexual o su peso… entonces, como diría Mafalda, paren que me bajo.

Si para algo me está sirviendo esta Eurocopa es para descubrirme que, según parece, Álvaro Morata tiene un grupo especial de odiadores que le persiguen con saña tanto a él como a su familia. Iba a decir lo que se dice habitualmente en estos casos, eso de que "la familia es sagrada", pero Morata también lo es. Quiero decir que a Álvaro Morata se le puede criticar futbolísticamente hablando pero ni él ni nadie tiene por qué aceptar que se le humille personalmente. Si eso es así, que ya digo que hasta ahora era desconocedor de ese dato, Álvaro Morata debe denunciarlo. Yo he sido muy crítico con el futbolista Morata y ahora, lo confieso, tengo cierto complejo de culpabilidad por haberlo hecho. Aunque, creo, jamás he cruzado ninguna línea roja. Si eso ha pasado, pido por supuesto perdón por ello.

A la cabeza la llamaba Santa Teresa "la loca de la casa". Quiero decir que hay gente más fuerte, menos fuerte, más dura, más sensible. Si Morata pertenece al segundo grupo, al de los sensibles, ha elegido una profesión muy complicada porque en el fútbol profesional se han convertido en normales unos usos que en la vida civil son delictivos y aparecen recogidos por el código penal. Dentro de lo que cabe Morata ha tenido la suerte de no ser Vinicius, a quien un lunes por la noche le llamaban "negro hijo de puta" y el martes por la mañana te encontrabas con periodistas que lo justificaban. Ni Vinicius hizo nunca nada que justificase los insultos racistas, ni Martin Ádám ha hecho nada que ampare los insultos por su aspecto físico, ni es admisible que Morata tenga que asumir en silencio que se metan con él o lo hagan con su familia. La de Mourinho, por ejemplo, tuvo que salir corriendo de España por idéntico motivo y absolutamente nadie movió ni un dedo para evitarlo. Recuerdo que de Mou llegó a decirse incluso que sería capaz de atropellar a alguien y dejarlo tirado en la carretera. Y se le comparó con Bin Laden. No sé lo que le dicen a Álvaro, pero eso es difícilmente superable, ¿no?

Morata está en la misma encrucijada en la que estuvo en un momento determinado Vinicius, lo que sucede es que el delantero brasileño del Real Madrid utilizó los insultos racistas para impulsarse hacia adelante y, al parecer, Álvaro piensa que es más sencillo bajar la persiana. Aunque eso no impedirá en absoluto que le sigan haciendo memes. Imagino que quien los hace detecta, desde su profunda mediocridad, que a Morata le va bien y que es un hombre de éxito personal y profesional, y paga con él los platos rotos de una vida gris y sin demasiadas alegrías. Mira por dónde éste es otro increíble motivo más para reengancharme a la Eurocopa y con el que no contaba para nada, que a Álvaro Morata le vaya bien. Ojalá acabe siendo el máximo goleador del torneo. Será su victoria y supondrá otra derrota parcial de los idiotas, que son legión.