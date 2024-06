Nacho Club Man

¿Por qué se decía siempre de Nacho que cumplía? No lo entiendo. Por buscarle alguna explicación lógica, imagino que lo que pretendían decir quienes afirmaban que Nacho cumplía era que, como no era titularísimo, cuando le tocaba salir lo hacía tan bien como el presuntamente titular. Pero eso no es cumplir, eso es algo más. Si en un equipo como el Real Madrid, con la exigencia que tiene el quince veces campeón de Europa, tú no juegas bien, te vas a la calle. Y parece bastante razonable deducir que para el futbolista que juega casi siempre de titular resulta más sencillo estar en forma que para un jugador que no sale habitualmente, ¿no? De forma que Nacho, que cuando salía al campo vistiendo la camiseta de un equipo con la exigencia máxima del Real Madrid lo hacía tan bien o incluso mejor que el titular, no ha cumplido, no, qué va. Cumplir era un 5 en mis tiempos de estudiante, Nacho no se va del Real Madrid con un 5 pelado, se va con un sobresaliente. Y no en septiembre, en junio.

Uno no pertenece trece años a la plantilla del primer equipo de fútbol del Real Madrid dedicándose a cumplir. Si cumples un año en el Madrid, el segundo tienes encima la presión de salirte del mapa. Y si al segundo año vuelves a cumplir, al tercero te vas. No puedes cumplir trece años en el Real Madrid por la sencilla razón de que en el Real Madrid tienes los focos permanentemente encima las veinticuatro horas del día. Nacho no ha sido un defensa cumplidor sino uno descomunal, un central que habría sido titular en cualquier equipo de Primera División. También está sobrevalorado lo del One Club Man. En el Real Madrid sólo ha habido cuatro futbolistas a lo largo de toda su historia que empezaran y acabaran jugando en el Madrid, Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís hijo. Nacho también es un One Club Man por la sencilla razón de que trabajará físicamente para el Al Qadslah los dos próximos años pero, en el fondo, seguirá aquí, en el Real Madrid. Lo hará fenomenal, de eso no me cabe la menor duda, pero seguirá aquí. Los futbolistas como Nacho nunca se van.

Yo creo que con Nacho lo peor ha sido el fuego amigo. Igual es sólo una sensación mía pero me parece que donde ha sido más cuestionado Nacho ha sido precisamente en el propio Real Madrid, y no me refiero al club sino a un sector de la afición. No se ganan veintiséis títulos siendo un defensa cumplidor ni se consiguen seis Copas de Europa yendo a no fallar. Nacho está a la altura de los grandes defensas de la historia del fútbol español y sólo el hecho de tener que recordarlo, como yo ahora mismo, me produce cierta amargura porque es como si no tuviera el reconocimiento debido. A Carvajal también se le faltó al respeto pero como ha acabado tirando la puerta abajo sus odiadores están agazapados. Ahora sólo queda ahí precisamente Dani como símbolo de los valores del mejor club deportivo de la historia. Y Modric. Carvajal y Modric. Le deseo toda la suerte del mundo a Nacho que, además de todo, siempre ha sido ejemplar también fuera del campo. No se le conoce un mal gesto ni se le ha oído una palabra subida de tono. A diferencia de otros que sí se lo acabaron creyendo, él sabe perfectamente (porque lo ha mamado) que en el Real Madrid nadie está nunca por encima del escudo. Nadie. Nunca. No ha cumplido, se ha licenciado con honores. Gracias. Y suerte.