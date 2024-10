No, De la Fuente, España no es así

Luis de la Fuente ha aprovechado la concentración de la selección nacional de fútbol para recordarnos a todos algo que ya es sabido, o sea que ha ganado la Eurocopa, y reclamar algo que me parece justo, un aumento de sueldo que, según parece, tenía apalabrado con la federación. Yo creo que carga un pelín la mano al decir, por ejemplo, que cuando se reúne con sus colegas le preguntan por su situación y que nadie se lo explica, pero está bien, hasta admito esa fantasía. Su reivindicación me parece justa porque al parecer tiene un sueldo de 300.000 euros anuales mientras que dos antecesores suyos en el cargo como Luis Enrique y Julen Lopetegui, que no lograron títulos, ganaban 3.500.000 y 1.200.000 euros respectivamente. Esos 300.000 euros, que para cualquiera de nosotros es una barbaridad, es sin embargo un sueldo ridículo para el fútbol profesional, y más teniendo en cuenta que los seleccionadores de Inglaterra, Alemania, Portugal, Francia u Holanda ganan entre 5.800.000 y 3.000.000 de euros cada uno. De la Fuente tiene buena y mala suerte, como todo el mundo. Tiene peor suerte que Deschamps pero la tiene mejor, por ejemplo, que Jorge Vilda, que ganó un Mundial con el equipo femenino y fue despedido por el beso que le dio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso y por el chantaje que plantearon al unísono las jugadoras.

Vilda aún no sabe por qué le echaron, pero tú, Luis, sí sabes por qué no te han mejorado o ampliado tu contrato, y es por la sencilla razón de que en la actual situación federativa no pueden hacerlo porque, como tú mismo dijiste ayer en la Cadena Cope, eso podría generar una inhabilitación. Lo que me llama la atención es que a la hora de ponerle un puntito de dramatismo a tu situación profesional exclamaras lo siguiente: "¡España es así!" Pero España, querido seleccionador, no tiene nada que ver en esto. Yo entiendo que es difícil guardar la ropa al mismo tiempo que estás nadando, lo entiendo. Y todos valoramos que con la zapatiesta que tienen montada en la federación lograras aislar a los futbolistas de los desmanes que se originaban a su alrededor a diario hasta el punto de lograr algo que a mí, sin ir más lejos, se me antojaba una quimera como era ganar la Eurocopa. Pero ayer, cuando exclamaste eso de "¡España es así!", fuiste injusto. Y, ya que estamos, un poco cobarde, la verdad. Porque, para ser absolutamente justo, deberías haber dicho "¡La federación española de fútbol es así!". Para explicar tu situación no dijiste, por ejemplo, "pero qué se puede esperar de un organismo que desde el año 1975 ha visto cómo todos sus presidentes han sido llamados por la justicia", no, exclamaste "¡España es así!"...

Para trasladar tu indignación por encontrarte en el limbo profesional en el que te encuentras no dijiste la verdad, que no es otra que tus jefes no te han hecho ni puñetero caso durante toda la Eurocopa porque estaban bastante más preocupados por proteger su propio culo que de saber con quién jugaba la selección al día siguiente. Deberías haberlo dicho, Luis. Deberías haber dicho "es normal que esto ocurra cuando el sistema de elección de mi empresa es impresentable y oscurantista y Pedro Rocha ha puesto ahí a dedo a una señora, a la que apodan Yaye, para ver cómo es posible seguir en el puesto cobrando cerca de 600.000 euros". Pero no dijiste eso, De la Fuente, sino que dijiste "¡España es así!" O, por ejemplo, podrías haber dicho "fíjate el descalzaperros que tienen los que me pagan que hace una semana tuvieron que venir a España los de FIFA y los de UEFA a advertirnos de que si no había un presidente en los próximos tres meses peligraban las competiciones nacionales". ¿Tienes razón en tu reivindicación? La tienes. ¿Es justo que cobres más? Lo es. Pero España no es así, Luis de la Fuente, no nos mezcles a todos con los Laporta, Roca, Villar, Rubiales, Rocha y, ahora, Yaye. España es fantástica y la federación española es una vergüenza que nos sonroja a todos. Dilo, Luis, dilo. Sé valiente y dilo.