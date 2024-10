Este miércoles se ha presentado el tráiler del documental producido por Netflix acerca del auténtico calvario que Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira, o sea las quince chantajistas, han tenido que atravesar para llegar hasta aquí. Un camino de espinas que, imagino, quiero suponer, aclararán de una vez por todas en dicho documental, que ya avanzo que no pienso ver. Porque lo único cierto hasta ahora, lo único comprobable más de dos años después de una de las historias más tétricas del deporte español, es que estas quince jugadoras de fútbol se organizaron para chantajear a la federación y, de un día para otro y creyeron colapsar la selección renunciando a jugar para España alegando, previa consulta con sus abogados, no encontrarse en la mejor situación emocional para pegarle patadas a un balón. El hoy denostado Luis Rubiales hizo algunas cosas buenas y, entre esas, se encontró sin lugar a dudas la de no ceder al chantaje de estas crías y no entregarles la cabeza de Jorge Vilda en bandeja de plata. Resulta que la federación aguantó el órdago, tras su renuncia Vilda llamó a otras jugadoras que lo hicieron tan bien o mejor que las chantajistas, que se creían imprescindibles, y esas futbolistas siguieron ganando y consiguieron un Mundial. Sin las quince, con la inclusión nada más que de un par de ellas, España se coronó campeona del mundo.

El documental se llama "Se acabó"... ¿Para quién se acabó? Para las jugadoras, que se aprovecharon de una federación rota y debilitada tras el beso de Rubiales a Hermoso, sí se acabó. Obtuvieron la caza mayor que pretendían, echaron a la calle a quienes ellas marcaron con una equis en su agenda, colocaron al director deportivo que quisieron y pusieron a la seleccionadora que les dio la gana, pero para Jorge Vilda, por ejemplo, no se ha acabado, no, qué va. Vilda tuvo que irse sin saber los motivos, nadie pudo explicarle por qué debía dejar el trabajo de sus sueños tras conseguir ni más ni menos que un Mundial, estas chicas le convirtieron en su muñeco del pim, pam, pum, se deslizaron cosas muy feas sobre él, se le condenó sin saber, le convirtieron en un apestado y hoy, felizmente, ha podido sacar la cabeza profesional dirigiendo a Marruecos. Por eso yo le ofrezco a Netflix una continuación para su reportaje "Se acabó", una que llevaría el título de "No se ha acabado". Porque no se acabará hasta que Jorge Vilda hable sin tapujos de lo que pasó realmente durante aquellos años.

Hermoso ha dicho en la presentación del tráiler que "mucha gente tampoco sabe la historia real de lo que pasó". Si no la sabemos, querida Jenni, es por la sencilla razón de que vosotras, me atrevería a decir que increíblemente, seguís sin contarla. ¿Qué pasó? ¿Lo váis a contar en este documental? Ya te digo yo que no. Dice Hermoso que eran un grupo roto y que parecía que había que ganar para, y leo textualmente, "joder a las otras". Claro, Jenni, porque tú no renunciaste, ¿verdad? Tú te quedaste. Nadaste, guardaste tu ropa, jugaste el Mundial y luego le dijiste "sí, bwana" a Putellas, Paredes y Bonmatí, que son las que mandan. Ya adelanto que no será posible conocer la verdad, por muy dura que ésta pueda ser, hasta que se ruede el verdadero documental, que no será éste de "Se acabó" sino el que yo tengo en la cabeza, que tendrá a Vilda como protagonista y que llamaremos "No se ha acabado".

Por supuesto que hubo mucha gente detrás de aquel equipo, más de la que la selección femenina de fútbol tendrá jamás apoyándola, porque hubo muchos aficionados que se posicionaron en contra de las chantajistas y a favor de los extorsionados y de las sustitutas, que no pusieron condiciones. Con el paso del tiempo quedará la idea de que estas muchachas dieron la cara por las libertades en nuestro país cuando lo único que pretendían era mayor repercusión, mejores anunciantes y más dinero en la cuenta corriente. Aún hoy la gente me sigue preguntando por la calle, "oye, ¿por qué echaron a Jorge Vilda?" Él lo sabe y como no lo vamos a saber los demás de ningún modo es viendo el edulcorado documental de Netflix. Pedro Rocha se hizo popó, nadie acompañó a Rubiales en su descenso a los infiernos porque en los infiernos hace mucho calor, se puso de patitas en la calle a un buen entrenador y una buena persona y las chantajistas vieron cumplidas sus exigencias. Malos tiempos para la lírica, buenos tiempos para el marketing.