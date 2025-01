Nueve Reinas

En el año 2017 Mohammed bin Salmán pagó cuatrocientos cincuenta millones de dólares por el cuadro Salvator Mundi, obra de Leonardo da Vinci. ¿Es caro o es barato pagar esa cantidad de dinero por un cuadro pintado alrededor de 1500? Pues, como diría un gallego, todo depende. Para cualquiera de nosotros es muchísimo dinero, pero para el príncipe heredero de Arabia Saudí no lo es. Esos cuatrocientos cincuenta millones nos dicen dos cosas: la primera es que la fortuna de Mohammed bin Salmán excede con mucho esa cifra, y la segunda es que al primer ministro de Arabia le gusta el arte, y especialmente Leonardo. No tiene mal gusto. Y tiene el dinero. Y el interés. Lo más curioso del caso es que, aún hoy, hay varios expertos que dicen que el autor de esa pintura de Cristo no fue Da Vinci. Hay quien lo atribuye a Bernardino Luini y hay quien asegura que el cuadro lo pintó Giovanni Antonio Boltraffio… Imagino que Bin Salmán preferirá pensar que el autor fue Da Vinci pero, como es obvio, no hay forma de asegurarlo. Aunque, incluso con esas dudas razonables, el príncipe prefirió pagar y ahora, cuando se levanta por las mañanas, lo primero que hace es contemplar (eso sí) el cuadro más caro del mundo. ¿Es lo que vale esa obra de Da Vinci? No. El valor de Salvator Mundi es incalculable. Quiero decir que si Mohamed bin Salmán hubiera pagado por él el doble, o sea 900 millones de dólares, seguiría pareciendo una locura pero continuaríamos siendo incapaces de determinar que ese es su valor. Porque, insisto, no hay calculadora que pueda acertar el valor de un cuadro de Leonardo.

¿Si yo fuera Vinicius me iría a Arabia por mil millones de euros? Pues si yo fuera Vinicius no me iría, pero yo no soy Vinicius. ¿Y si fuera el presidente del Real Madrid lo vendería por trescientos millones? Pues no lo vendería, pero, gracias a Dios, yo no soy el presidente del Real Madrid. Si yo estuviera en la situación de Vinicius no me iría porque, y con todos mis respetos, el fútbol árabe es un cementerio para elefantes ricos, pero entiendo la duda que le pueda generar. Ya ha ganado dos Copas de Europa, ha conseguido que todo el mundo le proclame como el mejor… En julio Vinicius cumplirá 25 años y, si firma por cinco temporadas, volvería con 30. Tendría tiempo aunque, y para un jugador profesional, habría perdido el más precioso. Y si yo fuera el presidente del Real Madrid haría lo que está haciendo el presidente del Real Madrid, que no es otra cosa que remitirme a la cláusula de rescisión de mil millones. Pero yo no lo haría como una táctica negociadora, no, yo lo llevaría hasta el final: cuatrocientos cincuenta millones por Salvator Mundi, mil millones por Vinicius, con la diferencia de que en el caso de Vinicius sí puedes acreditar que es él mientras que, en el caso del cuadro, la autoría no está del todo clara. Y, además, si vendieras a Vinicius en verano por trescientos millones, ¿qué le impediría al fútbol árabe volver a la carga en el futuro a por Mbappé, Rodrygo, Bellingham o Valverde?

Yo tengo mi opinión al respecto. Me encanta Vinicius pero no creo que el valor de su fútbol sea de mil millones para él y trescientos para el Real Madrid mientras que pienso que el valor de la Capilla Sixtina es incalculable, simplemente no existe herramienta humana que pueda establecer un precio. Quien conoce mejor que yo a Florentino me dice que remitiéndose a la cláusula de rescisión ya ha empezado a negociar. E incluso el madridismo (y hablo por supuesto en general) tiende a verlo todo como una especie de liberación. Vini anda en demasiadas peleas y su adiós aliviaría, en parte, el problema táctico de tener que colocar a Mbappé, que parece que al fin se asienta, Rodrygo y Vinicius por delante. Como le dice Marcos a Juan en Nueve Reinas, "no faltan putos, faltan financistas". Y escasean los artistas, añadiría yo. Y Vinicius lo es indiscutiblemente. De lo suyo pero lo es. La duda es la siguiente: El Real Madrid, ¿sería mejor o peor sin Vinicius y con trescientos millones?