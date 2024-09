Por qué Vinicius tiene razón y por qué se equivoca Vinicius

Dando por hecho que todo el mundo tiene a estas alturas su opinión formada acerca de lo que ayer dijo Vinicius y que por lo tanto es imposible que convenza a nadie, que tampoco es mi intención, voy a dar también la mía sobre por qué creo que Vinicius tiene razón y por qué creo que Vinicius se equivoca. Vinicius no dice que España sea racista, al menos no lo dice en la entrevista a la que he tenido acceso. En las declaraciones de Vinicius que yo he oído, el delantero del Real Madrid dice que España es un país fantástico, que aquí se encuentra muy bien y que hay un pequeño grupo de indeseables racistas que pueden transmitir una idea negativa del país. Estoy de acuerdo con Vinicius, en eso tiene razón. España es un país maravilloso y un pequeñísimo grupo de impresentables puede transmitir una idea negativa hacia el exterior. Una compatriota de Vinicius, Ludmila da Silva, que en su momento fue jugadora del Atlético de Madrid, fue incluso más allá en una entrevista concedida a El País. Ludmila dijo en esa entrevista, y leo textualmente, lo que sigue: "España es un país racista". Ojo, Ludmila no dijo que en España hubiera un pequeño grupo de racistas, no, sino que dijo que "España es un país racista". Punto. Aunque, a continuación, añadió lo siguiente: "Pero hay racismo aquí como lo hay en Brasil o en Estados Unidos". Ludmila fue mucho más taxativa que Vinicius pero en esa frase tan contundente incluyó a su propio país, y en eso es en lo que se equivoca Vinicius. Y es, por cierto, lo que sus enemigos, que suelen ser los mismos que los de su equipo, aprovechan para pasarle factura. Porque España, Vinicius, no es racista. En absoluto lo es. Un pequeño grupo de nazis sí, el resto no. De hecho, históricamente, querido Vini, mi nación es un ejemplo de todo lo contrario, es un ejemplo de mesticismo. Y desde hace quinientos años.

Vinicius tiene razón cuando dice que un país que no es capaz de solucionar un problema tan grave como el del racismo no debería organizar un Mundial, en referencia al de 2030, pero se equivoca porque hace bien poco se celebró en Qatar el Campeonato del Mundo, en el que hay bastantes más problemas, y sin embargo ahí no dijo nada. Cuatro años antes se disputó en Rusia y dentro de dos lo hará en Estados Unidos, y ahí tampoco parece que aprueben esta asignatura. Me parece un poquito demagógico pedirle sólo a Vinicius que se quedara en su casa durante el Mundial de Qatar. Nosotros, en Libertad Digital y en esRadio, fuimos muy críticos con la sede elegida por la FIFA porque allí no se respetan los derechos humanos, pero ni a los políticos ni a los medios de comunicación pareció interesarles demasiado, en líneas generales, ese debate, que sólo sostuvimos aquí, y el Mundial se disputó. Muy pocos jugadores alzaron la voz, uno de ellos fue Toni Kroos, que no lo jugó. Probablemente no le gustaría a ninguno pero todos fueron, así que pedirle a Vinicius que no lo hiciera es un poco demagógico, la verdad.

Vinicius se equivoca porque no es inteligente situarse enfrente del país en el que se trabaja. Él no ha dicho, como sí lo hizo Ludmila, que España sea racista sino que en España hay un pequeño grupo de racistas, pero aquí los matices no importan: los reyes del trazo grueso harán su agosto a costa de Vinicius… y también del Real Madrid. Y ese es otro error de Vinicius porque resulta que, si nada lo impide, la final del Mundial del 30 se va a jugar en el estadio Santiago Bernabéu y eso es prestigio para su club. También tengo que decir que a mí no me han cantado nunca "negro de mierda" ni han imitado el sonido de un mono a mi paso. Vinicius tiene razón si dice que los insultos que ha recibido han caído en saco roto y que nadie le ha prestado ni atención ni ayuda, no la tiene si obvia a su propio país, Brasil, en el que también hay muchos problemas de racismo. Jugó allí mucho tiempo y no se le escuchó alzar la voz.

Y luego está lo del alcalde Almeida: ¡un político pidiéndole a alguien que rectifique! Claro, como nuestra clase política es un ejemplo de rectificación cuando se equivoca. Consejos vendo… Mire, alcalde, yo no he oído a Vinicius hablar mal de Madrid. Usted, a pregunta de mi compañero del Chiringuito Nico Rodríguez, dice lo siguiente: "No podemos estar a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña racistas"... ¿Cómo? ¿Cuándo ha generalizado Vinicius? ¿Dónde? ¿En qué entrevista? Porque Vinicius, que además habla maravillosamente bien de Madrid en esas declaraciones, ha dicho que es feliz en España pero que hay un pequeño grupo que puede alterar la imagen de nuestro país. Sé, alcalde, que el foco de Vinicius no es el mismo que el de Ludmila da Silva, que estuvo 7 años en el Atlético de Madrid, pero no le oí decir nada cuando esa jugadora dijo que España era racista. La entrevista es exactamente del 23 de mayo pasado, si quiere se la paso. Y, ya puestos, señor alcalde, me habría gustado oírle también cuando la Fiscalía de Madrid archivó en diciembre de 2022 una denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia por cánticos racistas contra Vinicius… en el Metropolitano. ¿Sabe que adujo entonces la Fiscalía? Pues dijo que los insultos había que enmarcarlos en un partido de máxima rivalidad, alcalde, y que fueron muy rápidos. Perdóneme pero he buscado sus declaraciones de 2022 sobre esto y no las he encontrado, señor Almeida. Seguro que se produjeron, ¿eh?, pero no las he encontrado. Y si no se produjeron, rectifique usted también.