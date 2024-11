Pues no, Rocha no era Gorbachov

Hace algún tiempo oí a alguien decir sobre Pedro Rocha, que hasta la designación de Luis Rubiales era un perfecto desconocido, que era un hombre sin apego al poder. Aleluya, hermanos. Al fin, y después de Porta, Roca, Villar y Rubiales, llegaba a la federación alguien que no estaba ahí para velar por sus propios intereses sino para proteger los del fútbol español. Igual, sin él pretenderlo, Luis Rubiales había acertado de rebote. Y digo que Rubiales no lo pretendía porque el motivo de la elección de Rocha no era su idoneidad para el cargo sino poder planificar su regreso a la federación por el camino más sencillo. Pero, por lo que fuera, y de ser cierto que Rocha no tenía mayor interés que el de la defensa del fútbol español, Rubiales podía haber acertado aunque fuera por motivos distintos a los que él pretendía.

¿Era Pedro Rocha ese espíritu angelical que pintaban quienes le conocían? De acuerdo, el modo que tuvo de acceder primero a la presidencia y luego a la comisión gestora no era precisamente un ejemplo de democracia interna, pero Gorbachov también fue un hijo del Politburó y, pese a ello, dio paso a la perestroika. Para saber si Rocha era nuestro Gorbachov sólo había que esperar, dejar que pasase el tiempo, ver qué pasos daba el hombre que no quería aferrarse al poder. Lo primero que hizo fue incumplir el reglamento general no convocando elecciones a la presidencia, cuestión ésta que provocó la marcha de Florentino Pérez y de Joan Laporta de la comisión gestora. Bueno, un error lo puede tener cualquiera, hasta el mejor escribano echa un borrón. Pero lo siguiente que hizo Rocha fue retrasar intencionadamente las elecciones y, ojo, ponerse el mismo sueldo de Rubiales, 600.000 euros. Hombre, aún no podía hablarse de un patrón de comportamiento similar al de sus antecesores en el puesto pero sí se podía dudar ya a esas alturas de que Rocha fuera un hombre al que el sillón le repelía, empezaba a cogerle el gustillo a la moqueta.

En abril de 2024, 9 meses después de la denuncia de Miguel Galán, Rocha convocaba al fin elecciones, se presentaba como único candidato y se pavoneaba con la Eurocopa conquistada en Alemania. Pese a ello, el Tribunal Administrativo del Deporte le inhabilitaba por 2 años. Bueno, un hombre sin apego al poder se habría quitado de en medio, ¿no? Pues él no. Rocha pidió una primera cautelar que le denegaron, retrasó de nuevo las elecciones para ver si había suerte y una decisión judicial le metía de nuevo en la carrera, colocó a la mujer de un amigo como presidenta de la Gestora, se volvieron a convocar elecciones, volvió a pedir una cautelar y, por fin, hoy le han confirmado definitivamente que no podrá ser candidato. O lo que es lo mismo, Pedro Rocha es probablemente el hombre más desapegado del poder con mayor apego al poder de la historia del fútbol mundial. Rocha es, o por mejor decir ha sido, un producto de la factoría conocida como Real Federación española de fútbol. Y ahora no me cabe la menor duda de que esa factoría estará trabajando ya en la creación de su nuevo Chucky, otro muñeco que venga a defender contra capa y espada los intereses del fútbol español protegiendo antes, por supuesto, los suyos propios. ¿Quién será, será? El tiempo nos lo dirá.