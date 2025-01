La rueda de prensa de hoy de Carlo Ancelotti ha sido distinta. Estamos acostumbrados a verle dando largas cambiadas ante los periodistas. Nos recibe a portagayola, en el centro del ruedo. No voy a decir que disfrute porque ningún entrenador lo hace pero me parece que al del Real Madrid tampoco le disgusta vernos de vez en cuando las caras. Y a Carlo, para qué negarlo, le sienta bien el traje de luces. El que mejor, de blanco y oro. Pero hoy, como decía, llovía en el albero. Y hacía frío. Y viento. Y el fino torero estaba enfadado porque las tres veces que ha ido a entrar a matar le ha salido el tiro por la culata. Esta mañana no ha disfrutado Ancelotti. No lo ha pasado bien. Y puede que haya sido su rueda de prensa más bronca. Y esto que voy a decir a continuación me va a doler en el alma porque Carlo me parece sobre todo una buena persona y creo sinceramente que es un buen entrenador de fútbol, y también porque siempre me ha tratado con mucha educación y con mucha simpatía, pero, querido Ancelotti, yo estoy más enfadado que tú. Estoy más enfadado que tú y con una doble diferencia con respecto a ti: yo no cobro del Real Madrid ni, por supuesto, ingreso lo que tú. Y, aunque esto que voy a decir pueda sonar muy duro, también soy madridista mucho antes de que lo fueras tú.

No te voy a contar, estimado Carlo, qué es el Real Madrid. A ti no. De forma que pasemos por alto ese capítulo. Pero el otro día lo que hicisteis tú y los jugadores, tú desde el banquillo y ellos desde el campo, fue vergonzoso. De increíble pasó primero a ser irritante, de irritante a preocupante, luego a triste y acabó siendo una absoluta vergüenza. Supuso una vergüenza mundial porque la vio mucha gente. Y ruego a Dios para que, entre todas esas cosas que has dicho que habías comentado en el vestuario, se encuentre una explicación para los nuevos de qué significa vestir esa camiseta. La última vez que nos vimos te dije que llevaba muy mal no poder hacer nada, ni para bien ni para mal, y tener que depender de otros. Y eso fue lo que me pasó el otro día. Elegisteis para pasear por el campo al peor rival posible para hacerlo porque ahora, y por una simple Supercopa de España, que no deja de ser quincalla, desde Barcelona le han dado la vuelta al relato y resulta que un torneo menor, en realidad el menor de todos los torneos en disputa, es algo así como La Decimoquinta. Teníais al Barça a punto de caramelo. Ahí. Para entrar a matar. Y os tembló el pulso. Y ahora el toro se revuelve. Es responsabilidad exclusivamente vuestra. Es responsabilidad tuya, apreciado Carlo. Así que espero que comprendas que tu enfado de hoy sea de Segunda División comparado, por ejemplo, con el que tengo yo. Mi enfado es de Champions. Y me dura. Me dura porque habéis resucitado a un muerto. Ahora el Barça está de parranda.

Y, además, he sacado la peor conclusión posible de tu rueda de prensa de hoy, y es la de que no vas a cambiar. Vas a morir con tus ideas aunque quien fallezca por el camino sea el Real Madrid. Porque todas las gestas que has protagonizado desde ese banquillo se quedarían pequeñas si consiguieras demostrar que Aurélien Tchouaméni es jugador para el Madrid. Y, aunque lo consiguieras, el Real Madrid no es un banco de pruebas, Carlo, no lo es. Al Madrid se llega comido, afeitado, duchado y aprendido. Y, por lo que te he oído hoy, tú no has aprendido la dolorosa lección del otro día. Si, como aseguras, esto lo has debatido con tu cuerpo técnico, no me puedo creer que de ese debate hayáis extraído la conclusión de que todos estamos confundidos y vosotros estáis en lo cierto.

Se puede perder una final, claro que sí. Pero así no se puede perder nada. Y si se pierde así, y ante el Barcelona, se debe ser lo suficientemente humilde como para pensar que existe la pequeñísima posibilidad de que se hayan podido cometido errores. Yo soy de los convencidos, creo que como tú, de que el Madrid va a competir hasta el final en la Liga y en la Champions y que alguna de las dos, si no ambas, caerá. Pero ninguna de ellas borrará de mi cabeza, queridísimo Carlo, la vergüenza de Yeda. Habéis firmado capítulos gloriosos del club deportivo más importante del mundo. Y también habéis escrito uno de los más lamentables. Yo creo que sé lo que te pasa: tienes "entrenadoritis aguda". Julio César tuvo "empedaroritis" y para solucionarlo llevaba siempre detrás un esclavo que le recordaba a diario susurrándoselo al oído que sólo era un hombre. Esclavos, por supuesto, no, pero alguno de tus innumerables ayudantes podría darte de vez en cuando un baño de realidad.