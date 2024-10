Quieren que el Caso Negreira se pierda en el tiempo como lágrimas en la lluvia

Ni puedo ni quiero dejar que la información que diera el otro día Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital se pierda en el tiempo como lágrimas en la lluvia, como decía el replicante Roy Batty al final de Blade Runner. Y no es por un tic corporativista en absoluto, no, sino porque la información me parece tan apabullante que no me extraña en absoluto que de ella no se haya hecho eco casi nadie en España: la edad de oro del periodismo deportivo español. En otros sitios no interesará, pero aquí sí, y por eso creo que hay que volver a ella. ¿De modo que la federación española de fútbol, el Comité Técnico de Árbitros y la Liga de Fútbol Profesional firmaron una cláusula secreta "anti Negreira" tres meses después de que éste fuera cesado como vicepresidente arbitral?... He estado dándole vueltas a este asunto y he llegado a la conclusión de que la Liga no tenía por qué estar al corriente de los tejemanejes de Negreira: a Tebas le colocan delante un documento en el que, en líneas generales, las partes se comprometen a no realizar ningún pago cuya finalidad sea la de influir o inducir a que una persona realice de manera indebida una función o actividad, y Tebas lo firma.

Como declaración de intenciones está muy bien. Pero, ¿en serio puede alguien tragarse la historia de que la federación y el CTA no sabían nada?... Pero si la cláusula decimosexta es un traje a la medida del caso Negreira, y el epígrafe 5 lo que viene a decir es "oiganme, que no se vuelva a repetir por favor lo del Barça con el vicepresidente de los árbitros". Leo textualmente: "Las partes no harán ningún pago o transferencia de valor, ya sea directamente o a través de regalos u obsequios, directa o indirectamente a funcionarios públicos, partidos políticos, intermediarios o cualquier tercero si tal pago tiene la finalidad de influir o inducir a que dichas personas realicen de manera indebida una función o actividad en relación a sus tareas asignadas en la función pública, empresa u organización a la que pertenecen". Podían haberlo resumido así: "No se admitirá otro Negreirazo", pero ese día estaban inspirados y le metieron literatura.

Esta es la información, tal cual, de Miguel Ángel Pérez. Demoledora. Y ahora viene la opinión sobre la información de Libertad Digital. Antes decía que la Liga no tenía por qué estar informada pero, a la vista del caudal de información privilegiada que acerca de otros asuntos suele tener en su poder Javier Tebas, se me hace muy difícil creer que nadie le hubiera dicho nunca que el Barcelona pagaba a Negreira. Ahora bien, lo que resulta de todo punto increíble es que no lo supieran ni la federación ni el Comité Técnico de Árbitros. Yo creo que lo sabían, pienso que lo ocultaron, me parece que al tener conocimiento del escándalo decidieron prescindir de Negreira y, a los tres meses, que es un tiempo más o menos prudencial, y al objeto de que nadie conectara la destitución con la redacción de dicha cláusula, le pusieron límites a futuros casos.

Miguel Ángel Pérez dice más, dice "claúsula secreta". ¿Por qué secreta? Pues secreta precisamente para que nadie pudiera deducir que sabían que Negreira cobraba del Barcelona. En su auto de octubre del año pasado, el juez Aguirre decía textualmente lo siguiente: "los actos efectuados por el investigado Enríquez Negreira tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey. Dichos actos sólo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados". Su señoría viene a decir, "oiga, ¿cómo no iban a intuir los árbitros recogidos en coche por el hijo de Negreira, y luego trasladados hasta el Camp Nou, lo que se les estaba pidiendo?"

Evidentemente lo de "cláusula anti Negreira" es un recurso periodístico de Miguel Ángel Pérez. Lo digo porque hay gente que trata de desviar la atención y que se pregunta "¿y dónde pone lo de Negreira?" Pues hombre, no lo pone, eso es cierto. Son muy torpes pero no hasta el punto de poner "cláusula anti Negreira". Este caballero dejó de cobrar del Barça, la federación, el CTA y la Liga firmaron a los tres meses una cláusula que lleva su nombre y dos apellidos y, sin solución de continuidad, pasó a cobrar de la federación catalana. Ninguno de ellos, ni federación ni por supuesto Comité Técnico de Árbitros ni siquiera la Liga han podido sacar un minuto de su apretadísima agenda para desmentir o confirmar que la cláusula que descubrió hace 48 horas Miguel Ángel Pérez respondía al escándalo del pago por parte del Barça al vicepresidente arbitral. Para liarse la manta a la cabeza con Topuria vía X sí, para esto no. Pero aquí esa información no morirá perdida en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Aquí no.