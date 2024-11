Ramos, ni con mil videos de Hulk Hogan

Ayer le comentaba a alguien que conoce bien y que quiere a Sergio Ramos, que uno de los mejores defensas centrales de la historia, que además me dicen que es un buen tipo, tiene la desgracia de estar fatalmente asesorado fuera de los terrenos de juego. Aunque es harina de otro costal, si Sergio hubiera estado bien asesorado es muy posible que hoy siguiera jugando en el Real Madrid. Pero no, prefirió jugársela y hoy, y espero que no se enfade conmigo por esto que voy a decir, se asemeja a uno de esos tronistas de Hombres, mujeres y viceversa que buscan a su princesa. No sé quién habrá aconsejado a Sergio que colgar un vídeo arrastrando ruedas de camión o corriendo como Hulk Hogan entre naranjos (no entre olivos, que anoche me lo aclaró Cristóbal Soria, que debe conocer bien la finca) y hacerlo además nada más conocerse la grave lesión de Militao, iba a suponer una buena baza negociadora con respecto al club. Porque, y a las pruebas me remito, Florentino no funciona así, no se mueve bajo esos parámetros, no está en esa onda.

A esta persona le decía ayer que si Sergio hubiera sido inteligente y alguien a su alrededor, o él mismo, hubieran pensado en serio que tenían de verdad alguna opción de regresar al Real Madrid, ése, el de los vídeos, no era el mejor modo. "¿Qué le habría aconsejado yo a Ramos?", le decía a este amigo, "pues yo le habría recomendado que hubiera dado un paso atrás y, si acaso, que levantara el teléfono, llamara a Florentino y le dijera: presidente, aquí me tienes en primer tiempo de saludo". Pero, continuaba, entendía que no lo hiciera, no fuera a ser que alguien lo filtrara y Sergio quedara mal. Bueno, al final esa llamada sí se produjo y lo contaba todo Juanfe Sanz en El Chiringuito. Y la información es que el Real Madrid dijo que no, gracias.

No voy a entrar en quién contó o quién dejó de contar, me da lo mismo. Es una noticia y había que darla. Ni tampoco voy a meterme en el pantano de por qué se contó, cual era el objetivo último de que se conociera la llamada, cada uno utiliza sus bazas. Pero mi impresión es que si en vez de 38 años Sergio tuviera 10 menos, 28, y exactamente en la misma situación llamara a Florentino para ofrecerse, la respuesta habría sido idéntica.

Porque, e insisto en que esto es opinión, en el Real Madrid tienen la sensación de que Sergio se portó mal con el club, que no estuvo a la altura y que trató de negociar con el presidente del Real Madrid como si estuviera en un bazar. Estoy seguro que los caminos de Sergio Ramos y del Real Madrid volverán a cruzarse, pero no será con Sergio vestido de corto. Esa etapa, por cierto gloriosa, acabó. Y no hay vídeo de Stallone que lo solucione. Habrá que pensar en otras soluciones y esperar a que se produzcan otras llamadas.