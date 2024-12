Rochazán, el nuevo Rocco Siffredi federativo

No llevaba Louzán ni treinta segundos en la presidencia de la Federación Española de Fútbol y ya tenía al Consejo Superior de Deportes y al Tribunal Supremo tras su rastro. El CSD, o sea el Gobierno, está tratando de encontrar la fórmula para impugnar su elección mientras que el más alto tribunal deberá decidir en febrero qué hacer con la condena que le inhabilita para ostentar un cargo público. Así se llama el nuevo pero viejo presidente de la ancianísima federación española, Rafael Louzán. Había otros dos candidatos, Salvador Gomar y Sergio Merchán. Éste último, barón de la extremeña, decidió retirar su candidatura a última hora, y quedaron dos: Gomar y Louzán, que acabó ganando por goleada. Pero son lo mismo. Louzán es Gomar, que es Merchán, que probablemente sea Rocha, que era clarísimamente Rubiales que era Ángel Villar. Y Villar fue Roca, que seguramente fue Pablo Porta. Los más jóvenes no lo recordarán pero al chófer de don Pablo le pilló José María García paseando al perro del presidente federativo, que se llamaba Óscar, allá por los años 80. Si Louzán tiene perro, que se vayan preparando en el departamento de Comunicación para pasearlo a mear por Las Rozas. Y a hacer caca. Eso sí, recogedla.

A Villar le preguntó el otro día Pedrerol si Negreira le había decepcionado. José María Enríquez Negreira, por si alguien no lo sabe, fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y resulta que el tío se tiró diecisiete años cobrando del Barcelona. Puesto que Villar nombró a Negreira, lo más normal habría sido responder con un "sí", ¿no? Pues no: "¿Le ha decepcionado Negreira?" Respuesta: "El asunto está en los Tribunales". ¿Qué asunto? ¿Su sentimiento hacia esa persona está judicializado? Al nuevo/viejo, a Louzán, le tuvieron el otro día en la Cope y se mostró muy elogioso hacia la figura de Rocha, del que se reconoció continuador. Pero para ser continuador de alguien tiene que haber hecho algo, ¿no? Aunque, bien pensado, es más fácil continuar la labor de alguien que no ha tenido ninguna labor, ¿verdad? Porque, ¿alguien sabe decirme que ha hecho Pedro Rocha por el fútbol español? Por Pedro Rocha sí sé lo que ha hecho Pedro Rocha, pero ¿por el fútbol español? Mejor así, sigamos al que no hizo nada.

Es posible que, como dice hoy Jabois en El Mundo, sea más fácil de este modo y la federación haya sido coherente eligiendo a alguien que ya viene inhabilitado de casa. Louzán, por cierto, era el candidato de Tebas y, desde el pasado viernes, también de Miguel Galán. Galán, sí, Miguel Galán, Querelleitor Galán. En este sentido Louzán, o sea Tebas, ha sido práctico porque donde pone el ojo Galán pone la bala y, al pactar con él, ha esquivado una muerte deportiva segura. Galán lo definió aquí mismo, en El Primer Palo, hace dos días: "Tenía que elegir el árbol donde ahorcarme y escogí el que tenía las ramas más largas". La más larga la tiene, al parecer, Louzán, el nuevo Rocco Siffredi federativo. Galán, como España entera, ha perecido por aburrimiento ante este grupo endogámico, egocéntrico, oscurantista y esquivo que tiene sus propias reglas al márgen de todo. Es como una sociedad secreta. Como los Illuminati, los Iluminados de Baviera. Lo más parecido que hay a una secta. Quien tiene pase pasa y quien no lo tiene se queda fuera. Ellos se lo guisan y se lo comen ellos. Y, aunque en sus siglas aparezca "española", España se la trae al pairo. Bienvenido, Louzán. Tiene usted cuatro años (o no) para dejar su impronta, esa huella indeleble que seguirá otro de los suyos. Y, o mucho me equivoco, o ésta será la de Porta, Villar, Roca, Rubiales y Rocha. El otro día, con Pedrerol, Villar también dijo que había conseguido muchas cosas, "ser famoso por ejemplo". Usted ya lo es, don Rafael, usted ya es famoso. Felicidades. Misión cumplida. Es usted famoso como Raphael, que es el cantante que más gusta a Galán: "¿Qué pasará, qué misterio habrá?, puede ser mi gran noche" La suya seguro.